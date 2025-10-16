રેશનકાર્ડના ઉપયોગને લઈને ગુજરાત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, દરેક કાર્ડ ધારકોએ જાણવું જરૂરી..
Important decision of Gujarat government: રાજ્ય સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ પરિપત્ર જાહેર કરીને રેશનકાર્ડના ઉપયોગની મર્યાદા નક્કી કરી છે. આ પરિપત્ર મુજબ, હવેથી રેશનકાર્ડને ઓળખ (ID) કે રહેઠાણના (Address) પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે નહીં. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયને કારણે રેશનકાર્ડ હવે કોઈ પણ પ્રકારના દસ્તાવેજી પુરાવા તરીકે 'અમાન્ય' ગણાશે.
Important decision of Gujarat government: દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને, રાજ્ય સરકાર NFSA (National Food Security Act) હેઠળ સમાવિષ્ટ રાજ્યના અંત્યોદય અને BPL પરિવારો ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી શકે તે માટે વિશેષ વિતરણ કરશે. રાજ્યના ૭૫ લાખથી વધુ રેશનકાર્ડ ધારકોના ૩.૨૬ કરોડ સભ્યોને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત ઘઉં, ચોખા, બાજરી અને જુવારનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, રાહત દરે વધારાની ખાંડ અને ખાદ્ય તેલનું પણ વિતરણ કરાશે. મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ જણાવ્યું કે, રાજ્યના અંત્યોદય અન્ન યોજના (A.A.Y.)ના કુટુંબોને પ્રતિ કાર્ડ કુલ ૩૫ કિલો અનાજ અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબો (P.H.H.)ને વ્યક્તિ દીઠ ૫ કિલો અનાજનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવામાં આવશે.
મર્યાદિત ઉપયોગ
પરિપત્રમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે રેશનકાર્ડનો ઉપયોગ હવે માત્ર બે જ હેતુઓ માટે થઈ શકશે. 1. સબસિડી આધારિત અનાજનો પુરવઠો મેળવવા. 2. ગેસ કનેક્શન મેળવવા માટે. અત્યાર સુધી રેશનકાર્ડનો ઉપયોગ સરકારી કામકાજ, આધારકાર્ડ, બેંકિંગ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, વીજળીનું બિલ, પાસપોર્ટ, મતદાર નોંધણી અને મતદાન જેવા અનેક દસ્તાવેજી પુરાવા તરીકે થતો હતો. પરંતુ સરકારના આ નવા પરિપત્રને કારણે હવે રેશનકાર્ડનો ઉપયોગ કોઈ પણ સરકારી કામકાજ કે મતદાન માટે પણ થઈ શકશે નહીં.
આરોગ્ય વીમા યોજનાઓમાં મૂંઝવણ
જોકે, આ પરિપત્ર બાદ એક મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યની આરોગ્ય વીમા યોજનાઓ જેવી કે 'મા કાર્ડ' વગેરે મેળવવા માટે હજી પણ રેશનકાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ અંગે સરકારે કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી. પરિણામે, લોકો સામાન્યપણે 'મા કાર્ડ' કે અન્ય આરોગ્ય વીમા કાર્ડ મેળવવા માટે રેશનકાર્ડનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખશે. જોકે, જ્યારે સિવિક સેન્ટર્સમાંથી તેમને રેશનકાર્ડ અમાન્ય હોવાનું કહી પાછા કાઢવામાં આવશે, ત્યારે લોકોમાં વ્યાપક અસંતોષ અને મુંઝવણ ફેલાવવાની શક્યતા છે.
મૂળભૂત હેતુ પર ભાર
પુરવઠા વિભાગના અધિકારીઓએ આ નિર્ણય અંગે જણાવ્યું કે રેશનકાર્ડનો મૂળભૂત હેતુ લાભાર્થીઓને સબસિડી આધારિત અનાજ અને ઈધણ જેવી આવશ્યક વસ્તુઓ પૂરી પાડવાનો છે. અન્ય સરકારી યોજનાઓ કે ઓળખના પુરાવા માટે રેશનકાર્ડના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય તેના આ મૂળ હેતુને જાળવી રાખવા માટે લેવામાં આવ્યો છે.
