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ગુજરાતના તલાટી મંત્રીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, મહેસૂલી અને રેવન્યુ તલાટીના જોબચાર્ટ કરાયા અલગ

Gujarat Talati Job Chart: ગુજરાતના તલાટી મંત્રીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે મહેસૂલી તલાટી અને તલાટી કમ-મંત્રીના જોબચાર્ટમાં મોટો બદલાવ કર્યો છે. હવે મહેસૂલી તલાટી અને તલાટી કમ-મંત્રીની કામગીરી સત્તાવાર રીતે અલગ કરી દીધી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:28 PM IST
ગુજરાતના તલાટી મંત્રીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, મહેસૂલી અને રેવન્યુ તલાટીના જોબચાર્ટ કરાયા અલગ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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