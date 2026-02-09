મતદાર યાદીમાં નામ નથી? ગભરાશો નહીં બસ આટલું કરો: ફાઈનલ યાદી બાદ નામ જોડાવવા માટે આ છે 'પ્લાન-B'
Gujarat Voter List Name Missing : મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ ન હોવાની પોકાર ચારેતરફથી ઉઠી રહી છે, આવામાં તમારું યાદીમાં ગાયબ હોય તો ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. કારણ કે, તમારી પાસે હજી તમારું નામ સામેલ કરાવવાની તક છે
- તારું નામ યાદીમાં ના હોય તો વર્ષમાં 4 વખત નામ જોડાવી શકાશે
- 5.08 કરોડ પૈકી 4.34 કરોડ મતદારોના ફૉર્મનું સંપૂર્ણ ડિજિટાઈઝેશન કરવામાં આવ્યું
- ટ્રાન્સફર કરાવવા માગતા હોય તેઓએ હવે ડેક્લેરેશન ફોર્મ પણ ભરવું ફરજિયાત
- મતદારોએ પુરાવા તરીકે જન્મનો દાખલો અને બીજો સરનામાંનો એક પુરાવો આપવાનો રહેશે
Trending Photos
SIR 2026 Draft Electoral List Issue : ગુજરાતમાં મતદાન કરવું હોય અને મતાધિકાર જાળવી રાખવો હોય તો જરૂરી છે કે તમારું નામ મતદાર યાદીમાં હોવું જોઈએ. જો તમારું નામ જ યાદીમાં નહીં હોય તો તમે તમારા અધિકાર ગુમાવશો, રાજ્યમાં હાલમાં સરની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોવાથી તમારી પાસે હવે આ છેલ્લો મોકો છે.
ગુજરાતમાં સરની પ્રક્રિયા બાદ ઘણા બધા વિવાદો થયા છે. છેલ્લા 2 મહિનાની સતત કામગીરી બાદ 5.08 કરોડ પૈકી 4.34 કરોડ મતદારોના ફૉર્મનું સંપૂર્ણ ડિજિટાઈઝેશન કરવામાં આવ્યું છે. લગભગ 51 હજાર બીએલઓએ રાજ્યમાં ઘરે ઘરે જઈને ફૉર્મ આપીને મતદારોનું મેપિંગ કર્યું છે. ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી પ્રકાશિત થઈ તે અગાઉ રાજ્યમાં 5,08,43,436 મતદારો રજિસ્ટર્ડ હતા. ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી પ્રમાણે રાજ્યમાં હવે 4,34,70,109 મતદારો છે. ગુજરાતમાં ફોર્મ નંબર 7 ભરીને મતદારોના નામ કમી કરવાનો મામલો વિવાદમાં આવ્યો છે. જોકે, ચૂંટણીપંચા વિવાદ વધે એ પહેલાં 1.80 લાખ મતદારોના જ ફોર્મ નંબર 7નો સ્વીકાર કર્યો છે.
ગુજરાતમાં 2027માં ચૂંટણી છે, રાજ્યમાં 20થી 25 લાખ મત જ રાજ્યનું ભવિષ્ય નક્કી કરે છે. એકએક મત હાલમાં કિંમતી હોય છે પણ ભાજપ જેવી ચપળતા અન્ય પક્ષોએ દાખવી ન હોવાથી આગામી ચૂંટણીમાં તેમને નુકસાન જવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં સ્થાનિક ચૂંટણીઓ પણ એટલી જ અગત્યની છે.
આપણે સરની પ્રક્રિયા જોઈએ તો મતદારોને વાંધા-દાવા રજૂ કરવા માટે 31 જાન્યુઆરી સુધીની મુદત અપાઈ હતી. 10 ફેબ્રુઆરી સુધી મતદારોની સુનાવણી એટલે આજદીન સુધી ચાલશે. ફાઈનલ મતદારયાદી 17 ફેબ્રુઆરીએ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી દ્વારા જાહેર કરાશે. હવે જેમના નામ મતદાર યાદીમાં નથી તેઓ હજુ પણ મૂંઝવણ છે કે નામ જોડાવવા માટે આગળ શું કરવું? જો ફાયનલ યાદીમાં નામ ન આવ્યું તો તેમની પાસે કયો વિકલ્પ છે.
આ પણ વાંચો :
આખરી યાદી જાહેર થયા બાદ આ છે મોકો
17મીએ ફાઈનલ યાદી જાહેર થવાની છે. જે બાદ મતદારોએ પોતાનું નામ યાદીમાં જોડાવવું હોય તેઓએ નામ જોડાવવા માટે ફોર્મ-6, નામ કમી માટે ફોર્મ-7 અને નામ ટ્રાન્સફર માટે ફોર્મ-8 ભરીને મતદાર યાદીમાં સુધારો કરી શકશે. જે મતદારોએ નામ જોડાવવા કે ટ્રાન્સફર કરાવવા માગતા હોય તેઓએ હવે ડેક્લેરેશન ફોર્મ પણ ભરવું ફરજિયાત છે અને ત્યારબાદ જ તેઓના નામનો સમાવેશ કરાશે. મતદારોએ પુરાવા તરીકે જન્મનો દાખલો અને બીજો સરનામાંનો એક પુરાવો આપવાનો રહેશે.
એવું પણ નથી કે ફાઈનલ યાદી જાહેર થયા બાદ તમે તમારું નામ એડ કરાવી નહીં શકો. તારું નામ યાદીમાં ના હોય તો વર્ષમાં 4 વખત નામ જોડાવી શકાશે. સરની પ્રક્રિયા સમયે ઘણા મતદારોને નોટિસ અપાઈ છે, એ નોટિસને એમને ગંભીરતાથી લીધી નથી. એકવાર ફાયનલ મતદાર યાદી જાહેર થઈ જશે બાદમાં જ હવે નવી પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે