સુરતમાં ITનો સપાટો! વસંત ગજેરા અને ચુનીભાઇ ગજેરા જેવા નામચીન ઉદ્યોગપતિને ત્યાં રેડ

Surat Income Tax: સુરતમાં ડાયમંડના ધંધા સાથે સંકળાયેલા અન્ય વેપારીઓમાં પણ ફફડાટ વ્યાપ્યો છે. લક્ષ્મી ડાયમંડ ગ્રુપની વિવિધ જગ્યાઓ પર આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, વસંત ગજેરાના જે ગ્રુપ છે ધંધાને લઈ ત્યાં આગળ આ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે. IT અધિકારીઓની ટીમો દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:58 PM IST

Surat Income Tax: સુરતમાં આજે વહેલી સવારથી જ ફરી એકવાર આવકવેરા વિભાગની ટીમ ત્રાટકી છે. જી હા... શહેરના નામાંકિત ઉદ્યોગપતિઓ અને હીરા જગતના દિગ્ગજો ગણાતા લક્ષ્મી ડાયમંડ અને મહાકાલ ગ્રુપ પર ઇન્કમટેક્સની ટીમ એક્શન મોડમાં જોવા મળી છે. ઇન્કમટેક્સની DDI વિંગે દરોડા પાડતા સમગ્ર હીરા ઉદ્યોગ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

150 થી વધુ અધિકારીઓ રેડમાં જોડાયા
ઇન્કમટેક્સ વિભાગે માત્ર સુરત જ નહીં, પરંતુ અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાની ટીમો પણ સામેલ કરી હતી. અંદાજે 150થી વધુ અધિકારીઓના કાફલાએ વહેલી સવારથી જ ઉદ્યોગપતિઓના ઘર, ઓફિસ અને પ્રોજેક્ટ સ્થળો પર ધામા નાખ્યા છે.

માહિતી મુજબ, આ દરોડા મુખ્યત્વે જાણીતા ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરા અને ધીરુ ગજેરા સાથે સંકળાયેલા લક્ષ્મી ગ્રુપના ડાયમંડ, રિયલ એસ્ટેટ અને સ્કૂલ સહિતના એકમો પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે 'કાચા-પાકા' બિલ અને નાણાકીય ગેરરીતિ અંગેની ચોક્કસ માહિતી DDI વિંગ પાસે પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં કરોડો રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો અને ટેક્સ ચોરી બહાર આવવાની પ્રબળ શક્યતા દેખાઈ રહી છે.

સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે, રિયલ એસ્ટેટ અને હીરા ઉદ્યોગમાં થતા મોટા નાણાકીય વ્યવહારો પર લાંબા સમયથી ઇન્કમટેક્સ વિભાગની નજર હતી. પૂરતા પુરાવા મળ્યા બાદ જ આ મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું."

સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિઓને ત્યાં પડેલી રેડના કારણે અન્ય મોટા બિઝનેસ ગ્રુપોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. હાલમાં તમામ સ્થળોએ ઈન્કમટેક્ષની ટીમ ડેટા, ડાયરીઓ અને બેંક ખાતાઓની વિગતો ચકાસી રહી છે. તપાસના અંતે મોટા પ્રમાણમાં બિનહિસાબી રોકડ અને દસ્તાવેજો મળી આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના જોવામાં આવી રહી છે.

