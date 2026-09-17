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ગુજરાતના સરકારી પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે મહત્વનો નિર્ણય: HTAT પરીક્ષાને લઈને શિક્ષણ વિભાગની મોટી સ્પષ્ટતા

Gujarat School News: ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને રાહતરૂપ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગે 16 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ જાહેર કરેલા અધિકૃત પત્ર દ્વારા હેડ ટીચર એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (HTAT) એટલે કે મુખ્ય શિક્ષકની ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સંદર્ભે ઉપસ્થિત થતી વિવિધ મુંઝવણો પર મોટી સ્પષ્ટતા કરી છે. આ સ્પષ્ટતાથી રાજ્યના હજારો પ્રાથમિક શિક્ષકોને કરિયરમાં આગળ વધવાની ઉત્તમ તક પ્રાપ્ત થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:32 AM IST
ગુજરાતના સરકારી પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે મહત્વનો નિર્ણય: HTAT પરીક્ષાને લઈને શિક્ષણ વિભાગની મોટી સ્પષ્ટતા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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