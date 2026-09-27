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ગુજરાત ભરતી બોર્ડનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય; લોકરક્ષક ભરતીમાં ગેરલાયક ઠરેલા 10 ઉમેદવારોને મોટી રાહત

Gandhinagar News: 14 જૂનના રોજ લેવાયેલી લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષામાં સામે આવેલી ગેરરીતિના મામલે 'CCTV વ્યુઇંગ કમિટી'ના અહેવાલને આધારે અગાઉ 385 ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ કાર્યવાહી બાદ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતા ગેરલાયક ઠરાવાયેલા આ 385 ઉમેદવારોમાંથી 10 ઉમેદવારોને મોટી રાહત આપી છે અને તેમને ભરતી પ્રક્રિયામાં આગળ વધવા માટે ફરી એકવાર તક આપવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 27, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:30 AM IST
ગુજરાત ભરતી બોર્ડનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય; લોકરક્ષક ભરતીમાં ગેરલાયક ઠરેલા 10 ઉમેદવારોને મોટી રાહત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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