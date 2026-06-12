/Monsoon Tracker: 7 દિવસથી ચોમાસું એક જગ્યાએ અટક્યું, તો હજી ક્યાં પહોંચ્યું ચોમાસું, આવી ગઈ IMD અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી

IMD latest alert: ભીષણ ગરમી અને આકરા તાપથી લોકોને રાહતના સમાચાર આવી ગયા છે. વર્ષ 2026 નું ચોમાસું તેજ રફ્તારથી આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, ચોમાસાએ દેશના અનેક ભાગોમાં જોરદાર દસ્તક આપી દીધી છે. પરંતું તમે પણ જો તમારા શહેરમાં ચોમાસાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યાં છો, તો જાણી લો કે મોન્સુનનો એક્સપ્રેસ વે હાલ ક્યા છે, અને કેટલા દિવસોમાં તમારા સુધી પહોંચશે.
ચોમાસાનું લાઈવ લોકેશન
IMD ના 12 જુનના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, ચોમાસું તેજીથી આગળ વધી રહ્યું છે. ચોમાસું હવે કર્ણાટક, તેલંગાના અને આંધ્રપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં આગળ વધી ચૂક્યું છે. આ સાથે જ તમિલનાડુ અને પોંડીચેરીા કેટલાક ભાગોમાં કબજો કરી લીધો છે. બિહાર અને બંગાળમાં પણ દસ્તક આપી દીધી છે. પૂર્વોત્તર ભારતના રસ્તે આગળ વધતા હવે પશ્ચિમ બંગાળના વિસ્તારો અને બિહારના કેટલાક વિસ્તારોમાં એન્ટ્રી લઈ ચૂક્યું છે. ચોમાસાની ઉત્તરીય સીમા હાલ હરનઈ, સોલાપુર, હૈદરાબાદ, ભદ્રાદ્રી કોઠાગુડેમ, કલિંગપટ્ટનમ, રાયગંજ અને બિહારના મધુબનીથી થઈને પસાર થશે.
Advance of Southwest Monsoon 2026
❖ The Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of Karnataka, Telangana & Andhra Pradesh, remaining parts of Tamil Nadu & Puducherry, southwest Bay of Bengal, some more parts of westcentral & northwest Bay of Bengal and West… pic.twitter.com/2sEUl2lIk9
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 11, 2026
હવે આ રાજ્યોમાં થશે એન્ટ્રી
જો તમારા રાજ્યમાં હજી સુધી ચોમાસું નથી પહોંચ્યુ, તો તમારે બહુ રાહ જોવાની જરૂર નહિ પડે. હવામાન વિભાગની માનીએ તો, આગામી 2 થી 3 દિવસ સુધી સ્થિતિ ચોમાસાની અનુરૂપ બનશે, અને આગળ વધશે.
જોકે, ચોમાસાના આગમનની ખુશી સાથે હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે, આગામી દિવસોમાં દેશના અનેક ભાગોમાં ભયંકર આંધી-તોફાન અને વીજળી પડવાના તાંડવ જોવા મળશે.
ઓરિસ્સા-બંગાળ માટે રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગે ઓરિસ્સા અને પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક જિલ્લાઓ માટે ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યુ છે. આ વિસ્તારોમાં 62 થી 87 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકના તેજ રફ્તારથી હવાઓ ચાલશે. સાથે જ વાદળોથી જમીન પર વીજળી પડવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે. જેમાં બાંકુડા, પશ્ચિમ મેદિનીપુર, ઝાડગ્રામ, મયુરગંજ અને ક્યોઝર, ભદ્રક, કટકમાં પ્રભાવિત વિસ્તારો જાહેર કરાયા છે.
ગુજરાતમાં ક્યારે પહોંચશે ચોમાસું
ગુજરાતમાં કાગડોળે ચોમાસાની રાહ જોવાઈ રહી છે. દેશના અનેક ભાગોમાં ચોમાસું પહોંચી ગયું છે. પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાં પણ આગમન થઈ ગયું છે. પરંતું ગુજરાતમાં હજી સુધી વરસાદના કોઈ એંધાણ નથી. ાવામાં હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા કહ્યું કે, ચોમાસામાં સામાન્ય કરતા વધુ અને નીચલા લેવલના પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવી રહ્યા છે, જે ચોમાસાને નબળું પાડી રહ્યા છે. હજુ સુધી મુંબઈમાં ચોમાસું પહોંચ્યું નથી, પરંતુ વરસાદ ચાલુ છે. મુંબઈમાં ચોમાસું પહોંચ્યા બાદ જ તે આગળ વધી શકશે. ૧૨-૧૩ જૂન સુધી મુંબઈમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. તેના બાદ ૧૬ જૂન સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં મોક્ષિષ્ઠ નક્ષત્રનો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં પણ આ નક્ષત્રનો વરસાદ થઈ શકે છે.
આ સાથે જ અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ત્રણ દિવસ બાદ 15 જૂન સુધીમાં આંધી-વંટોળ સાથે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેનાથી કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી શકે છે. પવનની આ ગતિને કારણે ખેતીમાં, ખાસ કરીને ઉભા પાકોમાં, અવરોધ અને હરકત આવી શકે છે. ૨૩ જૂન બાદ, ખાસ કરીને ૨૫, ૨૬ અને ૨૭ જૂનમાં મુંબઈ-મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ૨૩ જૂનથી ૨૬ જૂન વચ્ચે વરસાદ પડી શકે છે. અલ-નિનોની અસરને કારણે વરસાદમાં ઘટ જોવા મળી શકે છે. કેટલીક જગ્યાએ ૧૨% થી પણ વધુ વરસાદમાં ઘટ થઈ શકે છે.