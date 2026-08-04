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ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની મહત્વની જાહેરાત, આ તારીખે યોજાશે લેખિત પરીક્ષા; જાણો ક્યારે ડાઉનલોડ કરી શકાશે કોલ લેટર

Gujarat Police Recruitment: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા પોલીસ ભરતીની લેખિત પરીક્ષા અંગે એક મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પોલીસ ભરતીની લેખિત પરીક્ષા આગામી 23 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદ ખાતે યોજાશે. જેને લઈને ઉમેદવારોમાં આગામી 17 ઓગસ્ટ બપોરે 2 વાગ્યાથી OJAS વેબસાઇટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:18 PM IST
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની મહત્વની જાહેરાત, આ તારીખે યોજાશે લેખિત પરીક્ષા; જાણો ક્યારે ડાઉનલોડ કરી શકાશે કોલ લેટર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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