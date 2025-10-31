Prev
અમદાવાદમાં મિત્ર સાથે મજાક-મસ્તી કરવી ભારે પડી! નિવૃત CRPF જવાને મજાકનો બદલો લેવા મારી ગોળી

Ahmedabad Crime: અમદાવાદના સી.જી રોડ પર આવેલી યુનિયન બેન્ક કરન્સી ચેસ્ટમાં ગુરૂવારે (30 ઓક્ટોબર) બપોરે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. હકીકતમાં અહીં એક સિક્યુરિટી ગાર્ડે કથિત રીતે તેના સહકર્મી પર લાઇસન્સવાળી ડબલ-બેરલ બંદૂક વડે ગોળીબાર કર્યો હતો. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:39 PM IST

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મિત્ર સાથે મજાક મસ્તી કરવી ભારે પડી. નિવૃત CRPF જવાને મજાકનો બદલો લેવા મારી ગોળી. નવરંગપુરામાં યુનિયન બેન્કમાં બની ઘટના.. નવરંગપુરા પોલીસે હત્યાના પ્રયાસ નો ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી. કોણ છે આ આરોપી..અને કેમ કર્યું ફાયરિંગ.

પોલીસ કસ્ટડીમાં જોવા મળતો આરોપી નિવૃત CRPF નો જવાન મહેશકુમાર મહેરિયા છે.. જેને પોતાના મિત્ર પર ફાયરિંગ કરીને હત્યાનો પ્રયાસ કર્યો...ઘટનાની વાત કરીએ તો નવરંગપુરામાં યુનિયન બેંકના કરન્સી ચેસ્ટમાં ગુરુવારે બપોરે સિક્યુરિટી ગાર્ડ મહેશ મહેરિયાએ પોતાના સહકર્મી ઇમરાન ખાન બ્લોચ પર પોતાની લાયસન્સવાળી ડબલ બેરલ ગનથી ફાયરિંગ કરીને હત્યાનો પ્રયાસ કર્યો. આ ઘટના CCTV માં કેદ થઈ છે. ઈજાગ્રસ્ત સુરક્ષા ગાર્ડ ઇમરાનભાઈને રાખીયાલની નારાયણી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા.. નવરંગપુરા પોલીસે હત્યાનો પ્રયાસનો ગુનો નોંધી આરોપી નિવૃત CRPF જવાન મહેશ મહેરિયાની ધરપકડ કરી.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી મહેશ મહેરિયા અને ઇજાગ્રસ્ત ઇમરાનખાન બંન્ને મિત્રો છે. બંને ખાનગી સિક્યુરિટી એજન્સી ESPS સિક્યુરિટીમાં કામ કરતા હતા. આરોપી 55 વર્ષીય મહેશકુમાર મહેરિયા નિવૃત્ત CRPF જવાન છે અને હાલમા યૂનિયન બેંકમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે ફરજ બજાવતો હતો... જ્યારે ઇજાગ્રસ્ત ઇમરાનખાન નિવૃત આર્મી જવાન છે.. તે પણ આ બેંકમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરી કરતો હતો. 

એક મહિના પહેલાં ફરજ દરમિયાન મજાકમાં ઇમરાનએ મહેશકુમારના પેટ પર ફેઠ મારી હતી.. જેના કારણે બંને વચ્ચે મનદુઃખ થયું હતું..બંને મિત્રો વચ્ચે સમાધાન પણ થયું હતું... પરંતુ મહેશના પેટમાં દુઃખતું હતું..જેથી બદલો લેવા માટે મહેશકુમારે અચાનક પોતાના લાયસન્સવાળા ડબલ બેરલ ગનથી ઈમરાન ખાનના પગમાં ગોળી મારી અને બાદમાં ગનની બટથી જાંઘ પર માર માર્યો હતો..ફાયરિંગ બાદ આરોપી મહેશકુમાર મહેરિયા ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો.નવરંગપુરા પોલીસે બાતમીના આધારે આરોપીની ધરપકડ કરીને હથિયાર કબ્જે કર્યું છે.

નવરંગપુરા પોલીસે નિવૃત CRPF જવાન મહેશ મહેરિયા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) હેઠળ હત્યાના પ્રયાસ અને આર્મ્સ એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે... આરોપીએ મજાક મસ્તીની અદાવતમાં હત્યાનો પ્રયાસ કર્યો કે અન્ય કોઈ કારણ છે તે મુદ્દે આરોપીની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadincidentUnion Bank in Navrangpuranavrangpura policeInvestigateattempted murder

