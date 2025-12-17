Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઈમ્પેક્ટ ફી ભરવાની મુદ્દતમાં 6 મહિનાનો વધારો, ગેરકાયદેસર બાંધકામ થઈ જશે કાયદેસર

જો તમારૂ ઘર કે તમારી સોસાયટી ગેરકાયદેસર હોય અને તમારે કાયદેસર કરાવવી હોય તો રાજ્ય સરકારે મોટી રાહત આપી છે. રાજ્ય સરકારે ઈમ્પેક્ટ ફી ભરવાની મુદ્દતમાં છ મહિનાનો વધારો કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:21 PM IST

Trending Photos

ઈમ્પેક્ટ ફી ભરવાની મુદ્દતમાં 6 મહિનાનો વધારો, ગેરકાયદેસર બાંધકામ થઈ જશે કાયદેસર

Gandhinagar News: ગુજરાત અનધિકૃત વિકાસ નિયમિત કાયદા 2022 હેઠળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવા માટેની સમયમર્યાદા આગામી 6 મહિના માટે લંબાવી દેવામાં આવી છે. 17 ડિસેમ્બર 2025ના પૂર્ણ થઈ રહેલી સમયમર્યાદા છ મહિના માટે વધારી દેવામાં આવી છે. હવે જે લોકો પોતાના બાંધકામને કાયદેસર કરાવવા ઈચ્છે છે તેણે 16 જૂન 2026 પહેલા અરજી કરવી પડશે.

ઈમ્પેક્ટ ફી ભરી કાયદેસર કવાની મુદ્દતમાં વધારો
રાજ્ય સરકારે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામોને ઈમ્પેક્ટ ફી ભરી કાયદેસર કરવાની સમયમર્યાદા છ મહિના માટે વધારી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવા માટે અત્યાર સુધી 82 હજાર જેટલી અરજીઓ આવી છે. જેમાં 24 હજાર અરજીઓ મંજૂર પણ કરવામાં આવી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઈમ્પેક્ટ ફી ભર્યા બાદ કાયદેસર થઈ જશે બાંધકામ
ઇમ્પેક્ટ ફી એટલે ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવા માટેની ફી છે જે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય લોકોના ગેરકાયદેસર અને મંજૂરી વગરના બાંધકામોને તોડી પાડ્યા વગર ફી ભરીને કાયદેસર બનાવવાનો છે. આ કાયદો 1 ઓક્ટોબર 2022 પહેલા થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામોંને લાગુ પડે છે.

લાખો લોકોને થશે ફાયદો
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવાની મુદ્દતમાં છ મહિનાનો વધારો કરાતા તેનો લાભ ગુજરાતભરમાં લાખો લોકોને મળી શકે છે. જે લોકોના બાંધકામ ગેરકાયદેસર છે તેણે સ્થાનિક તંત્રમાં અરજી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ તેની તપાસ કરી અરજી મંજૂર કે નામંજૂર કરવામાં આવશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
impact feenew ruleIllegal Construction

Trending news