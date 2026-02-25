Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત પોલીસ ભરતી અંગે મહત્વના સમાચાર, PSI-LRDની લેખિત પરીક્ષાની તારીખ થઈ જાહેર

ગુજરાત પોલીસની શારીરિક કસોટીમાં પાસ થયેલા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા મુખ્ય પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:49 PM IST

Trending Photos

ગુજરાત પોલીસ ભરતી અંગે મહત્વના સમાચાર, PSI-LRDની લેખિત પરીક્ષાની તારીખ થઈ જાહેર

Government Jobs: PSI અને LRDની પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ સામે આવી છે. PSIની લેખિત પરીક્ષા 19 એપ્રિલે લેવાઈ શકે છે. લેખિત પરીક્ષા અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં લેવાશે. જ્યારે LRDની લેખિત પરીક્ષા 14 જૂનના દિવસે લેવામાં આવી શકે છે. આ લેખિત પરીક્ષા અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર, ભાવનગર અને આણંદમાં લેવામાં આવશે. પોલીસ ભરતી બોર્ડે પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી છે. PSI અને લોક રક્ષકની લેખિત પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.

વિગતવાર વાત કરીએ તો ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંકઃ GPRB/2025261 પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર કેડર તથા લોકરક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. 10 લાખથી વધુ ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી તાજેતરમાં 21 ફેબ્રુઆરીએ યોજાઈ હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

જેમાં કન્ફર્મ થયેલા ઉમેદવારોમાં પો.સ.ઈ અને લોકરક્ષક બંને માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ હોય તેવા 3,93,558 ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી શરૂઆતમાં યોજવામાં આવી હતી. જેમાં પાસ થયેલા 1,10,556 ઉમેદવારોનું પરિણામ આજે ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ પાસ થયેલા ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા  19 એપ્રિલે યોજાશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Gujarat Police Recruitmentગુજરાત પોલીસ ભરતી

Trending news