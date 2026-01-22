Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાતે 10 વાગ્યા સુધી આ જિલ્લાઓમાં આવશે વરસાદ : આગામી ત્રણ કલાકની હવામાન વિભાગની આગાહી

Unseasonal Rail Forecast : ગુજરાતમાં ભરશિયાળે ફરી કમોસમી વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના લીધે માવઠું પડવાની શક્યતા છે. કમોસમી વરસાદની શક્યતાને લઈ યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું. માછીમારોને બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:25 PM IST

Gujarat Weather Forecast : ગુજરાતમાં ભરશિયાળે વાદળો મંડરાયા છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં વરસાદના આગમનનું એલર્ટ હવામાન વિભાગ દ્વારા અપાયું છે. આજે કેટલાક જિલ્લાઓમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી છે. આ સાથે જ હવામાન વિભાગે નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર કરીને આગામી ત્રણ કલાકમાં ક્યા ક્યાં વરસાદ પડશે તેની આગાહી કરી છે. 

10 વાગ્યા સુધી આ જિલ્લાઓમાં આવશે વરસાદ
હવામાન વિભાગે હાલ નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું છે. જેમાં 8 વાગ્યાથી લઈને આગામી ત્રણ કલાક માટે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં યલો એલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. 

માવઠાની અને ઠંડીની આગાહી
ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવવાની શક્યતા છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને પગલે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં માવઠાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાઓમાં માવઠું રહી શકે છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. સંભવિત વરસાદને પગલે હવામાન વિભાગે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. મહત્વનું છે કે, દરિયામાં પવનની ગતિ વધુ રહેવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને આગામી બે દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી 
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં માવઠું રહેશે. વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની શક્યતા રહેતા યેલો અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે માવઠું રહેવાની શક્યતા છે. આગામી 24 કલાક બાદ બે દિવસ ઠંડીનો જોર વધશે. 

હવામાન વિભાગા લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, અમદાવાદમાં 16.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. તો નલિયામાં સૌથી નીચું 10.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ગાંધીનગરમાં 16 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. તો બદલાયેલા વાતાવરણને કારણે માછીમારોને બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. 

એક તરફ ખેડૂતો માવઠાની આશંકાથી ચિંતિત છે, તો બીજી તરફ શહેરીજનો હવે કડકડતી ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડશે કેમ કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પસાર થયા બાદ રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાન હજુ નીચું જશે, જેને કારણે આગામી બે દિવસ હાડ થીજવતી ઠંડીનો અનુભવ થશે.

