Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતમાં સ્થપાશે ભારતનું પહેલું Meta AI ડેટા સેન્ટર, રિલાયન્સ સાથે મળીને આ શહેર થશે તૈયાર

ગુજરાતમાં સ્થપાશે ભારતનું પહેલું Meta AI ડેટા સેન્ટર, રિલાયન્સ સાથે મળીને આ શહેર થશે તૈયાર

Meta AI Data Center: મેટા પ્લેટફોર્મ્સ ભારતમાં પોતાનું પહેલું AI ડેટા સેન્ટર રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે મળીને ગુજરાતના જામનગરમાં ખોલશે. આ સેન્ટર દેશમાં AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરશે અને મેટાના AI મોડલ્સ તેમજ ડિજિટલ સેવાઓને સપોર્ટ આપશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 10, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:35 PM IST
ગુજરાતમાં સ્થપાશે ભારતનું પહેલું Meta AI ડેટા સેન્ટર, રિલાયન્સ સાથે મળીને આ શહેર થશે તૈયાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં સ્થપાશે પહેલું Meta AI ડેટા સેન્ટર, રિલાયન્સ સાથે મળીને આ શહેર થશે તૈયાર
Meta AI Data Center1 hr ago
2
ahmedabad plane crash 20252 hrs ago
3
Ben Stokes3 hrs ago
4
8th Pay Commission3 hrs ago
5
Unbreakable Cricket Records2:58 PM IST