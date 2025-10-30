અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમાં રહેતી 17 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ ઝડપાઈ, પોલીસની મોટી સફળતા
Illegal Bangladeshi In Ahmedabad : અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમાં રહીને કામ કરતી 17 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ સોલા પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવી
Trending Photos
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના સોલા પોલીસે સોલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 17 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ વસવાટ કરતી ઝડપાઈ છે. આ મહિલાઓ 10 દિવસથી લઈને છેલ્લાં ચાર વર્ષથી સોલા વિસ્તારમાં રહેવા માટે આવી હતી.
તાજેતરમાં જ અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા ચંડોળા તળાવ પર દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં મોટાભાગના મકાનોમાં બાંગ્લાદેશીઓ ગેરકાયદેસર વસવાટ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે ચંડોળા તળાવ આસપાસના દબાણ દૂર થઈ સરકાર અને તંત્રને એક રાહત થઈ હતી કે, હવે કોઈ બાંગ્લાદેશીઓ વસવાટ નથી કરી રહ્યા. ત્યારે આ સિલસિલો હજી પણ શરૂ રહ્યો છે. આવામાં સોલા પોલીસે સોલા વિસ્તારના ચાંદલોડિયા, કબુતરખાના, ગોતા હાઉસિંગ, ચાણક્ય એપાર્ટમેન્ટ અને શિવશક્તિ સોસાયટીમાંથી કુલ 17 બાંગ્લાદેશીઓ મહિલાઓને ઝડપી પાડી છે.
ભેદ કઈ રીતે ઉકેલાયો
વાત કરીએ તો એક અઠવાડિયા પહેલા સોલા પોલીસની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે એક શંકાસ્પદ મહિલા મળી આવી હતી. જેની પૂછ પરછ કરતા કબૂલાત કરી હતી કે પોતે બાંગ્લાદેશી છે. ત્યારે ક્યાં રહે છે તેની તપાસ કરતા વધુ ત્રણ બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ મળી આવી હતી. સોલા પોલીસે આ તપાસ સતત એક અઠવાડિયું કરી હતી. જેમાં એક બાદ એક કુલ 17 બાંગ્લાદેશીઓ મહિલાઓ પકડાઈ હતી. વધારે પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું હતું કે, આ યુવતીઓ એજન્ટ મારફતે ગુજરાત સુધી પહોંચી હતી. જેમાં 10 દિવસથી લઈને 4 વર્ષથી વસવાટ કરતી હોવાનું સોલા પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું.
આ બાંગ્લાદેશી મહિલાઓના નામ અને બાંગ્લાદેશના સરનામાં અને અમદાવાદમાં ક્યાં રહેતી હતી એ જાણીએ.
1 : સાતી ઝાહીદ શેખ (ઉંમર ૨૨ વર્ષ)
- ધંધો-મજુરીકામ
- અમદાવાદનું સરનામું રહે-મ.નં.૪૮૧૫, સેંધાજી નાગજી રબારીના મકાનમાં કબુતરખાના ગોતા હાઉસીંગ સોલા અમદાવાદ
- બાંગ્લાદેશનું સરનામું ગામ-બારાસત હોરીદસબાથી, થાના-તેરોખાદા, જી.ખુલના બાંગ્લાદેશ
2 : બીલ્કીશ મોહેરૂદિન શેખ (ઉંમર ૨૭ વર્ષ)
