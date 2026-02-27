1 એપ્રિલથી ગુજરાતના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર વેચાશે 20 ટકા ઈથેનોલવાળું પેટ્રોલ, ગ્રાહકોને શું ફાયદો થશે જાણો
India Mandate Ethanol Blended E20 Petrol : 1 એપ્રિલથી દેશભરમાં ઈથેનોલ બ્લેન્ડ E20 ફ્યુઅલ વેચાણનો કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય કર્યો છે, જેથી હવે ગુજરાતમાં પણ 20 ટકા ઈથેનોલવાળું પેટ્રોલ વેચાશે. ત્યારે આ અંગે ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિયેશનના ઉપપ્રમુખ મેહુલ પટેલે શું કહ્યું, તે જાણીએ
- 1 એપ્રિલથી પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલના વેચાણનો નવો આદેશ આવ્યો
- હવેથી 10 ટકાને બદલે 20 ટકા ઈથેનોલ મિક્સવાળું પેટ્રોલ વેચાશે
- કેન્દ્ર સરકારે દેશના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર ફરજિયાત બનાવ્યું
Indian Govermnet Petrol News : કેન્દ્ર સરકારે 1 એપ્રિલથી દેશભરમાં ઈથેનોલવાળું પેટ્રોલ વેચવાનો આદેશ કર્યો છે. તેલ કંપનીઓ માટે આ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ગુજરાતમાં પણ 1 એપ્રિલથી E20 પેટ્રોલ વેચાશે. ગુજરાતના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર 1 એપ્રિલથી ઈથેનોલ બ્લેન્ડ E20 પેટ્રોલ વેચાણમાં મળશે. આ સાથે જ ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિયેશનના ઉપપ્રમુખ મેહુલ પટેલે કેટલીક મહત્વની માહિતી આપી છે.
ગભરાવાની જરૂર નથી. હવે સારી ગુણવત્તાનું ઈથેનોલ આવશે, એટલે ચિંતા કર્યા વગર પેટ્રોલ પૂરવવું
આ અંગે ગુજરાતના પેટ્રોલ પર પણ હવે ઈથેનોલ મિક્સવાળું પેટ્રોલ જ મળશે. આ વિશે ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિયેશનના ઉપપ્રમુખ મેહુલ પટેલે જણાવ્યું કે, પેટ્રોલમાં 1 એપ્રિલથી 95 રોન ઇથેનોલ મિશ્રિત કરવાનો સરકારે નિર્ણય લીધો છે. ગાઉ ઇથેનોલની ક્વોલિટીને લઈ સરકારે કોઈ ધારાધોરણ નક્કી નહોતા કર્યા. હવે સરકારે ઇથેનોલની ક્વોલિટી કંટ્રોલ કરતાં વાહનચાલકોને ફાયદો થશે. વાહનોમાં ઈંધણના લીધે થતી રોજબરોજની મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. પેટ્રોલ સાથે 20 ટકા ઈથેનોલ મિશ્રણની ક્વોલિટી હવે સુધારશે. આમાં ડીલર્સને કોઈ ફાયદો નહિ થાય, કારણ કે પેટ્રોલ તો ડાયરેકટ આવે છે. પરંતું ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ વધશે. આમાં ગભરાવાની જરૂર નથી. હવે સારી ગુણવત્તાનું ઈથેનોલ આવશે, એટલે ચિંતા કર્યા વગર પેટ્રોલ પૂરવવું.
1 એપ્રિલથી આખા ગુજરાતમાં વેચાશે 20 ટકા ઈથેનોલવાળું પેટ્રોલ: ગ્રાહકોને થનારા ફાયદા વિશે FGPDAના ઉપપ્રમુખ મેહુલ પટેલે આપી જાણકારી#Gujarat #Ethanol #News #Petroleum #Petrol pic.twitter.com/IcKJnx2IV4
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 27, 2026
કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાત
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ તેમજ પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય(MoPNG) એ એક નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. જે અનુસાર, તમામ ઓઈલ કંપનીઓે 1 એપ્રિલ, 2026 થી દેશભરમાં ઈથેનોલ બ્લેન્ડ E20 ફ્યુઅલ વેચવું પડશે. જોકે, ઈથોનોલ બ્લેન્ડ પેટ્રોલને લઈને એક લોકોએ અગાઉ ફરિયાદ પણ કરી છે. E20 ફ્યુઅલના ઉપયોગને કારણે વાહનના માઈલેજ અને પરર્ફોમન્સ પર અસર થઈ છે. જે ઘટી ગયું છે.
પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઈથેનોલ ભળશે
કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલને લઈને એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. જેની અસર જનતા તથા ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર પર થશે. કેન્દ્ર સરકારે ફ્યુઅલ વેચતી કંપનીઓને સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, 1 એપ્રિલ 2026 થી દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ઈથેનોલ બ્લેન્ડ E20 પેટ્રોલ વેચવામાં આવશે. આ પેટ્રોલમાં મોટાભાગે 20 ટકા ઈથેનોલ રહેશે. તેનું લઘુત્તમ રિસર્ચ ઓક્ટેન નંબર એટલે કે RON 95 જરૂરી રહેશે.
