ગુજરાતના આ શહેરમાં કમિશનરનો મોટો નિર્ણય; ગાર્ડનમાં પ્રવેશ કરવા માટે રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી ફરજિયાત
Vadodara News: વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કમિશનરનો મહત્વનો નિર્ણય. કમાટીબાગ અને ગોત્રી ગાર્ડનમાં પ્રવેશ માટે રજિસ્ટરમાં કરવી પડશે એન્ટ્રી. રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી કર્યા વગર નથી આપવામાં આવી રહ્યો પ્રવેશ. અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓની વધતી ફરિયાદોને લઈ લેવાયો નિર્ણય. રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રીના લીધે મુલાકાતીઓની થઈ શકે ઓળખ. મનપા કમિશનરે લીધેલા નિર્ણયને લોકોએ ગણાવ્યો યોગ્ય
Vadodara News: વડોદરા શહેરમાં આવેલા કમાટીબાગ અને ગોત્રી ગાર્ડનમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓની વધતી જતી ફરિયાદોને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC) કમિશનરે એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. હવે આ બંને લોકપ્રિય બગીચાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે મુલાકાતીઓએ ફરજિયાતપણે રજિસ્ટરમાં પોતાની વિગતોની એન્ટ્રી કરાવવી પડશે.
રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી વગર પ્રવેશ નહીં
મનપા કમિશનરના આદેશ અનુસાર, ગાર્ડનના પ્રવેશ દ્વાર પર રાખવામાં આવેલા રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરાવ્યા વગર હવે કોઈપણ મુલાકાતીને પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો નથી. આ નિયમનો અમલ તત્કાળ અસરથી શરૂ કરી દેવાયો છે.
ઓળખ માટેનો ઉદ્દેશ
આ નિર્ણય પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બગીચાઓમાં થતી અસામાજિક ગતિવિધિઓ પર નિયંત્રણ લાવવાનો છે. રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી થવાથી બગીચામાં આવતા તમામ મુલાકાતીઓની ઓળખ થઈ શકે છે. જો ભવિષ્યમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને, તો જવાબદાર વ્યક્તિઓને ઓળખવા અને તેમની સામે પગલાં લેવા માટે આ એન્ટ્રી ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થશે.
લોકોએ આવકાર્યો નિર્ણય
વડોદરા મનપા કમિશનર દ્વારા લેવાયેલા આ નિર્ણયને શહેરના નાગરિકો અને મુલાકાતીઓ દ્વારા યોગ્ય અને આવકારદાયક ગણાવવામાં આવ્યો છે. જાહેર સ્થળોની સુરક્ષા અને શાંતિ જાળવવા માટે આ પ્રકારના પગલાં લેવા જરૂરી છે, તેવું લોકોનું માનવું છે. આનાથી પરિવાર સાથે અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં બગીચાની મુલાકાત લેનારા લોકોને વધુ સુરક્ષિત અનુભવ મળશે.