- ધંધો-મજુરીકામ
- અમદાવાદનું સરનામું રહે.મ.નં.૪૮૧૫, સેંધાજી નાગજી રબારીના મકાનમાં કબુતરખાના ગોતા હાઉસીંગ સોલા અમદાવાદ
- બાંગ્લાદેશનું સરનામું
- કાઠબગુલા પોસ્ટ ઓફીસ કાઠબગુલા થાના-મુક્તાગચ્છા જી-મીમેન્સીંગ બાંગ્લાદેશ
૩ : ઓઝુફા મોહંમદમાસુમ બીલ્લાહ (ઉ.વ-૩૮)
- ધંધો-મજુરીકામ
- રહે-મ.નં-૪૮૨૧ જોશનાબેન બળદેવભાઇ સેનમાના મકાનમાં કબુતરખાના ગોતા અમદાવાદ શહેર
- ગામ-બારાસત હોરીદસબાથી. થાના-તેરોખાદા, જી.ખુલના બાંગ્લાદેશ
4 : રેહાનાબેગમ લીટોન મોહમ્મદ જલીલ ગાઝી (ઉ.વ-૩૫)
- મજુરીકામ
- રહે-મ.નં-૪૮૨૧ જોશનાબેન બળદેવભાઇ સેનમાના મકાનમા કબુતરખાના ગોતા અમદાવાદ શહેર
- વતન-ગામ-સંગ બસુદિયા પો.સ્ટ ઓફીસ- ગ્વાલીયા બજાર થાના-મુનીરામપર જી-જેસોર બાંગ્લાદેશ
5: સોનાયબીબી રહેમાનઅલી સૈયદ (ઉ.વ-૪૪)
- ધંધો-મજુરીકામ
- રહે-મ.નં-૪૮૩૧, મહેશભાઈ વાઘુભાઈ રબારીના મકાનમાં, કબુતરખાના ગોતા હાઉસીંગ અમદાવાદ શહેર
- મુળ વતન ગામ-બારાસત હોરીદસબાથી, થાના-તેરોખાદા, જી.ખુલના બાંગ્લાદેશ
6 : શાંતા ખાતુમ ઉર્ફે મેઘલા અસલમ કાઝી (ઉ.વ.-૨૧)
- ધંધો-મજુરીકામ
- રહે-મકાન નં.૪૧૮૪૦ દીવાબેન છગનભાઈ રબારીના મકાનમાં કબુતરખાના ગોતા હાઉસીંગ સોલા અમદાવાદ શહેર
- મુળ રહે. ગામ-ઈશામોતી થાના-તેરાખાદા, પો.ઓ.મીરેર ખોદલા જી.ખુલના બાંગ્લાદેશ
7 : હલીમાબેગમ ઉષ્માન મુલ્લા જબીબુર રહેમાન મુલ્લા (ઉ.વ-૪૯ ધંધો)
- મજુરીકામ
- રહે-મકાન નં.૪૧૮૪૦ દીવાબેન છગનભાઈ રબારીના મકાનમાં કબુતરખાના ગોતા હાઉસીંગ સોલા અમદાવાદ શહેર
- મુળ વતન-ગામ-આનંદનગર ખારબારીયા પો.સ્ટ. ઓફીસ આનંદનગર થાના-તેરખાડા જી.ખુલના બાંગ્લાદેશ
8 : જીવન્નાહર ઓસૈન અહેમદ ગાજી (ઉ.વ-૩૫)
- ધંધો-મજુરીકામ
- રહે-મ.નં-૪૮૪૪, ગફુરભાઈ ભરવાડના મકાનમાં, કબુતરખાના ગોતા અમદાવાદ શહેર
- મુળ વતન-સુજલપુર પો.સ્ટ ઓફીસ-વેકુટીયા જી-જેસોર સુંદર બાંગ્લાદેશ
9.: સુમૈયા અખ્તર મીમ જોસેપ હુસૈન (ઉ.વ.-૦૭ વર્ષ)
- રહે-મ.નં-૪૮૪૪, ગફુરભાઈ ભરવાડના મકાનમાં, કબુતરખાના ગોતા અમદાવાદ શહેર
- મુળ વતન-સુજલપુર પો.સ્ટ ઓફીસ-વેકુટીયા જી-જેસોર સદર બાંગ્લાદેશ (નં-૦૮ ની દિકરી)
10. રેહાનાબેગમ આલામત ફકીર ઇલ્યાસખાન સારેજનખાન (ઉ.વ-૩૮)
- ધંધો-મજુરીકામ
- રહે-મ.નં-૪૮૪૪, ગફુરભાઈ ભરવાડના મકાનમાં, કબુતરખાના ગોતા અમદાવાદ શહેર
- મુળ વતન-ગામ-બુરીગાગ્રી ગાંગની પો.સ્ટ ઓફીસ પાકગંગની જી-મોલ્લાહત બાંગ્લાદેશ
11 : સુલતાના નીઝાઉદિન મુલ્લા (ઉ.વ-૪૦)
ધંધો-મજુરીકામ
રહે-મ.નં-૭૬૭૫/૧ ભરવાડ વિજયભાઈના મકાનમાં કબુતરખાના ગોતા અમદાવાદ શહેર
મુળ વતન-મ.નં-૪૩/૪૪૯ ઘોપ નવાપરા રોડ ઇસ્ટ પો.સ્ટ-ખોપ જી-જેસોર બાંગ્લાદેશ
12 : પરવીન અખ્તર જોમૂતમીયા પોલી (ઉ.વ-૩૮)
ધંધો-મજુરીકામ
રહે-મ.નં-૭૬૭૫/૧ ભરવાડ વિજયભાઈના મકાનમાં કબુતરખાના ગોતા અમદાવાદ શહેર
મુળ વતન-ગામ-ચોલ્લીશા થાના-નેત્રોકોણા પોસ્ટ,ચોલ્લીશા જી-નેત્રોકોણા બાંગ્લાદેશ
