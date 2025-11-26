જય હો! ગુજરાત મોડલ, ગ્લોબલ વિઝન : કોમનવેલ્થ વિજય, ગુજરાત હવે ગ્લોબલ ગેટવે
CWG 2030 Amdavad: કરોડો ભારતીયો માટે આજે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વર્ષ 2030મા યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની અમદાવાદને મળી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી અમદાવાદ ભારતમાં સ્પોર્ટ્સ હબ બની રહ્યું છે. ત્યારે હવે કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની ચાર ચાંદ લગાવશે.
આખરે, રમતગમત જગતનો સૌથી મોટો પડાવ... ભારતે પાર પાડી લીધો છે! આજે, ૨૬ નવેમ્બર, ૨૦૨૫નો દિવસ... ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાઈ ચૂક્યો છે! આ દિવસ માત્ર ગુજરાત નહીં, પણ સમગ્ર ભારતની કિસ્મત બદલનારો સાબિત થયો છે. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં... કોમનવેલ્થની કસોટીને ભારતે ગર્વભેર પાર પાડી દીધી છે!
યાદ રાખો: આ માત્ર એક રમતગમતની યજમાની નથી. આ છે નવા ભારતની ખેલ શક્તિનો વૈશ્વિક પરિચય! દિલ્હી પછી પહેલીવાર કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ હવે ગુજરાતની ધરતી પર યોજાઈ રહ્યો છે.
અમદાવાદે પોતાની બિડમાં લંડન અને પેરિસ જેવા મેગા સિટીઝને માત્ર ટક્કર જ નથી આપી. પરંતુ તેમને પાછળ છોડી દીધા છે! આ જીતનો આધાર છે. ૪૬૦૦ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહેલો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવની અજોડ તાકાત!
આજથી અમદાવાદ માત્ર એક શહેર નહીં... તે વિશ્વ રમતગમતનો મેગા સેન્ટર બની ગયું છે! ગુજરાતની અનોખી સંસ્કૃતિ અને આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે કોમનવેલ્થના મંચ પર જીત મેળવી છે!
રમતગમત જગતનો નવો ઉદય થઈ ચૂક્યો છે! કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-૨૦૩૦ ની યજમાની મળવાથી. ભારતે પોતાની સ્પોર્ટ્સ કુંડળી કાયમ માટે બદલી નાખી છે! વિજય ભારત! વિજય ગુજરાત!
અમદાવાદની તાજેતરની યજમાન ક્ષમતા
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, શહેરે કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ અને AFC અંડર-17 એશિયન કપ ક્વોલિફાયર સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું છે. આગામી વર્ષોમાં, અમદાવાદ 2026 એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, 2026 એશિયા પેરા-તીરંદાજી કપ અને 2029 વર્લ્ડ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સનું આયોજન કરશે.
2036 ઓલિમ્પિક તરફ એક પગલું
કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ્સે ભારતના પ્રસ્તાવને આકર્ષક, વ્યાપક અને આધુનિક કોમનવેલ્થ મૂલ્યો સાથે સુસંગત ગણાવ્યો છે. જો આ કાર્યક્રમ સફળ થશે, તો ભારતનું આગામી લક્ષ્ય 2036 ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવાનું રહેશે, જેમાં અમદાવાદ પણ પ્રસ્તાવિત સ્થળ હશે.
