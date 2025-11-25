Prev
લગ્નની સિઝન ટાણે જ તેલમાં તેજીનો ખેલ શરૂ! સિંગતેલના ભાવમાં આગ ઝરતી તેજી, 15 દિવસમાં વધ્યો જબરો ભાવ!

Edible Oil Prices Today: રાજકોટ જ્યાં મગફળીની મબલક આવક થતી રહેતી હોય છે. જો કે આ તરફ સિંગતેલના ભાવમાં અચાનક વધારો થતા ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઇ ગયો છે. મગફળીના ભાવ યાર્ડમાં પ્રતિમણ રૂપિયા 200 નો જંગી ઉછાળો દર્શાવી રહ્યા છે,જેની અસર સિંગતેલ પર પણ પડી છે. સિંગતેલના ભાવમાં પણ અધધ વધારો થયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:00 PM IST

Edible Oil Prices Today: શહેરમાં સિંગતેલના ભાવો આજે ફરી એકવાર ગરમ ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. સતત વધતા ભાવોથી ઘરગથ્થુ ગ્રાહકો તો ચિંતિત છે જ, સાથે વેપારીઓ પર પણ વધારાનો ભાર આવી રહ્યો છે. હાલમાં સિંગતેલનો 15 કિલોનો ડબ્બો ₹2700 સુધી પહોંચી ગયો છે. જ્યારે માત્ર દિવાળી બાદના દિવસોમાં જ ભાવમાં ₹200નો ઉછાળો નોંધાયો છે.

માવઠાના કારણે મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે અને બજારમાં આવતા માલની ક્વોલિટી પણ નબળી પડી રહી છે. તેની સીધી અસર હવે તેલની બજારમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. નવા સિંગતેલના ડબ્બાના ભાવ આજે ₹2650થી ₹2700 સુધી નોંધાતા બજારમાં તંગીનો માહોલ સર્જાયો છે.તેલ મિલરો અને વેપારીઓ જણાવે છે કે માવઠા પછી પીલાણ માટે યોગ્ય મગફળી મળી રહી નથી. 

બીજી તરફ હાલ ચિક્કીની સીઝન ચાલું હોવાથી મગફળીની માંગ વધારે છે. જેના કારણે સારો માલ બજારમાં ટૂંકો પડી રહ્યો છે. માલની આ ખેંચ વચ્ચે સિંગતેલના ભાવોમાં સતત વધારો થતો જાય છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ ભાવ વધારાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

