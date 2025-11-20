ગુજરાતના આ જિલ્લામાં જીવલેણ રોગનો હુમલો! હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના ખાટલા ખૂટી પડયા!
Jamnagar news: જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં દિવાળી બાદ થયેલા કમોસમી વરસાદ અને રાજ્યમાં ચાલી રહેલી બેવડી ઋતુના કારણે રોગચાળામાં વધારો નોંધાયો છે. હાલ અચાનક તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. જે કારણે બીમારીના પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. વાતાવરણમાં આવી રહેલા પરિવર્તન વચ્ચે વાયરલ ઈન્ફેક્શન, શરદી અને ઉઘરસ જેવા કેસમાં મોટો વધારો થયો છે. આ વચ્ચે જામનગર જિલ્લામાં પણ રોગચાળો વકરી રહ્યો હોય તેવા આંકડા સામે આવ્યા છે.
મુસ્તાક દલ/જામનગર: જામનગરમાં કમૌસમી માવઠાના કારણે બદલાયેલા વાતાવરણથી જિલ્લામાં રોગચાળો ચિંતાજનક રીતે વકરતો જાય છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ડેન્ગ્યૂ, શરદી, ઉઘરસ, તાવ અને મેલેરિયા જેવા રોગોના દર્દીઓમાં અનેકગણો ઉછાળો આવ્યો છે. ગુરૂ ગોવિંદસિંઘ હોસ્પિટલમાં વકરતા રોગચાળાને કારણે દર્દીઓનો અનેકગણો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ડેન્ગ્યૂ, શરદી, ઉઘરસ, તાવ અને મેલેરિયા જેવા રોગોના દર્દીઓમાં અનેકગણો ઉછાળો આવ્યો છે.
શિયાળાની શરૂઆત પહેલાં પલટાયેલા હવામાનને કારણે કમૌસમી માવઠાએ ખેતરના પાકને ભારે નુકશાન પહોંચાડયું છે. માવઠાના કારણે પલટાયેલા હવામાનથી જિલ્લામાં રોગચાળો ચિંતાજનક રીતે વકરી રહ્યો છે. અહીંની ગુરૂ ગોવિંદસિંઘ હોસ્પિટલમાં વકરતા રોગચાળાને કારણે દર્દીઓનો અનેકગણો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે.
આ વકરતા રોગચાળામાં ડેન્ગ્યૂ, મેલેરિયા, શરદી, ઉધરસ, તાવના રોગના દર્દીઓનો રાફડો ફાટયો હોય તેવી પરિસ્થિતિ જી. જી. હોસ્પિટલમાં સર્જાઇ છે. આ વકરતા રોગચાળામાં નવેમ્બર મહિનાના દસ દિવસમાં ડેન્ગ્યૂના 30 કેસ માત્ર જી. જી. હોસ્પિટલમાં નોંધાયા છે.
જ્યારે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ડેન્ગ્યૂના કેસની સંખ્યા અનેકગણી વધારે હોય છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ડેન્ગ્યૂએ તેનો પંજો ફેલાવી દીધો છે. ડેન્ગ્યૂ ઉપરાંત શરદી, ઉધરસ, તાવના વાયરલ દર્દીઓ અનેકગણા વધારે છે. આ રોગચાળાના કારણે સરકારી ઉપરાંત ખાનગી હોસ્પિટલોમાં પણ દર્દીઓન ધસારો જોવા મળે છે.
