ગુજરાતમાં AAPની સરકાર આવશે તો મસ્જિદો નહીં તૂટે અને રસ્તા પર નમાજ પઢી શકાશે : AAPની સભાનો Video Viral
AAP Leader Video Viral : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વચ્ચે હાલ આમ આદમી પાર્ટીના એક મહિલા નેતાનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેઓ કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી સત્તા પર આવશે તો કેવી પરિવર્તન આવશે
Gujarat Local Body Election 2026 : અમદાવાદમાં આમ આદમી પાર્ટીની મહિલા નેતાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં આ મહિલા નેતાએ એક જાહેરસભામાં કહ્યું હતું કે, ‘આપની સરકાર બનશે તો ગુજરાતમાં મસ્જિદો નહીં તૂટે. આપની સરકાર બનશે તો રસ્તા પર નમાઝ પઢી શકીશું. ગુજરાતમાં મુસ્લિમોની ચિંતા આમ આદમી પાર્ટી કરશે.’ આપની મહિલા નેતાના ભાષણનો વીડિયો હાલ ચકચાર મચાવી રહ્યો છે.
મુસ્લિમોની ચિંતા AAP કરશે
અમદાવાદમાં આમ આદમી પાર્ટીની સભાનો એક વીડિયો હાલ ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં આપની એક મહિલા નેતા જાહેરસભામાં કહી રહ્યા છે કે, આપણને કોઈ સાંભળનારું નથી, જો આમ આદમી પાર્ટી સત્તા પર આવશે મસ્જિદો પર પ્રહાર થઈ રહ્યાં છે, દરગાહમાં જે તોડફોડ થઈ રહી છે, આપ પાર્ટી આવશે તો દરગાહ-મસ્જિદના મુદ્દાનો નિવેડો લાવશે.
"ગુજરાતમાં મુસ્લિમોની ચિંતા AAP કરશે, મસ્જિદો નહીં તૂટવા દે....": અમદાવાદમાં મહિલા નેતાનો વીડિયો વાયરલ#sthanikswarajyaelection #localbodyelection #gujarat #news #aap #ahmedabad pic.twitter.com/yHJBqDFh6y
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) April 23, 2026
મહિલા નેતાએ આગળ કહ્યું કે, મસ્જિદ ન તૂટવી જોઈએ, દરગાહ ન તૂટવી જોઈએ. રસ્તા પર નમાઝ પઢતા જેમ અટકાવવામાં આવે છે, આપણે મુસલમાન છીએ, તો આપણે આપણી કોમ માટે લાગી આવશે. આમ આદમી પાર્ટી આ માટે પણ કામ કરશે.
આમ, આપની મહિલા નેતાનો આ વીડિયો હાલ ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. ઝી 24 કલાક આ વાયરલ વીડિયોની પુષ્ટિ નથી કરતું.
