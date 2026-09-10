/વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી, આ જિલ્લાઓમાં અપાયું ઓરેન્જ એલર્ટ

Rain Forecast : ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત ધમાકેદાર રહી પણ બાદમાં મેઘરાજાએ જાણે મોં ફેરવી લીધું. એક સમયે ધોધમાર વરસાદથી શહેરો સરોવર બન્યા, ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા હતા, બાદમાં વરસાદના વિરામે જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો હતો, પરંતુ ખેડૂતો માટે હવે રાહતના સમાચાર છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાની આગાહી કરી છે અને આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં મેઘમહેરની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
વરસાદની આ ધમાકેદાર શરૂઆત બાદ મેઘરાજાએ જાણે હાથતાળી આપી હતી, વરસાદની આશાએ ખેડૂતોએ કરેલું વાવેતર હવે જોખમમાં છે. ખેતરમાં ઊભો પાક સુકાવા લાગ્યો છે અને ચાતક નજરે આકાશ તરફ જોઈ રહેલા ધરતીપુત્ર માટે વરસાદનું એક-એક ટીપું હવે અમૃત સમાન છે. હાલ ગુજરાતમાં વરસાદની 28 ટકા ઘટ છે. એવામાં હવે હવામાન વિભાગની આગાહી ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ બની છે.
15 સપ્ટેમ્બરે કેટલાક વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ
આગામી 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે. 15 સપ્ટેમ્બરે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ પણ જાહેર કરાયું છે. પોરબંદર અને ગીર સોમનાથ સહિતના જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે 13 અને 14 સપ્ટેમ્બરે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના અપાઈ છે.
આ વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ
12 સપ્ટેમ્બરે પૂર્વ, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે 13 સપ્ટેમ્બરે ડાંગ, નવસારી, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ સહિત કેટલાક જિલ્લાઓમાં પણ યલો એલર્ટની આગાહી છે.
અંબાલાલે શું કરી આગાહી?
માત્ર હવામાન વિભાગ જ નહીં આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 72 કલાકમાં વરસાદી વહનની અસર જોવા મળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા મહેરબાન થાય તેવી સંભાવના છે.
શરૂઆતના ધમાકેદાર વરસાદ બાદ હવે ગુજરાતની ધરતી ફરી મેઘરાજાની રાહ જોઈ રહી છે. કારણ કે આ વખતે વરસાદ માત્ર ગરમી કે ઉકળાટથી રાહત નહીં આપે, પરંતુ સુકાઈ રહેલા પાક અને ચિંતામાં ગરકાવ ખેડૂતો માટે જીવનદાન બની શકે છે.