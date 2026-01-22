Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ફરી મોટા સમાચાર; અમદાવાદમાં ટ્રાફિકથી ધમધમતો આ અંડરપાસ 5 દિવસ માટે બંધ, જાણો વૈકલ્પિક રસ્તા

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ચાલી રહેલા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરીને લઈને અસર. શાહીબાગ અંદરબ્રિજ 5 દિવસ માટે બંધ કરવામાં આવશે. ટ્રાફિક વિભાગના જાહેરનામા મુજબ શાહીબાગ અંડરબ્રિજ ઉપર બુલેટ ટ્રેનના સેગમેન્ટ લગાવવાની અને પાયલોટીંગની કામગીરી માટે અંડર પાસ બંધ રહેશે કાલે 23 જાન્યુઆરી રાત્રે 8 વાગ્યાથી લઈને 28 જાન્યુઆરી રાત્રે 12  વાગ્યા સુધી આ બ્રિજના ત્રણેય પ્રવેશ અને બહાર જવાના માર્ગો બંધ રહેશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 22, 2026, 03:19 PM IST

Trending Photos

ફરી મોટા સમાચાર; અમદાવાદમાં ટ્રાફિકથી ધમધમતો આ અંડરપાસ 5 દિવસ માટે બંધ, જાણો વૈકલ્પિક રસ્તા

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકથી સતત ધમધમતો શાહીબાગ રેલવે અંડરપાસ આગામી 5 દિવસ માટે વાહનવ્યવહાર માટે બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં ચાલી રહેલા પ્રતિષ્ઠિત બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરીને ગતિ આપવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શા માટે બંધ રહેશે અંડરપાસ?
ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા મુજબ, શાહીબાગ અંડરબ્રિજની ઉપરથી પસાર થતા બુલેટ ટ્રેનના ટ્રેક માટે સેગમેન્ટ લગાવવાની અને પાયલોટીંગની ગંભીર કામગીરી હાથ ધરવાની છે. 

સુરક્ષાના કારણોસર અને કામગીરીમાં કોઈ અડચણ ન આવે તે માટે અંડરપાસના ત્રણેય પ્રવેશ અને બહાર જવાના માર્ગો સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. 23 જાન્યુઆરી, રાત્રે 8:00 વાગ્યાથી 28 જાન્યુઆરી, રાત્રે 12:00 વાગ્યા સુધી શાહીબાગ રેલવે અંડરપાસ બંધ રહેશે.

નાગરિકો માટે વૈકલ્પિક રસ્તાઓની યાદી
ટ્રાફિક જામની સમસ્યા નિવારવા અને નાગરિકોને હાલાકી ન પડે તે માટે તંત્ર દ્વારા વૈકલ્પિક માર્ગો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે...

ક્યાંથી ક્યાં જવું છે?                             વૈકલ્પિક માર્ગ (વપરાશ કરવા જેવો રસ્તો)
દિલ્હી દરવાજાથી એરપોર્ટ                    શિલાલેખથી રિવરફ્રન્ટ થઈને જઈ શકાશે.
અસારવા, ગીરધરનગર, કાલુપુર તરફ      શાહીબાગ થઈ મહાપ્રજ્ઞજી બ્રિજનો ઉપયોગ કરવો.
અસારવાથી ગાંધીનગર                        આર્મી કેન્ટોન્મેન્ટ વિસ્તારમાંથી પસાર થવું પડશે.
|ગાંધીનગરથી શહેર તરફ                      રિવરફ્રન્ટનો ઉપયોગ કરી અલગ-અલગ માર્ગે જઈ શકાશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ 5 દિવસ દરમિયાન શાહીબાગ વિસ્તારમાં ટ્રાફિકનું ભારણ વધી શકે તેમ હોવાથી વાહનચાલકોને અગાઉથી આયોજન કરવા અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી રિવરફ્રન્ટના માર્ગનો વધુ ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratAhmedabadImpactbullet train projectAhmedabad CityShahibaugBridge closed for 5 days

Trending news