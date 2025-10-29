પિતાની વારસાગત સંપત્તિમાં પુત્રીના હક્ક અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો, જાણો અમદાવાદનો કિસ્સો
Gujarat High Court: અમદાવાદના ચેનપુર ગામની વારસાગત ખેતીની જમીનમાં પોતાના આઠમા ભાગના હિસ્સા માટે દાવો કરનાર પુત્રીનો દાવો રદ કરવાના ટ્રાયલ કોર્ટના હુકમને અરજદાર પુત્રીએ ગુજરાત હાઈ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. જેની સુનાવણીના અંતે જસ્ટિસ એ.વાય.કોગજે અને જસ્ટિસ જે.એલ.ઓડેદરાની ખંડપીઠે અરજદાર પુત્રીના દાવાને રદ કરવાના ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયને રદબાતલ ઠરાવ્યો હતો અને અરજદાર પુત્રી દ્વારા પોતાના વારસાગત મિલ્કતના હિસ્સા માટે કરાયેલા દાવાને પુન:સ્થાપિત કરવાનો હુકમ કર્યો હતો.
Gujarat High Court: ગુજરાત હાઈકોર્ટે પિતાની વારસાગત સંપત્તિમાં પુત્રીના હક્ક અંગે એક મહત્ત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે ઠરાવ્યું છે કે, પિતાની સંપત્તિમાં પુત્રીના હક્ક અને અધિકારનો અંત ત્યાં સુધી આવતો નથી, જ્યાં સુધી તે સ્વૈચ્છિક રીતે પોતે પોતાના હિસ્સા કે હક્કનો ત્યાગ ના કરે.
ચેનપુરની જમીનનો મામલો
આ મામલો અમદાવાદના ચેનપુર ગામની વારસાગત ખેતીની જમીન સાથે સંબંધિત છે. અરજદાર પુત્રીએ તેના પિતાની સંપત્તિમાં પોતાના આઠમા ભાગના હિસ્સા માટે ટ્રાયલ કોર્ટમાં દાવો કર્યો હતો. જોકે, ટ્રાયલ કોર્ટે પુત્રીનો આ દાવો રદ કરી દીધો હતો. આ નિર્ણયને અરજદાર પુત્રીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. જસ્ટિસ એ.વાય.કોગજે અને જસ્ટિસ જે.એલ.ઓડેદરાની ખંડપીઠે આ અપીલની સુનાવણીના અંતે ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયને રદબાતલ ઠેરવ્યો હતો. હાઈકોર્ટે અરજદાર પુત્રી દ્વારા કરાયેલા વારસાગત મિલ્કતના હિસ્સા માટેના દાવાને પુન:સ્થાપિત કરવાનો અને દાવાનો શક્ય એટલી ઝડપથી નિકાલ કરવા માટે હુકમ કર્યો છે.
ભાઈઓએ બહેનનું નામ બાકાત રાખ્યું
અરજદાર પુત્રીનું કહેવું છે કે, તેણે પરિવારની ઈચ્છા વિરુદ્ધ આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કર્યા હોવાથી પરિવારજનોએ તેની સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા હતા. અરજદારના પિતાનું ૧૯૮૬માં નિધન થયું હતું. ત્યાર બાદ જાન્યુઆરી, ૧૯૮૭માં અરજદારના ભાઈઓએ ઉપરોક્ત જમીનના વારસાઈ હક્ક માટે મહેસૂલી રેકર્ડમાં વારસદાર તરીકે માત્ર પોતાના નામ દાખલ કરાવ્યા હતા અને બહેન (અરજદાર પુત્રી)ના નામને બાકાત રાખ્યું હતું.
દાયકાઓ બાદ જાણ થતા દાવો કર્યો
અરજદારના જણાવ્યા મુજબ, તેને તેના નામની કમી અંગે દાયકાઓ સુધી જાણ જ નહોતી. જૂન-૨૦૧૮માં તેને ખબર પડી કે તેના ભાઈઓએ વારસાગત મિલ્કતમાં અમુક હિસ્સો વેચી દીધો છે અને બાકીની જમીન પણ વેચવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ જાણ થતાં તેણે પોતાનો કાયદેસર હક્ક-હિસ્સો મેળવવા માટે ટ્રાયલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો હતો.
હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયને નકારી કાઢ્યો
અરજદારપક્ષે હાઈકોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું કે, અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટના સિવિલ જજ દ્વારા કોઈ ટ્રાયલ ચલાવ્યા વિના અને સુઓમોટો લઈને એક તરફી તેમનો દાવો ફગાવી દેવાયો હતો. ટ્રાયલ કોર્ટે મોડેથી દાવો દાખલ થયો હોવાથી સમયમર્યાદાનો બાધ નડતો હોવાનું કારણ આપી તેને રદ કરી નાખ્યો હતો. હાઈકોર્ટે કેસની તમામ હકીકતો ધ્યાનમાં લીધા બાદ ચુકાદો આપતા જણાવ્યું કે, અરજદાર પુત્રીને મિલ્કતમાંથી બાકાત રખાયાની જાણ કયારે થઇ, તે હકીકત અને કાયદાનો એક મિશ્ર પ્રશ્ન છે અને તે પુરાવો સાંભળ્યા વિના નક્કી કરી શકાય નહીં. અરજદારને તેના નામની કમીની વર્ષો બાદ જાણ થઈ તેટલા માત્ર કારણસર દાવો પ્રારંભિક તબક્કે ફગાવી શકાય નહીં. કોર્ટે અંતમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, હિન્દુ ઉત્તરાધિકારી અધિનિયમ હેઠળ પુત્રીનો મિલ્કતમાં સહભાગી તરીકેનો હક્ક કાયદેસર રીતે માન્ય છે.
