/સરકારી કચેરીઓના ધક્કા અને લાઈનોમાંથી ગુજરાતીઓને મળશે કાયમી મુક્તિ; હવે વોટ્સએપ પર મળશે આ 20 જેટલી સેવાઓ!

Gujarat Govt Meta MoU: આજના ડિજિટલ યુગમાં સામાન્ય નાગરિકોની સગવડતામાં વધારો કરવા માટે ગુજરાત સરકારે એક ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું છે. સરકારી કચેરીઓમાં કલાકો સુધી લાઈનોમાં ઊભા રહેવા અને ધક્કા ખાવામાંથી હવે ગુજરાતની જનતાને કાયમી મુક્તિ મળવા જઈ રહી છે. રાજ્ય સરકારે નાગરિકોને 'લાઈનથી ઓનલાઈન' તરફ લઈ જઈને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ વોટ્સએપ (WhatsApp) પર જ 20 જેટલી મહત્વની નાગરિક કેન્દ્રી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે.
Gujarat Government: ગુજરાત સરકાર દ્વારા વહીવટી પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક, ઝડપી અને લોકાભિમુખ બનાવવા માટે મેટા પ્લેટફોર્મ્સ ઇન્ક (Meta Platforms Inc.) સાથે એક મહત્વપૂર્ણ વ્યુહાત્મક કરાર (MOU) કરવામાં આવ્યા છે. આ ગવર્નન્સ ઇનિશિયેટિવ અંતર્ગત GARC (Gujarat Administrative Reforms Commission)ની ભલામણોને આધારે રાજ્યના 5 મુખ્ય સરકારી વિભાગોની અંદાજે 20 જેટલી અગત્યની સેવાઓ માટે એક વિશેષ વોટ્સએપ ચેટ બોટ (WhatsApp Chat Bot) તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
માત્ર એક જ નંબર અને સેવાઓ સીધી સ્માર્ટફોન પર
આ ડિજિટલ સેવાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારના નાગરિકોએ અલગ-અલગ સરકારી વેબ પોર્ટલ પર જઈને ફોર્મ શોધવાની કે કચેરીઓમાં રૂબરૂ જવાની કોઈ જરૂર રહેશે નહીં. આ ચેટ બોટ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષાઓમાં કાર્યરત છે, જેથી સામાન્ય નાગરિક પણ તેને સરળતાથી સમજી શકે. માત્ર એક જ સત્તાવાર વોટ્સએપ નંબર પર મેસેજ કરીને નાગરિકો પોતાના સ્માર્ટફોન દ્વારા ઘરે બેઠા જ સરકારી સેવાઓનો લાભ મેળવી શકશે.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલી "નાગરિક દેવો ભવ:"ની વિભાવના 'વન-ડે ગવર્નન્સ'થી 'વોટ્સએપ ગવર્નન્સ' દ્વારા સાકાર કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ કદમ ભર્યુ છે. આ હેતુસર મુખ્યમંત્રીશ્રીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર…
— CMO Gujarat (@CMOGuj) May 25, 2026
વોટ્સએપ ગવર્નન્સ: નાગરિકોને ઘરે બેઠા કઈ 20 અગત્યની સેવાઓ મળશે?
સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલા આ ચેટ બોટના માધ્યમથી મુખ્યત્વે નીચે મુજબની પાયાની સેવાઓ આંગળીના ટેરવે ઉપલબ્ધ બનશે. જેમાં આવકનું પ્રમાણપત્ર, જાતિનું પ્રમાણપત્ર અને EWS (આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટેનું) પ્રમાણપત્ર. જમીન સંબંધી દસ્તાવેજો જેવા કે સાત-બાર (7/12) અને આઠ-અ (૮-અ) ના ઉતારા. રેશન કાર્ડમાં નવું નામ ઉમેરવું, નામ કમી કરવું અથવા કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કરવો. વિવિધ સરકારી યોજનાઓ કે કામકાજ માટે જરૂરી સત્તાવાર એફિડેવિટ (સોગંદનામા). સરકારી તંત્ર કે યોજનાઓ સામેની ફરિયાદોનું ઓનલાઇન નિવારણ અને સહાય. તમે કરેલી અરજી હાલ કયા સ્ટેજ પર પહોંચી છે અને ક્યારે મંજૂર થશે તેની લાઈવ (Live) માહિતી પણ વોટ્સએપ પર જ જાણી શકાશે.
વહીવટમાં પારદર્શિતા આવશે!
ગુજરાત સરકારના આ પ્રશંસનીય પગલાથી વહીવટી તંત્રમાં પારદર્શિતા આવશે અને વચેટીયાઓની પ્રથા નાબૂદ થશે. મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગના લોકો, જેમને એક પ્રમાણપત્ર કઢાવવા માટે પોતાની રોજગારી બગાડીને કચેરીઓએ જવું પડતું હતું, તેમના સમય અને નાણાં બંનેની મોટી બચત થશે. સાચા અર્થમાં 'ડીજીટલ ઈન્ડિયા' અને 'પ્રગતિશીલ ગુજરાત'ની દિશામાં આ એક મોટું અને નિર્ણાયક કદમ સાબિત થશે.