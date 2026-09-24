/કડવા પાટીદાર સમાજનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: ત્રીજા બાળકના જન્મ પર સમાજ આપશે 50 હજારની ફિક્સ ડિપોઝિટ

Surat News: સુરત ખાતે કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન દ્વારા એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને સામાજિક રીતે દૂરંદેશી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કડોદરા ખાતે યોજાયેલી દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો અને હોદ્દેદારોએ બાળ પ્રોત્સાહન યોજના અંગે એક મોટો સંકલ્પ લીધો છે. આ નિર્ણય મુજબ, જો કોઈ પરિવારમાં બે બાળકો બાદ ત્રીજું બાળક જન્મશે, તો સમાજ દ્વારા તે નવજાત બાળકના નામે રૂ. 50,000ની ફિક્સ ડિપોઝિટ (FD) કરાવવામાં આવશે. સમાજના આ પગલાંથી પરિવાર પર આર્થિક બોજ ઘટશે અને નવા સંતાનના આગમનને ઉત્સાહભેર આવકારવામાં આવશે.
ઘટતી વસ્તી અને "એક જ બાળકની માનસિકતા" સામે મોટો બદલાવ
આજના આધુનિક યુગમાં યુવા પેઢીમાં સંતાન ન કરવાની અથવા તો માત્ર એક જ સંતાન (સિંગલ ચાઇલ્ડ) ધરાવવાની માનસિકતા ઝડપથી વધી રહી છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે સમાજમાં વસ્તીનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં સામાજિક અસંતુલન સર્જાવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ માનસિકતાને બદલવા અને યુવા દંપતીઓને વધુ સંતાન માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુથી આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. સમાજના ચિંતકોનું માનવું છે કે, આ યોજનાથી યુવા પેઢીના વિચારોમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે.
દીકરા-દીકરી વચ્ચેના અસંતુલનને દૂર કરવાનો અને સમાજ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ
સમાજમાં દીકરા અને દીકરી વચ્ચે સર્જાતા અસંતુલનને દૂર કરવા માટે પરિવારમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ સંતાન હોવા જરૂરી હોવાનો સૂર આ સામાન્ય સભામાં વ્યક્ત થયો હતો. આ યોજના હેઠળ જન્મ લેનાર બાળક દીકરો હોય કે દીકરી—કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર ત્રીજા સંતાનના જન્મ થતાંની સાથે જ ₹50,000ની મદદ આપવામાં આવશે. આ પહેલ માત્ર કડવા પાટીદાર સમાજની વસ્તી જાળવી રાખવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ હિંદુત્વ અને સામાજિક તાણાવાણાને વધુ મજબૂત કરવાના લક્ષ્ય સાથે પણ જોડવામાં આવી છે.
10 વર્ષની સમયમર્યાદા ધરાવતી ફિક્સ ડિપોઝિટ
આ યોજનાની મુખ્ય વિગતો અનુસાર, પરિવારમાં ત્રણ કે તેથી વધુ સંતાનને જન્મ આપનાર તમામ પરિવારોને સમાજ તરફથી રૂ. 50 હજારની આર્થિક સહાય મળશે. સમાજ દ્વારા આ રકમ બાળકના નામે 10 વર્ષની મહત્તમ સમયમર્યાદા માટે ફિક્સ ડિપોઝિટ (FD) તરીકે મુકવામાં આવશે, જેથી ભવિષ્યમાં બાળકના શિક્ષણ કે અન્ય જરૂરિયાતો માટે આ રકમ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે. કડોદરા ખાતે યોજાયેલી વાર્ષિક સભામાં લેવાયેલા આ નિર્ણાયક પગલાંને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના પાટીદાર સમાજે ઉષ્માભેર આવકાર્યો છે.