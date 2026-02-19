Prev
ગુજરાતના આ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર; શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટે આવક મર્યાદામાં વધારો, બજેટમાં મોટી જાહેરાત

Post-Matric Scholarship: ગુજરાતના બજેટ સત્ર દરમિયાન નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઇએ વર્ષ 2026-27નું બજેટ રજૂ કર્યું. તેઓ સતત પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે, જે પોતે જ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. આ બજેટમાં ખાસ કરીને શિક્ષણ, યુવા, ગરીબ અને પછાત વર્ગના કલ્યાણ પર વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આદિજાતિ અને અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે સહાય મળે તે હેતુથી આવક મર્યાદામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

Post-Matric Scholarship: ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2026-27નું ઐતિહાસિક બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ બજેટમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે, ખાસ કરીને આદિજાતિ અને અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ખૂબ જ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 

રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ માટેની વાર્ષિક આવક મર્યાદા જે અત્યાર સુધી ₹2.5 લાખ હતી, તેને વધારીને સીધી ₹6 લાખ કરી દીધી છે. આ નિર્ણયને પગલે હવે મધ્યમ વર્ગના અનેક પરિવારોના વિધાર્થીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણના સપના સાકાર કરી શકશે. કન્યાઓને તો આવક મર્યાદા વગર જ આ લાભ મળતો રહેશે. આ નિર્ણયથી હજારો વિદ્યાર્થીઓને આગળ ભણવાની નવી તક મળશે. રાજ્યમાં અંદાજે 97 લાખ વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ હેઠળ લાભ આપવા માટે ₹5967 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતના આદિજાતિ અને પછાત વિસ્તારોમાં હવે ઉચ્ચ શિક્ષણનું નવું કિરણ દેખાઈ રહ્યું છે. સરકારના આ એક નિર્ણયથી લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર સીધી અસર પડશે.સરકારના આ નિર્ણય બાદ આદિજાતિ વિસ્તારોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આદિજાતિ, અનુસૂચિત જાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગના આશ્રમશાળા તથા ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરતા આશરે 2.77 લાખ વિદ્યાર્થીઓને મળતી માસિક સહાય ₹2160માંથી વધારીને ₹2500 કરવામાં આવી છે. આ વધારાથી વિદ્યાર્થીઓને રોજિંદી જરૂરિયાતોમાં રાહત મળશે.

વાલીઓનું કહેવું છે કે મોંઘવારીના જમાનામાં ઉચ્ચ શિક્ષણનો ખર્ચ ઉઠાવવો મુશ્કેલ હતો, પરંતુ હવે શિષ્યવૃત્તિની આ રાહતથી તેમના બાળકો ડોક્ટર, એન્જિનિયર કે અન્ય વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોમાં બેધડક પ્રવેશ મેળવી શકશે.
 