આ આદેશ કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ તેમજ પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય તરફથી જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરાયેલા નોટિફિકેશન મુજબ, તેલ કંપનીઓ એ જ પેટ્રોલનું વેચાણ કરશે જે, E20 ના માપદંડ પર ખરા ઉતરશે. આ પેટ્રોલ બ્યૂરો ઓફ ઈન્ડિયા સ્ટાન્ડર્ડ ના નક્કી કરાયેલા માપદંડ અનુસાર રહેશે. જે સમગ્ર દેશમાં એકસરખી ક્વોલિટીની સાથે પેટ્રોલ ઉપલબ્ધ કરાવશે.
શું છે E20 બળતણ
- E20 બળતણ એક એવું પેટ્રોલ મિશ્રણ છે, જેમાં 20 ટકા ઈથેનોલ અને 80 ટકા રેગ્યુલર પેટ્રોલ હોય છે.
- ઈથેનોલ એક બાયો ફ્યુઅલ છે, જે પ્રમુખ રીતે શેરડી, મકાઈ અથવા અન્ય પાકમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
- તેને ફોસિલ ફ્યુઅલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાનું ચલણ વધ્યું છે.
- સરકારનો હેતુ E20 ને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે, જેથી દેશમાં પ્રદૂષણની માત્રા ઓછી કરી શકાય.
- તેમજ ખેડૂતોના પાકનો પણ યોગ્ય ઉપયોગ થાય.
ભારતે જુન 2022 માં જ 10 ટકા ઈથેનોલ બ્લેન્ડ પેટ્રોલ વેચવાનું લક્ષ્યાંક પહેલા જ હાંસિલ કરી લીધું હતું. જેના બાદ હવે સરકારે તેની માત્રા 20 ટકા કરી છે. આ લક્ષ્યાંક વર્ષ 2025-26 માટે છે.
RON 95 શું છે અને તેનું મહત્વ શું છે
રિસર્ચ ઓક્ટેન નંબર એટલે કે RON એ બતાવે છે કે, પેટ્રોલ એન્જિનમાં નોકિંગના અગેઈન્સ્ટ કેટલું મજબૂત છે. નોકિંગથી એન્જિનને નુકસાન અને પાવર લોસ થઈ શકે છે. વધુ RON વાળું પેટ્રોલ પ્રેશનમાં પણ સ્ટેબલ રહે છે. ઈથેનોલનું ઓક્ટેન રેટિંગ અંદાજે 108 હોય છે, તેથી જ્યારે તેને પેટ્રોલ સાથે મિક્સ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફ્યુઅલ ક્વોલિટી અને ગુણવત્તા વધુ સારી બને છે. RON 95 નો નિયમ એ નક્કી કરશે કે, એન્જિન સેફ રહેશે, અને વધુ સારું પર્ફોર્મન્સ આપી શકશે.
વાહનચાલકોને શું ફાયદો થશે, વાહન પર શું અસર પડશે
- ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીઝના જાણકારોનું કહેવું છે કે, વર્ષ 2023 બાદ બનેલા મોટાભાગના વાહનો E20 ના માપદંડ મુજબ જ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
- આ ગાડીઓમાં કોઈ બદલાવ લાવવાની જરૂર નથી. પરંતું જૂના વાહનોને અસર થશે.
- એક્સપર્ટસનું કહેવું છે કે, E20 પેટ્રોલથી માઈલેજમાં 3 થી 7 ટકાનો ઘટાડો આવશે.
- આ ઉપરાંત કેટલાક લોકોએ વાહનોમા સમય પહેલા પાર્ટસ ડેમેજ થવાની પણ ફરિયાદ કરી છે. જેનાથી વાહનોનું મેઈનટેન્સ વધી શકે છે.
- જૂના વાહનો એન્જિન અને ફ્યુઅલ સિસ્ટમ આ હાઈ ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગ માટે ડિઝાઈન કરાયા નથી.
- જેને કારણે અનેકવાર માઈલેજ ઘટવા અને વાહન ચાલુ કરતા સમયે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
E20 કન્વર્ટર કીટ શું છે?
આ વચ્ચે કેટલીક કંપનીઓએ જુના વાહનો માટે E20 કન્વર્ઝન કીટ લોન્ચ કીર છે. જેથી ઈથેનોલ બ્લેન્ડેડ ફ્યુઅલથી વાહનના એન્જિન કોમ્પોનન્ટમાં થતા સંભવિત નુકસાનીને ઓછું કરી શકાય છે. કંપનીઓનો દાવો છો કે, આ કન્વર્ઝન કીટ માત્ર વાહનોનું પરર્ફોન્સ સુધારશે. જે માઈલેજને થતા નુકસાનને અટકાવશે. રોયલ એન્ફીલ્ડે હાલમાં જ બુલેટ, ક્લાસિક અને થંડરબર્ડ જેવી જૂની BS3 અને BS4 મોડલ્સ માટે આ કીટ લોન્ચ કરી છે.
ભારત સરકાર ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓે જુન 2022 સુધીના સમયથી 5 મહિના પહેલા પેટ્રોલમાં 10 ટકા ઈથેનોલ મિક્સ કરવાનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. તેના બાદ 20 ટકા ઈથેનોલ મિક્સ કરવાની સમયમર્યાદાને 2030 થી ઘટાડીને 2025-26 કરી દીદી છે. દેશના મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપ હવે E20 અથવા 20 ટકા ઈથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ જ વેચે છે.
