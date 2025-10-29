ગુજરાતના રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર; ડેપ્યૂટી CM હર્ષ સંઘવી અને વાઘાણીને મોટી જવાબદારી
Gandhinagar News: રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજ્ય સરકારના મુખ્ય પ્રવક્તા રહેશે. હર્ષ સંઘવી સરકારના મુખ્ય પ્રવક્તા. સહપ્રવક્તા તરીકે કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી રહેશે. આ ઉપરાંત આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને જીતુ વાઘાણીને પ્રવક્તા મંત્રી તરીકેની જવાબદારી સોંપાઈ છે. આગાઉ પણ બંન્ને નેતા પ્રવક્તા મંત્રી તરીકે રહી ચૂક્યા છે. આ પહેલા જવાબદારી ઋષિકેશ પટેલ અને કનુભાઈ દેસાઈ સંભાળી રહ્યા હતા.
Trending Photos
Gandhinagar News: ગુજરાત રાજ્યના રાજકારણમાં એક મહત્વનો ફેરફાર થયો છે, જેમાં રાજ્યના બે અગ્રણી નેતાઓ હર્ષ સંઘવી અને જીતુ વાઘાણીને પ્રવક્તા મંત્રી તરીકેની નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
મુખ્ય અને સહપ્રવક્તાની નિયુક્તિ
નવી જાહેરાત મુજબ, રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી રાજ્ય સરકારના મુખ્ય પ્રવક્તા તરીકેની જવાબદારી સંભાળશે. જ્યારે તેમની સાથે કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી સહપ્રવક્તા તરીકે ફરજ બજાવશે. આ બંને નેતાઓ અગાઉ પણ પ્રવક્તા મંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળી ચૂક્યા છે, જે દર્શાવે છે કે સરકારને તેમના અનુભવ પર વિશ્વાસ છે. અગાઉ આ જવાબદારી મંત્રીઓ ઋષિકેશ પટેલ અને કનુભાઈ દેસાઈ સંભાળી રહ્યા હતા.
નવી ભૂમિકા અને કાર્યક્ષેત્ર
નવી ફરજ હેઠળ, હર્ષ સંઘવી અને જીતુ વાઘાણી હવેથી સરકારના મહત્વના નિર્ણયો, નીતિઓ અને વિવિધ યોજનાઓ અંગે નિયમિતપણે મીડિયાને માહિતી આપશે અને સરકારનો પક્ષ રજૂ કરશે. તેઓ સરકાર અને જનતા વચ્ચે સંચારનો સેતુ બનશે.
માવઠાથી થયેલાં નુકસાન પર સહાયની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં
આ ફેરફાર વચ્ચે, રાજ્ય સરકારના સૂત્રો તરફથી એક મહત્વની માહિતી મળી છે. તાજેતરમાં થયેલાં માવઠા (બિનમોસમી વરસાદ) ને કારણે ખેડૂતોને થયેલાં પાક નુકસાન અંગે રાજ્યના પાંચ મંત્રીઓએ જમીનસ્તર પર સર્વે કરીને એક વિગતવાર રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. સરકારના સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે આ સર્વે રિપોર્ટના આધારેટૂંક સમયમાં જ પાક નુકસાની સહાયની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે, જેનાથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને રાહત મળી શકશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે