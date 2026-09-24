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કડવા પાટીદાર સમાજનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: ત્રીજા બાળકના જન્મ પર સમાજ આપશે 50 હજારની ફિક્સ ડિપોઝિટ

Surat News: દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનના કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જો બે બાદ ત્રીજું બાળક જન્મશે તો સમાજ બાળકના નામે 50 હજારની ફિક્સ ડિપોઝિટ કરશે. એક બાળકની માનસિકતા દૂર કરવા નિર્ણય લેવાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 24, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:17 AM IST
કડવા પાટીદાર સમાજનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: ત્રીજા બાળકના જન્મ પર સમાજ આપશે 50 હજારની ફિક્સ ડિપોઝિટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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