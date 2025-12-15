માત્ર 10 રૂપિયામાં મોતનો સામાન! ગાંજો પ્રતિબંધિત તો પીવા માટે 'ગોગો પેપર'નું બેરોકટોક વેચાણ કેમ?
Ahmdabad News: ગુજરાતમાં યુવાનોમાં ડ્રગ્સ અને ગાંજાના સેવનને લઇ ને રાજકારણ ગરમાયું છે, ત્યારે ઝી 24 કલાકે એક ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. ડ્રગ્સના સેવનમાં ઉપયોગમાં લેવા સામગ્રી પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ એવી માંગ ઉઠી છે.
Trending Photos
Ahmdabad News: સુરત હોય, અમદાવાદ હોય કે વડોદરા હોય. અમુત જ પાનની દુકાન કે ગલ્લા એવા હશે કે જ્યાં ડ્રગ્સ લેવા માટે વપરાતા અને 'ગોગો પેપર'ના નામે ઓળખાતા રોલિંગ પેપરનું વેચાણ નહીં થતું હોય. હાઈબ્રીડ ગાંજો સહિતના ડ્રગ્સ પ્રતિબંધિત છે પરંતુ, તે ડ્રગ્સ લેવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 'ગોગો પેપર' બેરોકટોક વેચાઈ રહ્યા છે. ત્યારે હવે આવા ગોગો પેપર પર પ્રતિબંધ મુકવાનો સમય આવી ગયો છે. કેમ કે અત્યાર સુધી ‘ગોગો પેપર’ પાનના ગલ્લા પર તો મળે જ છે. પરંતુ હવે આ ગોગો પેપર ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ સહેલાઈથી વેચાવા લાગ્યા છે. જેના કારણે યુવાનો ડાયરેક્ટ દુકાનદારના સંપર્કમાં આવવાના બદલે ઓનલાઈન પણ ગોગો પેપર ખરીદતા થયા છે.
આ પેપર અને રોલનો ઉપયોગ યુવાનો દ્વારા હાઇબ્રીડ ગાંજો પીવા માટે કરવામાં માટે કરવામાં આવે છે. આ પેપરનો ઉપયોગ પાનના ગલ્લાવાળાઓ સારી રીતે જાણે છે, એટલે જ તેઓ જાહેરમાં રાખતા નથી. ગ્રાહક માગે ત્યારે જ કાઢીને આપતા હોય છે. ડ્રગ્સ લેવા માટેની આ પ્રકારની વ્યવસ્થાના કારણે યુવાધન સહેલાઈથી નશાની જાળમાં ફસાઈ રહ્યા છે.
ડ્રગ્સ લેવાના ઉપયોગમાં લેવાતા આ ગોગો પેપર શહેરોમાં મોટાભાગના પાનના ગલ્લાઓ પર તો વેચાય છે, પરંતુ હવે આ પેપર ઓનલાઈન વેચાવા લાગ્યા છે. ત્યારે ગોગો પેપર'ના વેચાણ પર કોઈ કાયદાકીય પ્રતિબંધ ન હોય તેની સામે સીધી કાર્યવાહી કરવામાં પોલીસના હાથ પણ બંધાયેલા છે. ત્યારે હવે સરકાર આવા ગોગો પેપરના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકે તે ખુબ જરૂરી બન્યું છે. કેમ કે નશો કરવા માટેની સામગ્રી જ જો બજારમાંથી ગાયબ કરી દેવામાં આવશે, તો દેશનું ભવિષ્ય ગણાતા યુવાનોને આ ડ્રગ્સના દૂષણમાં જતાં બચાવી શકાશે.
અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો યુવાનોમાં ગાંજા અને ડ્રગ્સના સેવનનું પ્રમાણ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે ત્યારે ઝી 24 કલાક એ અમદાવાદ ના પાનના ગલ્લા અને ડીલર સાથે સીધી વાત કરી જેમાં ગોગો પેપરની હકીકત શું છે એ જાણવા નો પ્રયાસ કર્યો તો સામે આવ્યું હતું કે માત્ર 10 રૂપિયામાં મોતનો સામાન.. અમદાવાદના મોટા ભાગના પાનના ગલ્લા પર વેચાણ થઈ રહ્યું છે જે ગોગો પેપર ગાંજો કે ડ્રગ્સ તેમાં ભરી ને યુવાનો પીતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઝી 24 ના ઈન્વેસ્ટિગેશનમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે માત્ર પાનના ગલ્લા જ નહીં ગોગો પેપરના ડીલરો પણ પાનમાં ગલ્લા પર મોટા પ્રમાણ માં વેચાણ કરી રહ્યા છે જેમાં ગ્રાહકો મોટા પ્રમાણમાં માંગ કરી રહ્યા છે જેના કારણે વધારે વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે ડીલર સાથે વાત કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે ગોગો પેપરનો માલ જીએસટી બિલ સાથે લાવે છે અને બીલ જ વેચાણ કરે છે ત્યારે જો સરકાર જ આ વેચાણ પર પ્રતિબંધ લાવે તો ડીલરો પણ વેચાણ રોકવા તૈયાર છે.
ઝી 24 કલાકના વધુ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગોગો પેપર Manufactured By: Moondust Paper Pvt. Ltd. 9/18, Ground Floor, South Patel Nagar, New Delhi-110008 માં બને છે અને NOTE: Not for SALE to Minors Visit us at એવું લખેલું પણ નોંધવા માં આવે છે સાથે જો ગોગો પેપર લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એક Email: info<bha>@</bha>captaingogo.com અને Call for Suggestion: 9811310401 નંબર પણ આપવામાં આવે છે ત્યારે જો સરકારને ગોગો પેપર પર પ્રતિબંધ મૂકવો હોય તો જ્યાં ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે તે સંસ્થા પર પગલા લઈને કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે