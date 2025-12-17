ઈમ્પેક્ટ ફી ભરવાની મુદ્દતમાં 6 મહિનાનો વધારો, ગેરકાયદેસર બાંધકામ થઈ જશે કાયદેસર
જો તમારૂ ઘર કે તમારી સોસાયટી ગેરકાયદેસર હોય અને તમારે કાયદેસર કરાવવી હોય તો રાજ્ય સરકારે મોટી રાહત આપી છે. રાજ્ય સરકારે ઈમ્પેક્ટ ફી ભરવાની મુદ્દતમાં છ મહિનાનો વધારો કર્યો છે.
Gandhinagar News: ગુજરાત અનધિકૃત વિકાસ નિયમિત કાયદા 2022 હેઠળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવા માટેની સમયમર્યાદા આગામી 6 મહિના માટે લંબાવી દેવામાં આવી છે. 17 ડિસેમ્બર 2025ના પૂર્ણ થઈ રહેલી સમયમર્યાદા છ મહિના માટે વધારી દેવામાં આવી છે. હવે જે લોકો પોતાના બાંધકામને કાયદેસર કરાવવા ઈચ્છે છે તેણે 16 જૂન 2026 પહેલા અરજી કરવી પડશે.
ઈમ્પેક્ટ ફી ભરી કાયદેસર કવાની મુદ્દતમાં વધારો
રાજ્ય સરકારે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામોને ઈમ્પેક્ટ ફી ભરી કાયદેસર કરવાની સમયમર્યાદા છ મહિના માટે વધારી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવા માટે અત્યાર સુધી 82 હજાર જેટલી અરજીઓ આવી છે. જેમાં 24 હજાર અરજીઓ મંજૂર પણ કરવામાં આવી છે.
ઈમ્પેક્ટ ફી ભર્યા બાદ કાયદેસર થઈ જશે બાંધકામ
ઇમ્પેક્ટ ફી એટલે ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવા માટેની ફી છે જે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય લોકોના ગેરકાયદેસર અને મંજૂરી વગરના બાંધકામોને તોડી પાડ્યા વગર ફી ભરીને કાયદેસર બનાવવાનો છે. આ કાયદો 1 ઓક્ટોબર 2022 પહેલા થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામોંને લાગુ પડે છે.
લાખો લોકોને થશે ફાયદો
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર કરવાની મુદ્દતમાં છ મહિનાનો વધારો કરાતા તેનો લાભ ગુજરાતભરમાં લાખો લોકોને મળી શકે છે. જે લોકોના બાંધકામ ગેરકાયદેસર છે તેણે સ્થાનિક તંત્રમાં અરજી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ તેની તપાસ કરી અરજી મંજૂર કે નામંજૂર કરવામાં આવશે.