13 : આયસા ખાતુન મુન્ના શેખ ઇફશર બારીક મોડોલ (ઉ.વ-૩૦)
ધંધો-મજુરીકામ
રહે.મ.નં.૨૨ શિવ શક્તિ સોસાયટી સ્વરા ફ્લેટની બાજુમાં સિલ્વસ્ટાર ચાર રસ્તા ચાંદલોડીયા અમદાવાદ શહેર
મુળ વતન-ગામ-દેવારા દેવમાગત પોસ્ટ ઓફીસ-દેવરા દિધાલીયા જી-ખુલના બાંગ્લાદેશ
14 : સુમા અખ્તર યાસીન મુલ્લા (ઉ.વ.-૨૬)
ધંધો-મજુરીકામ
રહે- મ.નં.૨૨ શિવ શક્તિ સોસાયટી સ્વરા ફ્લેટની બાજુમાં સિલ્વસ્ટાર ચાર રસ્તા ચાંદલોડીયા અમદાવાદ શહેર
મુળ રહે ગામ-ચરલકત્તા પોસ્ટ.ચરલકત્તા થાના-ચટખીલ જી.નોવાખલી બાંગ્લાદેશ
15 : સલમા ખાતુન રીબોન શેખ સોલેમાનખાન આમીરખાં (ઉ.વ-૨૫)
મ.નં.૪૦૫, બ્લોક નં.૦૯, ચાણક્ય એપાર્ટમેન્ટ, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાન ગોતા અમદાવાદ શહેર
મુળ વતન-ગામ-મુલાડુલી થાના-ઇશ્વડી જી-પબના બાંગ્લાદેશ
16 : જોલી બેગન અકીદુલ મુલ્લા (ઉ.વ.-૨૭)
ધંધો-મજુરીકામ
રહે-મ.નં.૪૦૫, બ્લોક નં.૦૯, ચાણક્ય એપાર્ટમેન્ટ, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાન ગોતા અમદાવાદ શહેર
મુળ રહે ગામ-પ્રહાજીગ્રામ થાન-તેરાખાદા પોસ્ટ. ખુલના જી.ખુલના બાંગ્લાદેશ
17 : મોઇના ખાતુન સાજુ શેખ અબ્દુલલતીફ બાદલ મુલ્લા (ઉ.વ-૩૪)
ધંધો-મજુરીકામ
રહે.મકાન નં.૨૩૩૭/૧૫૫, રાધા કૃષ્ણ ચોક, ગોતા હાઉસીંગ અમદાવાદ શહેર
વતન-જુગીખાલી પોસ્ટ-કમરાલી થાના-કાલરોઆ જી-સાતખીરા બાંગ્લાદેશ
બી ડિવિઝનના એસીપી એચ. એમ. કણસાગરાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ઝડપાયેલ 17 બાંગ્લાદેશીઓની ધરપકડ બાદ પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું છે કે, બાંગ્લાદેશના એજન્ટ મારફતે માત્ર 5 હજારમાં જ ભારતમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશી હતી. સૌથી પહેલા બંગાળમાં થોડો સમય રોકાઈને પશ્ચિમ બંગાળથી આધાર કાર્ડ બનાવ્યા હતા. આ તમામ મહિલા પાસેથી બાંગ્લાદેશના આધાર પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે. મહિલાઓ પાસેથી જે મોબાઈલ મળી આવ્યા છે, તેમાંથી બાંગ્લાદેશમાં ઉપયોગમાં લેવાતી IMO ચેટ એપ્લિકેશન પણ મળી આવી હતી. જેમાં બાંગ્લાદેશના સગા સબંધી સાથે વાતચીત કર્યાના પુરાવા પણ મળી આવ્યા હતા. એક બાંગ્લાદેશી મહિલા સાથે 8 વર્ષનું બાળક પણ મળી આવ્યું છે, જેનો પતિ અને પરિવાર બાંગ્લાદેશમાં વસવાટ કરે છે. સોલા પોલીસે તમામ મહિલાઓને બાંગ્લાદેશ પરત મોકલવાની કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે. આમાંથી કોઈ ભારત દેશ વિરૂદ્ધ કોઈ પ્રવૃતિમાં જોડાયા છે કે નહીં એ દિશામાં પણ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જે આ બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ જે મકાનમાં ભાડે રહેતા હતા તેવા 5 મકાન માલિક સામે પણ જાહેરનામાં ભંગની ફરિયાદ નોંધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે