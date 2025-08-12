Prev
Next
હોમGujaratરાજકોટના જંગલેશ્વરમાં ડિમોલિશનની અસર, કોંગ્રેસની ચોંકાવનારી જીત; શું ભાજપને બુલડોઝર એક્શન ભારે પડ્યું?

રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં ડિમોલિશનની અસર, કોંગ્રેસની ચોંકાવનારી જીત; શું ભાજપને બુલડોઝર એક્શન ભારે પડ્યું?

Gujarat Municipal Election Results 2026: ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપ મોટા બહુમત સાથે જીત મળી છે, પરંતુ રાજકોટની કેટલીક બેઠકો પર કોંગ્રેસે ચોંકાવનારી જીત મેળવી છે. માનવામાં આવે છે કે, મોટા પાયે થયેલા બુલડોઝર એક્શનથી જનતામાં નારાજગી જોવા મળી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:05 AM IST
  • જંગલેશ્વરમાં ભાજપનું 'બુલડોઝર' કોંગ્રેસ માટે બન્યું 'જીતનું વાહન'
  • રાજકોટ વોર્ડ-16માં ભાજપના સૂપડા સાફ
  • 300 કરોડની જમીન ખાલી કરાવી પણ ભાજપે જંગલેશ્વરની 4 બેઠકો ગુમાવી

Trending Photos

રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં ડિમોલિશનની અસર, કોંગ્રેસની ચોંકાવનારી જીત; શું ભાજપને બુલડોઝર એક્શન ભારે પડ્યું?

Gujarat Municipal Election Results 2026: ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં કેટલીક જગ્યાએ ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 16 (જંગલેશ્વર)માં કોંગ્રેસે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. કોંગ્રેસે આ વોર્ડની તમામ ચારેય બેઠકો પર કબજો જમાવ્યો છે. આ વિસ્તારમાં સત્તારૂઢ ભાજપને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, દબાણ વિરોધી ડિમોલિશન ઝુંબેશથી જનતાની નારાજગીનો ફાયદો કોંગ્રેસને મળ્યો છે. જંગલેશ્વર વોર્ડમાં જીત મેળવનાર કોંગ્રેસના ચાર ઉમેદવારો અર્જુન ચૌહાણ, ઈબ્રાહિમ સોરા, દીપ્તિબેન સોલંકી અને રસીલાબેન ગરૈયા છે.

બુલડોઝર એક્શનની અસર
સ્થાનિક જનતા અને વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે, ફેબ્રુઆરી 2026માં હાથ ધરાયેલું ડિમોલિશન અભિયાન અહીં ભાજપની હારનું મુખ્ય કારણ છે. 2500થી વધુ પોલીસકર્મીઓના સહયોગથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ આજી નદીના કાંઠે અને ટીપી રોડની આસપાસ લગભગ 1400 ગેરકાયદે મકાનો અને બાંધકામો તોડી પાડ્યા હતા. આ અભિયાન દ્વારા આશરે 87 હજાર ચોરસ મીટર જમીન ખાલી કરાવવામાં આવી હતી, જેની કિંમત 300 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હતી. જો કે, ચૂંટણીના થોડા મહિના પહેલા જ હજારો રહેવાસીઓ વિસ્થાપિત થયા હતા. તંત્રે આ અભિયાન પાછળ આજી નદીના કિનારે જરૂરી શહેરી આયોજન અને પૂર નિવારણને મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું હતું. જંગલેશ્વરના વિસ્થાપિત મતદારોએ મતદાન દ્વારા પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી અને સંપૂર્ણપણે કોંગ્રેસ તરફ ઝુકાવ દર્શાવ્યો.

Add Zee News as a Preferred Source

વોર્ડ 16માં મળેલી હાર રાજકોટમાં ભાજપ માટે એક મોટો ઝટકો છે, પરંતુ રાજ્યભરના વલણો દર્શાવે છે કે, ભાજપ અન્ય શહેરી કેન્દ્રોમાં પોતાની મજબૂત પકડ જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યું છે. જંગલેશ્વરનું પરિણામ એ વાતની યાદ અપાવે છે કે, ગીચ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારોમાં આક્રમક ડિમોલિશનની નીતિઓ ચૂંટણી પરિણામો પર સીધી અસર કરી શકે છે.

અખિલેશની સાયકલ ચાલી
ગુજરાતના પોરબંદર જિલ્લાની કુતિયાણા નગરપાલિકામાં સમાજવાદી પાર્ટીએ ચોંકાવનારા પરિણામો આવ્યા છે. કુતિયાણાના વોર્ડ નંબર 6માં સપાના ઉમેદવાર રભીબેન કાનાભાઈ રાયગાએ મોટી જીત મેળવી છે. આ ઉપરાંત ખેડા જિલ્લાની કઠલાલ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 4માં પણ સપાનો વિજય થયો છે.

ભુજમાં ઓવૈસીની AIMIM ને સફળતા
અખિલેશ યાદવની સપાની સાથે અસદુદ્દીન ઓવૈસીની AIMIMને પણ કેટલીક બેઠકો પર સફળતા મળી છે. કચ્છ જિલ્લાના ભુજમાં AIMIMએ મોટી સફળતા મેળવી છે. ભુજ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત AIMIMનું ખાતું ખુલ્યું છે, જ્યાં ઓવૈસીના 3 ઉમેદવારોએ જીત નોંધાવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rajkot Municipal ElectionGujarat Municipal Election Results 2026Gujarat Election Resultરાજકોટ મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીગુજરાત મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી પરિણામો

Trending news