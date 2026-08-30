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સુરત રેલવે સ્ટેશન પર થૂંક્યા તો હવે ખેર નથી; ચૂકવવો પડશે બમણો દંડ, નહીં ભરો તો કેસ કોર્ટ સુધી જશે!

Surat News: સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન પરિસરમાં થૂંકવા, કચરો ફેંકવા કે ગંદકી ફેલાવવા બદલ હવે મુસાફરોએ બમણો દંડ ચૂકવવો પડશે. સુધારેલા નવા નિયમ મુજબ દંડની રકમ રૂપિયા 500થી વધારીને રૂપિયા 1,000 કરી દેવામાં આવી છે. જો કોઈ મુસાફર દંડ ભરવાનો ઇનકાર કરશે તો તેની સામે કોર્ટ સુધી કેસ લઈ જવામાં આવશે. આ નવો નિયમ લાગુ થતાં જ સુરત અને ઉધના સ્ટેશને કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવાઈ છે, જેમાં બે બેદરકાર મુસાફરોને દંડની પેનલ્ટી પણ ફટકારવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 30, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:20 PM IST
સુરત રેલવે સ્ટેશન પર થૂંક્યા તો હવે ખેર નથી; ચૂકવવો પડશે બમણો દંડ, નહીં ભરો તો કેસ કોર્ટ સુધી જશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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