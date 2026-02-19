Prev
ચાલુ પરીક્ષામાં શાળામાં બોમ્બની ધમકીનો ફોન આવે તો શું કરશો? બોર્ડની પરીક્ષા લેવાયો ગાંધીનગરથી લેવાયો મોટો નિર્ણય

Gujarat Bomb Threat Calls : બોર્ડની પરીક્ષા આવી રહી છે, અને ગુજરાતમાં બોમ્બની ધમકીના મેસેજનો સિલસિલો ચાલુ છે, ત્યારે ચાલુ પરીક્ષામાં ધમકીભર્યો મેઈલ આવે તો શું કરવું અને શું ન કરવું તે અંગે ગુજરાત સરકરારના ગૃહ વિભાગ, પોલીસ વિભાગ તથા શિક્ષણ વિભાગની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા છે 

Feb 19, 2026

Gujarat Crime News ; ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિવિધ કોર્ટ અને શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીનો સિલસિલો ચાલુ જ છે, અને અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. પરંતું હવે તંત્રને ટેન્શન પરીક્ષાઓનું છે. થોડા દિવસમાં શાળા-કોલેજોમાં પરીક્ષાઓ શરૂ થશે. તેમજ બોર્ડની પરીક્ષાઓ પણ આવશે. આવામાં ચાલુ પરીક્ષામાં જો બોમ્બનો કોલ આવ્યો તો શું કરવું? ત્યારે વારંવાર મળતી ધમકીઓને પગલે ગુજરાત સરકારના ગૃહ, પોલીસ અને શિક્ષણ વિભાગની એક મહત્વની બેઠક મળી હતી. જેમાં સ્કૂલમાં ચાલુ પરીક્ષા દરમિયાન જો બોમ્બની ધમકી કે મેસેજ મળે ત્યારે તાત્કાલિક પરીક્ષા કેન્દ્રો ખાલી નહીં કરાવાય તેવો નિર્ણય લેવાયો છે. 

ગાંધીનગરમાં બેઠક યોજાઈ
હવે થોડા દિવસોમાં જ બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થવા જઈ રહી છે. ત્યારે ધમકીભર્યા મેઈલ મળવાના સિલસિલાથી તંત્ર પણ વિચારમાં મૂકાયું છે કે, ગમે ત્યારે આવી જતા ધમકીભર્યા મેઈલ ચાલુ પરીક્ષા દરમિયાન આવે તો શું કરવું. ત્યારે આ અંગે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક મહત્વની બેઠક ગાંધીનગરમાં આયોજિત કરાઈ હતી. જેમાં આવા મેસેજ સમયે શું કરવું તે અંગે ચર્ચા કરાઈ હતી, અને કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. 

તાત્કાલિક શાળા ખાલી નહિ કરાય   
આ બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો કે, બોમ્બની ચેતવણીનો મેઈલ મળે તો તાત્કાલિક પરીક્ષા કેન્દ્રો ખાલી નહિ કરાવાય. આ પ્રકારના મેસેજના ગંભીરતાની ચકાસણી કરાશે તેના બાદ જ ચોક્કસ નિર્ણય લેવામાં આવશે. જોકે, સાથે એ પણ નક્કી કરાયું કે, કોઈ પણ બોમ્બની ધમકીને હળવાશથી નહિ લેવાય. જે સ્થળ માટે એલર્ટ હશે ત્યાં પૂરતું ચેકિંગ અને તપાસ કરવામાં આવશે તેવું રાજ્યના શિક્ષણ સચિવ મિલિન્દ તોરવણેએ જણાવ્યું. 

ધમકી મળી તો શું કરાશે
આ બેઠકના અંતે નક્કી કરાયું કે, દરેક શાળા પોતાના સ્ટાફમાંથી નોડલ ઓફિસની નિમણૂંક કરશે. તો પોલીસ કમિશનર પોતાના વિસ્તારમાં નોડલ ઓફિસર નિયુક્ત કરશે. ચેતવણીના મેસેજ દરમિયાન બંને નોડલ ઓફિસર સંકલન સાધશે. આ બાદ યોગ્ય નિર્ણય લેવાશે.  
 
ધમકીનો ઇ-મેઇલ કેલિફોર્નિયાના સર્વરથી રૂટ કરાયો હતો 
હાલમાં જ વડોદરામાં સ્કૂલ અને કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીનો મામલે નવા અપડેટ સામે આવ્યા છે. કોર્ટમાં આપવામાં આવેલ ધમકીનો ઇ-મેઇલ કેલિફોર્નિયાના સર્વરથી રૂટ થયો હોવાનું ખૂલ્યું છે. કોર્ટમાં 19 બ્લાસ્ટ તેમજ શ્રીલંકાના ઈસ્ટર આત્મઘાતી ઓપરેશનની જેમ વિસ્ફોટનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા મેલ ગુજરાતીમાં મોકલ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. તેમજ વડોદરા કોર્ટને કેલિફોર્નિયાના સર્વરથી રૂટ કરી મેલ મોકલાયો છે. તે સાચો કે ખોટો તે દિશામાં પોલીસની તપાસ ચાલુ છે. અગાઉ સ્કૂલને આપવામાં આવેલ ધમકી પણ નેધરલેન્ડ સહિતના યુરોપિયન દેશના આઈપી એડ્રેસથી મેઈલ મોકલાયા છે. પ્રોક્ષી, વીપીએનનો ઉપયોગ કરાયો કે કેમ તેની પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. 

