ગુજરાત પોલીસ ભરતીને લઈ મહત્વના સમાચાર, જાણો ક્યારે લેવાશે શારીરિક પરીક્ષા?

Gujarat Police: પોલીસ ભરતીને લઈ મહત્વના સમાચાર. જાન્યુઆરી મહિનાના ત્રીજા અઠવાડિયામાં લેવાશે શારિરિક પરીક્ષા. પોલીસ ભરતી બોર્ડ સોશિયલ મીડિયા પર મૂકી પોસ્ટ. જાન્યુઆરી 2026 ના ત્રીજા અઠવાડિયા આયોજન કરાશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:31 PM IST

Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસ ભરતીની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા ઉમેદવારોની શારીરિક પરીક્ષા (Physical Test)ની તારીખ અંગે મોટી અપડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે.

જાન્યુઆરીના ત્રીજા સપ્તાહમાં લેવાશે શારીરિક કસોટી
ગુજરાત પોલીસમાં પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (પો.સ.ઇ. કેડર) અને લોકરક્ષક કેડરની ભરતી માટે શારીરિક પરીક્ષા જાન્યુઆરી, 2026ના ત્રીજા સપ્તાહમાં લેવામાં આવશે. પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ અંગેની સત્તાવાર પોસ્ટ મૂકવામાં આવી છે.

આ જાહેરાતને પગલે, જે ઉમેદવારોએ અરજી કરી છે અથવા કરવાના છે, તેમને શારીરિક કસોટીની તૈયારી માટે હવે એક માસ કરતાં પણ ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે. ઉમેદવારોને તાત્કાલિક ધોરણે તૈયારી શરૂ કરવા માટે જણાવાયું છે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 23 ડિસેમ્બર
પોલીસ ભરતી (પો.સ.ઇ. કેડર તથા લોકરક્ષક કેડરની ભરતી) માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ નીચે મુજબ છે. ઓનલાઈન અરજીની અંતિમ તારીખ 23 ડિસેમ્બર, 2025 (રાત્રે 11:59 PM સુધી).

આ અંગેની વિગતવારની જાહેરાત / સૂચનાઓ તારીખ 03-12-2025ના રોજ [https://ojas.gujarat.gov.in](https://ojas.gujarat.gov.in) પર જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ આ વેબસાઇટ પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

કુલ 13,591 જગ્યાઓ માટેની ભરતી
ગુજરાત પોલીસમાં આ વખતે કુલ 13,591 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ભરતીમાં જગ્યાની વિગતો

  • બિન હથિયારી PSI - 659
  • હથિયારી PSI - 129
  • જેલર ગૃપ 2 (પુરષ) - 70
  • બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ - 6942
  • હથિયારી પોલીસ કોનસ્ટેબલ - 2458
  • હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ( SRPF ) - 3002
  • જેલ સિપાઈ ( પુરુષ ) - 300
  • જેલ સિપાઈ ( મહિલા ) - 31
  • કુલ જગ્યા 13591
     

