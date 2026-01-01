હવામાન વિભાગનું એલર્ટ : આવતીકાલથી વધશે ઠંડીનો ચમકારો, 6 જિલ્લામાં વરસાદ પણ આવશે
Weather Forecast Today : આવતી કાલથી ઠંડીમાં આંશિક વધારો થવાની હવામાન વિભાગની આગાહી. આવતી કાલથી લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2થી 4 ડિગ્રી ઘટશે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ અને દાદરાનગર હવેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી.
Trending Photos
IMD Weather Alert : હલ શિયાળી તિવ્ર ઠંડીનો અહેસાસ સૌ કોઈ કરી રહ્યું છે. પણ શિયાળાની આ ઠંડી વચ્ચે માવઠાનો માર મેઘરાજાએ આપ્યો. એવો વરસાદ વરસ્યો કે જગતના તાતને જીવ તાળવે ચોંટી ગયો છે. અનેક જગ્યાએ પાકમાં નુકસાન પણ ગયું અને આટલું ઓછું હોય તેમ હવામાન વિભાગે ઠંડીમાં વધારો અને ફરી કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. શું છે આ આગાહી? ક્યાં પડ્યો વરસાદ? જુઓ આ અહેવાલમાં....
નવા વર્ષની શરૂઆતે જ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. સુરત, નવસારી અને ભાવનગરમાં પડ્યું માવઠું. ગીર સોમનાથના વેરાવળ પંથકમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધારી છે. ગત મોડી રાત્રે વરસેલા વરસાદથી ખેતરોમાં ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે.
અમદાવાદ શહેર સહિત રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળ્યો છે. ઠંડી વચ્ચે ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં ધુમમ્સભર્યું વાતાવરણ છવાયું છે. ધુમ્મસના કારણે સાબરમતી રિવર ફ્રન્ટ ખાતે પણ આહલાદક વાતાવરણ સર્જાયુ છે. આ સાથે જ અમદાવાદમાં 15 થી 16 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન જોવા મળ્યું. હજુ પણ તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતના મત મુજબ જાન્યુઆરી મહિનામાં હજુ વધુ પારો ગગડતા ઠંડીમાં વધારો થશે. જાન્યુઆરી મહિનામાં શહેરીજનોએ વધુ ઠંડી સહન કરવા તૈયાર રહેવું પડશે. તો ઉતરાયણ સુધી ઠંડીનો ચમકારો યથાવત રહે તેવું અનુમાન છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એસ.કે. દાસે કહ્યું કે, 24 કલાક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. આવતીકાલથી લઘુતમ તાપમાન માં 2 થી 4 ડિગ્રી ઘટશે. આવતી કાલથી ઠંડીમાં આંશિક વધારો જોવા મળશે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. પવનની દિશા ઉત્તરથી ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાઈ રહ્યાં છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે, 2 થી 4 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે બરફવર્ષા થશે અને પવનના તોફાનો આવશે. ઉત્તર ભારતમાં શીત લહેરના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડી આવી શકે છે. 4 જાન્યુઆરી બાદ નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જે ઠંડી લાવશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડા પવનો હાડ ધ્રુજાવશે.
ગુજરાત ક્યા ક્યા ઠુઠવાશે
આગાહીકારના અનુસાર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, જૂનાગઢ, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. કચ્છના નલિયામાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. નલિયામાં ઠંડી 10 ડિગ્રીથી નીચે જઈ શકે છે.
ઉત્તરાયણ કેવી જશે
ઉત્તરાયણમાં પવન સાનુકુળ રહેશે. ઉત્તરાયણના દિવસે સવારે 5 થી 6 કિમી પ્રતિ ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બપોર જતાં પવન ફૂંકાશે અને બપોર બાદ પણ પવન ફૂંકાશે.
ઉત્તરાયણ બાદ ફરી વાતાવરણમાં પલટો આવશે
18 થી 21 જાન્યુઆરી પશ્ચિમિ વિક્ષેપ આવશે, જેનાથી ફરીથી ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે. આ દિવસોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચું જઈ શકે છે. 24 જાન્યુઆરી ઠંડીનો ચમકારો વધશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે