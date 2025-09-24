Prev
શિક્ષક બનવા ઈચ્છુક ઉમેદવારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર; TET-1 ની પરીક્ષાના સમયમાં વધારો

 Education Department: ટેટ ૧ ની પરિક્ષા માટે સમય માં વધારો. ટેટ ૧ ની પરિક્ષા માટે સમય ૯૦ મીનિટ થી વધારી ૧૨૦ મીનિટ કરાયો. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર ઠરાવ. ટેટ ૧ પરિક્ષા માટે પ્રશ્નો ની સંખ્યા યથાવત રહેશે. રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે પરીક્ષા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:54 AM IST

 Education Department: ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી-1 (TET-1) ની પરીક્ષાના સમયમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ઠરાવ પસાર કરીને આ ફેરફારને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

શું ફેરફાર થયો છે?
અગાઉ, ધોરણ 1 થી 5 માં શિક્ષક બનવા માટેની TET-1 પરીક્ષાનો સમય 90 મિનિટનો હતો. હવે શિક્ષણ વિભાગના નવા ઠરાવ મુજબ, આ પરીક્ષાનો સમય વધારીને 120 મિનિટ (2 કલાક) કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય ઉમેદવારોને પરીક્ષામાં પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા માટે પૂરતો સમય મળી રહે તે હેતુથી લેવામાં આવ્યો છે.

પ્રશ્નોની સંખ્યા યથાવત રહેશે
પરીક્ષાના સમયમાં વધારો થયો છે, પરંતુ પ્રશ્નોની સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. TET-1 પરીક્ષામાં પ્રશ્નોની સંખ્યા યથાવત રહેશે. આ નિર્ણય ઉમેદવારો માટે એક મોટી રાહત સમાન છે, કારણ કે તેમને દરેક પ્રશ્ન માટે વધુ સમય ફાળવવાની તક મળશે.

સત્તાવાર ઠરાવ
શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આ નિર્ણય તા. 27/04/2011ના ઠરાવમાં સુધારો કરીને લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. 01/09/2025ના પત્રથી TET-1 પરીક્ષાના સમયમાં સુધારો કરવા માટેની દરખાસ્ત સરકારને મોકલવામાં આવી હતી. આ દરખાસ્ત પર પુખ્ત વિચારણા કર્યા બાદ સરકારે તેને મંજૂરી આપી છે, અને આ અંગેનો સત્તાવાર ઠરાવ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફાર શિક્ષક બનવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર


TET-1 and TET-2Certificate Time Limiteducation departmentgovernment decisionટેટ-1 અને ટેટ-2સર્ટિફિકેટ સમય મર્યાદાશિક્ષણ વિભાગસરકારનો નિર્ણય

