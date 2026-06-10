/ગુજરાતમાં સ્થપાશે ભારતનું પહેલું Meta AI ડેટા સેન્ટર, રિલાયન્સ સાથે મળીને આ શહેર થશે તૈયાર

Meta AI Data Center: મેટા પ્લેટફોર્મ્સે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AIના ક્ષેત્રમાં ભારતની વધતી ભૂમિકાને જોતા દેશમાં પોતાનું પ્રથમ AI ડેટા સેન્ટર ખોલવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ ખાસ પ્રોજેક્ટ માટે કંપનીએ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Reliance Industries) સાથે ભાગીદારી કરી છે. આ એડવાન્સ ડેટા સેન્ટર ગુજરાતના જામનગરમાં તૈયાર કરવામાં આવશે. તેનાથી ભારતમાં AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધુ મજબૂત બનશે.
168 મેગાવોટ હશે ડેટા સેન્ટરની ક્ષમતા
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ડેટા સેન્ટરની શરૂઆતની ક્ષમતા 168 મેગાવોટ હશે. ભવિષ્યમાં વધતી જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તેને એક્સટેન્શન પણ કરી શકાય છે. આ પ્રોજેક્ટ આગામી બે વર્ષમાં શરૂ થવાની સંભાવના છે. સેન્ટરનું કન્સ્ટ્રક્શન અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરશે. મેટા આનો ઉપયોગ પોતાના AI મોડલ્સ અને ડિજિટલ સર્વિસને સપોર્ટ આપવા માટે કરી શકે છે.
AI ટેકનોલોજીને વધુ સારી બનાવવામાં મદદ મળશે
એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ ડેટા સેન્ટર મેટાના સૌથી લોકપ્રિય પ્લેટફોર્મ્સ જેવા કે Facebook, Instagram અને WhatsAppમાં ઉપયોગમાં લેવાતી AI ટેકનોલોજીને વધુ સારી બનાવવામાં મદદ કરશે. કંપનીનું કહેવું છે કે, તેનાથી યુઝર્સને વધુ સ્માર્ટ અને પર્સનલાઇઝ્ડ એક્સપિરિયન્સ મળશે. સાથે જ આ ડેટા સેન્ટર મેટાની ભવિષ્યની AI યોજનાઓ અને એડવાન્સ ટેકનોલોજીના વિકાસને પણ ગતિ આપશે.
આ પગલું ગ્લોબલ AI સ્ટ્રેટેજીનો ભાગ
બીજી તરફ મેટાના CEO માર્ક ઝકરબર્ગનું કહેવું છે કે, ભારતમાં AI ડેટા સેન્ટર સ્થાપિત કરવું એ કંપનીની ગ્લોબલ AI સ્ટ્રેટેજીનો એક મહત્વનો ભાગ છે. વધુમાં ઝકરબર્ગે જણાવ્યું કે, જામનગરમાં બનનારું આ સેન્ટર ગ્લોબલ AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિસ્તરણમાં મદદ કરશે.
સાથે જ આ ડેટા સેન્ટર કંપનીના ભારતમાં રોકાણને વધુ મજબૂત બનાવશે. આ ભાગીદારી હેઠળ રિલાયન્સ આ ડેટા સેન્ટરની ડિઝાઇન, નિર્માણ, એનર્જી સપ્લાય, નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી અને સંચાલન સહિતની એન્ડ-ટુ-એન્ડ સેવાઓ પૂરી પાડશે.