Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના આ જિલ્લામાં જીવલેણ રોગનો હુમલો! હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના ખાટલા ખૂટી પડયા!

Jamnagar news: જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં દિવાળી બાદ થયેલા કમોસમી વરસાદ અને રાજ્યમાં ચાલી રહેલી બેવડી ઋતુના કારણે રોગચાળામાં વધારો નોંધાયો છે. હાલ અચાનક તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. જે કારણે બીમારીના પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. વાતાવરણમાં આવી રહેલા પરિવર્તન વચ્ચે વાયરલ ઈન્ફેક્શન, શરદી અને ઉઘરસ જેવા કેસમાં મોટો વધારો થયો છે. આ વચ્ચે જામનગર જિલ્લામાં પણ રોગચાળો વકરી રહ્યો હોય તેવા આંકડા સામે આવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:19 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના આ જિલ્લામાં જીવલેણ રોગનો હુમલો! હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના ખાટલા ખૂટી પડયા!

મુસ્તાક દલ/જામનગર: જામનગરમાં કમૌસમી માવઠાના કારણે બદલાયેલા વાતાવરણથી જિલ્લામાં રોગચાળો ચિંતાજનક રીતે વકરતો જાય છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ડેન્ગ્યૂ, શરદી, ઉઘરસ, તાવ અને મેલેરિયા જેવા રોગોના દર્દીઓમાં અનેકગણો ઉછાળો આવ્યો છે. ગુરૂ ગોવિંદસિંઘ હોસ્પિટલમાં વકરતા રોગચાળાને કારણે દર્દીઓનો અનેકગણો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ડેન્ગ્યૂ, શરદી, ઉઘરસ, તાવ અને મેલેરિયા જેવા રોગોના દર્દીઓમાં અનેકગણો ઉછાળો આવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શિયાળાની શરૂઆત પહેલાં પલટાયેલા હવામાનને કારણે કમૌસમી માવઠાએ ખેતરના પાકને ભારે નુકશાન પહોંચાડયું છે. માવઠાના કારણે પલટાયેલા હવામાનથી જિલ્લામાં રોગચાળો ચિંતાજનક રીતે વકરી રહ્યો છે. અહીંની ગુરૂ ગોવિંદસિંઘ હોસ્પિટલમાં વકરતા રોગચાળાને કારણે દર્દીઓનો અનેકગણો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. 

આ વકરતા રોગચાળામાં ડેન્ગ્યૂ, મેલેરિયા, શરદી, ઉધરસ, તાવના રોગના દર્દીઓનો રાફડો ફાટયો હોય તેવી પરિસ્થિતિ જી. જી. હોસ્પિટલમાં સર્જાઇ છે. આ વકરતા રોગચાળામાં નવેમ્બર મહિનાના દસ દિવસમાં ડેન્ગ્યૂના 30 કેસ માત્ર જી. જી. હોસ્પિટલમાં નોંધાયા છે. 

જ્યારે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ડેન્ગ્યૂના કેસની સંખ્યા અનેકગણી વધારે હોય છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ડેન્ગ્યૂએ તેનો પંજો ફેલાવી દીધો છે. ડેન્ગ્યૂ ઉપરાંત શરદી, ઉધરસ, તાવના વાયરલ દર્દીઓ અનેકગણા વધારે છે. આ રોગચાળાના કારણે સરકારી ઉપરાંત ખાનગી હોસ્પિટલોમાં પણ દર્દીઓન ધસારો જોવા મળે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
JamnagarJamnagar NewsGG Hospitalepidemic in Jamnagardouble seasonજામનગરજામનગર સમાચારજીજી હોસ્પિટલજામનગરમાં રોગચાળોબેવડી ઋતુ

Trending news