ગુજરાતમાં BJPનો માસ્ટર સ્ટ્રોક; ભાજપે ત્રણ શહેરોના સંગઠન જાહેર કરી બંધ પત્તા ખોલ્યા!

Gandhinagar News: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા સૌથી મહત્વની જાહેરાત કરાઈ છે. ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનની જાહેરાત કરાયા બાદ શહેર અને જિલ્લા ભાજપ સંગઠનના હોદેદારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સોમવાર સાંજથી ભાજપ દ્વારા જિલ્લા-શહેર ભાજપ સંગઠનની જાહેરાત કરવાની શરૂઆત કરી છે. દાહોદ, આણંદ જિલ્લા અને જૂનાગઢ શહેર ભાજપ સંગઠનની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે.

Gandhinagar News: ગુજરાત ભાજપે જિલ્લા સ્તરે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા સૌથી મહત્વની જાહેરાત કરી છે. હાલ દાહોદ, જૂનાગઢ અને આણંદના ભાજપના હોદ્દેદારોની જાહેરાત કરી છે. સોમવારે સાંજે આણંદ અને દાહોદ જિલ્લા ઉપરાંત જૂનાગઢ શહેરના હોદ્દેદારોના નામ પર પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ મહોર મારી હતી. હવે પછી પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા તબક્કાવાર જિલ્લા અને શહેરના સંગઠનોની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. જ્ઞાતિગત અને ભૌગોલિક સમીકરણો સાચવીને પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ નિમણૂકો કરાઈ હોવાની ચર્ચા થઈ રહી છે.

દાહોદમાં ભાજપ હોદ્દેદારોની જાહેરાત
દાહોદ જિલ્લામાં પ્રમુખ સ્નેહલ ધરિયાએ નવી ટીમમાં ઉપપ્રમુખ તરીકે સંયુક્તાબેન મોદી, ભરતસિંહ સોલંકી, વિનોદ રાજગોર, મુકેશ પરમાર, મહેન્દ્ર પટેલ, નિતાબેન પટેલ, મીરાબેન પરમાર, રમેશ તાવિયાડ અને અભિષેક મેડાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે મહામંત્રી તરીકે બાબુતસિંહ ચૌહાણ, મુકેશ લબાના, રતનસિંહ રાવત, રાહુલ રાવત અને રમેશ કટારાને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જ્યારે દાહોદમાં મંત્રી તરીકે ચંદ્રકાંતાબેન ધાનકા, અનિતાબેન મછાર, મધુબેન ચૌહાણ, શર્મીલાબેન ગરાસીયા અને દિનેશ રોઝની પસંદગી થઈ છે. મોરચાના હોદ્દેદારોમાં યુવા મોરચા પ્રમુખ તરીકે હાર્દિક પટેલ, ST મોરચામાં પ્રદિપ મોહનીયા, મહિલા મોરચામાં રૂચિતાબેન રાજ અને કિસાન મોરચામાં હસમુખ પંચાલની વરણી કરવામાં આવી છે. આમ, ભાજપે મિશન મોડમાં આવીને સંગઠનને વેગવંતું બનાવવા કવાયત તેજ કરી છે.

જૂનાગઢમાં ભાજપ હોદ્દેદારોની જાહેરાત
જૂનાગઢ સંગઠનમાં અનુભવી અને યુવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. યાદી મુજબ 3 મહામંત્રી અને 8 ઉપપ્રમુખની વરણી કરાઈ છે. ઉપપ્રમુખ તરીકે મુકેશ ગજેરા, રાકેશ ધૂલેશિયા, ઓમપ્રકાશ રાવલ, ગિરીશ આડતીયા, રમેશ બાવળિયા, જ્યોતિબેન વાડોલીયા, વિવેક ગોહેલ અને કિરણબેન હેજમની પસંદગી થઈ છે. જ્યારે મહામંત્રી તરીકે વિનુ ચાદેગરા, મિલન ભટ્ટ અને જયેશ ધોરાજીયાને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

આણંદમાં ભાજપ હોદ્દેદારોની જાહેરાત
આણંદ જિલ્લાના સંગઠનમાં ઉપપ્રમુખ તરીકે રાજ દેવીસિંહ હઠીસિંહ, દિનેશ પઢીયાર, વિમલ પટેલ, નિલેષ દવે, નિમિષાબેન ઝાલા, સુનિત પટેલ, આરતીબેન પટેલ, શિલ્પાબેન બારોટ અને જગત પટેલની પસંદગી કરાઈ છે. મહામંત્રી તરીકે પ્રવિણ વાઘેલા, વિપુલ શાહ, ભાસ્કર ગોહેલ, મિહિર રાણા અને પથિક પટેલને સ્થાન મળ્યું છે. આ ઉપરાંત આણંદ જિલ્લાના વિવિધ મોરચાના પ્રમુખો પણ જાહેર કરાયા છે.

