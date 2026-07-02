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ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય; ફોજદારી કેસોમાં આરોપી નિર્દોષ છૂટશે તો પોલીસ અધિકારીઓ અને સરકારી વકીલો સામે થશે તપાસ

Gandhinagar News: ફોજદારી કેસોમાં નિર્દોષ છૂટતા આરોપીઓના કિસ્સામાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓ નિર્દોષ છૂટશે તો પોલીસ અધિકારી તથા પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર સામે તપાસ થશે. પ્રોસિક્યુશન કે તપાસમાં ભૂલ હશે તો મોટી જવાબી કાર્યવાહી થશે. કેસોની સમીક્ષા માટે ચાર સભ્યોની સમિતિ રચાશે. જેમાં ડિરેક્ટર પ્રોસિક્યુશન, ડિજીપી લો એન્ડ ઓર્ડર તથા નાયબ સચિવ કક્ષામાં બે અધિકારીઓને સમાવેશ થશે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:45 PM IST
ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય; ફોજદારી કેસોમાં આરોપી નિર્દોષ છૂટશે તો પોલીસ અધિકારીઓ અને સરકારી વકીલો સામે થશે તપાસ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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