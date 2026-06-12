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Monsoon Tracker: 7 દિવસથી ચોમાસું એક જગ્યાએ અટક્યું, તો હજી ક્યાં પહોંચ્યું ચોમાસું, આવી ગઈ IMD અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી

IMD monsoon Tracker 2026: હવામાન વિભાગે ચોમાસું 2026 ને લઈને નવા અપડેટ જાહેર કર્યા છે. બિહાર, બંગાળ અને આંધ્રપ્રદેશના અનેક ભાગોમાં ચોમાસું પહોંચી ગયું છે. જ્યારે કે, યુપી-મહારાષ્ટ્રમાં આગામી 2-3 દિવસોમાં તેના દસ્તક આપવાની સંભાવના છે. તો ઓરિસ્સા, બંગાળ અને ઝારખંડ માટે ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. પરંતું ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે પહોંચશે, તે જાણો
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:01 AM IST
Monsoon Tracker: 7 દિવસથી ચોમાસું એક જગ્યાએ અટક્યું, તો હજી ક્યાં પહોંચ્યું ચોમાસું, આવી ગઈ IMD અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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