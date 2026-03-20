ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતમાં ગુનો કરશો તો બચશો નહીં... ઝીલિયામાં કુખ્યાત ભાવેશ રબારીના ગેરકાયદે સામ્રાજ્ય પર ફરી વળ્યું ‘દાદાનું બુલડોઝર’

ગુજરાતમાં ગુનો કરશો તો બચશો નહીં... ઝીલિયામાં કુખ્યાત ભાવેશ રબારીના ગેરકાયદે સામ્રાજ્ય પર ફરી વળ્યું 'દાદાનું બુલડોઝર'

Patan News: ગુજરાતમાં ગુનો કરશો તો બચશો નહીં. કાયદાની પકડ હવે વધુ કડક બની રહી છે. પાટણ જિલ્લાના ઝીલિયા ગામમાંથી આવી રહેલા દ્રશ્યો એ જ વાતનો પુરાવો છે. અનેક નિર્દોષ લોકોને રંઝાળ્યા, કોઈ જમીન બધાવી તો કોઈની મિલકત બથાવી, મારામારી અને અપહરણ કરી ખૌફ જમાવ્યો અને કાળી કમાણીથી હવેલી ઉભી કરી. પણ બધુ જ દાદાના બુલડોઝરે જમીનદોસ્ત કરી નાંખ્યું છે. ગેંગસ્ટર ભાવેશ રબારી સામે કરાયેલી કાર્યવાહી...

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:30 PM IST
  • ગૌચરની જમીન પચાવી પાડનાર ગેંગસ્ટરનું ફાર્મહાઉસ થયું જમીનદોસ્ત 
  • કાળી કમાણીથી બનાવેલું 'સ્ટેટ ઓફ રામાધણી' ફાર્મહાઉસ હવે ભૂતકાળ
  • હથિયારો સાથે ફરતા ગુંડાઓ હવે પોલીસ સામે પસ્ત, તંત્રની કડક કાર્યવાહી

ગુજરાતમાં ગુનો કરશો તો બચશો નહીં... ઝીલિયામાં કુખ્યાત ભાવેશ રબારીના ગેરકાયદે સામ્રાજ્ય પર ફરી વળ્યું ‘દાદાનું બુલડોઝર’

Patan News: કુખ્યાત ગેંગસ્ટર ભાવેશ રબારીનું ફાર્મહાઉસ ક્યારેક શાન અને શક્તિનું પ્રતિક માનાતું હતું. પરંતુ આજે બુલડોઝરના એક પછી એક પ્રહારે આ ગેરકાયદેસર સામ્રાજ્યને જમીનદોસ્ત કરી નાખ્યું છે. ગૌચર જમીન પચાવી બનાવી દેવાયેલ આ સ્ટેટ ઓફ રામાધણી ફાર્મહાઉસ હવે ભૂતકાળ બની ગયું છે. 

કાળી કમાણીથી હવેલી ફરી વળ્યું દાદાના બુલડોઝર
પાટણ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ જીલીયા ખાતે આવેલ ભાવેશ રબારીનું ફાર્મ હાઉસ કાયદેસરની જગ્યા પર આવેલ છે કે કેમ તેની તપાસ કરતા આ ફાર્મ હાઉસ ગેરકાયદેસર બનેલ હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હતી. આજે બપોરના સુમારે ચાણસ્મા તાલુકા પંચાયત મામલતદાર તેમજ પાટણ જિલ્લા પોલીસ તંત્રની ટીમો ઝીલીયા ખાતે આવેલ ફાર્મ હાઉસ ખાતે પહોંચી હતી અને ગેરકાયદેસર બનેલ ફાર્મ હાઉસ હોય તાત્કાલિક ધોરણે જેસીબી મશીન બોલાવી તોડવાની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ હતી. ત્યારે આ કામગીરી દરમિયાન  કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પાટણ ડીવાયએસપી પરેશ રેણુકા તેમજ એલસીબી ટીમ ચાણસ્મા પોલીસ ટીમ તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે હાજર રહ્યો હતો.

ભાવેશ રબારી નોંધાયેલ છે અનેક ગુના
ભાવેશ રબારી, એક એવું નામ જે ગુનાની દુનિયામાં દહેશતનું પર્યાય બની ગયું હતું. તેના સામે ગુજસીટોક, ગેરકાયદે હથિયારો, અપહરણ, મારામારી અને મિલકતો કબજે કરવા જેવા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. અમદાવાદથી લઈને પાટણ સુધી તેની મસ્તાની ગેંગે આતંક મચાવ્યો હતો. થોડા દિવસો પહેલા આ જ ફાર્મહાઉસમાં હિંસક હુમલો થયો હતો. 10 જેટલી ગાડીઓમાં આવેલા ટોળાએ તોડફોડ મચાવી હતી. તે સમયે પોલીસ પર પણ સવાલો ઉઠ્યા હતા.

જો કે, ફાર્મહાઉસ પર હુમલાની ઘટના બાદ પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે. એક પછી એક આરોપીઓને પકડીને જાહેરમાં જ કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો હતો. હથિયારો સાથે ફરતા આરોપીઓ હાથ જોડીને માફી માંગતા નજર પડ્યા હતા. આ દ્રશ્યો લોકોમાં વિશ્વાસ વધારતા સાબિત થયા હતા.

કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી
હવે સ્થાનિક લોકોની માંગ એક જ છે, ભાવેશ રબારી, તેનો ભાઈ ભાર્ગવ રબારી અને તેના સાગરીતો સામે પણ આવી જ કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. લોકો પૂછી રહ્યા છે કે, શું હવે ભાવેશની પણ જાહેરમાં સરભરા થશે? ભાવેશ રબારી અને ભાર્ગવ રબારીનો પણ વરઘોડો નીકળશે? ગુજરાતમાં હવે એક સ્પષ્ટ સંદેશો આપવામાં આવી રહ્યો છે કે, ગુનો કરશો તો પરિણામ ભોગવવું પડશે. કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

