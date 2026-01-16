પાકની નાપાક હરકત! દરિયાના રસ્તે 9 પાકિસ્તાનીઓ ગુજરાતમાં ઘૂસ્યા, કોસ્ટ ગાર્ડે આ રીતે પાર પાડ્યું ઓપરેશન!
Pakistanis Arrested in Arab Sagar: પાકિસ્તાન પોતાની નાપાક હરકતોથી બાજ આવી રહ્યું નથી. તાજેતરની વિગતો મુજબ, ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ (ICG) ના જવાનોએ અરબ સાગરના માર્ગે ભારતમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા 9 પાકિસ્તાનીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. જવાનોએ પાકિસ્તાની બોટ 'અલ-મદીના'ને અટકાવી હતી, જેમાં માછીમારોના વેશમાં આ ઘૂસણખોરો ભારતીય સીમામાં પ્રવેશી રહ્યા હતા. હાલ તમામ આરોપીઓને ગુજરાતના પોરબંદર કોસ્ટ પર લાવવામાં આવી રહ્યા છે.
અંધારાનો લાભ લઈને ભાગવાનો પ્રયાસ
આ ઘટના 14 જાન્યુઆરીની રાત્રિની છે. ભારતીય તટ રક્ષક દળનું એક જહાજ અરબ સાગરમાં નિયમિત પેટ્રોલિંગ પર હતું. આ દરમિયાન રડાર પર આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સીમા રેખા (IMBL) પાસે ભારતીય જળસીમામાં એક શંકાસ્પદ બોટની હલચલ જોવા મળી હતી. આ બોટ સામાન્ય માછીમારીની બોટ જેવી જણાતી નહોતી, જેના કારણે જવાનોને શંકા ગઈ હતી.
જેવું ભારતીય જહાજ તે બોટ તરફ આગળ વધ્યું, પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો હતો. પકડાઈ જવાના ડરથી તેમણે બોટને પાછી પાકિસ્તાન તરફ વાળી લીધી અને એન્જિનની ગતિ વધારી દીધી હતી. તેઓ અંધારાનો ફાયદો ઉઠાવીને ભાગવાની ફિરાકમાં હતા, પરંતુ ભારતીય જવાનોએ તેમની બોટને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધી હતી.
સમુદ્રમાં હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા
પાકિસ્તાની બોટ અને ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ વચ્ચે દરિયામાં પીછો કરવાનો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. જવાનોએ બોટને ચેતવણી આપી હતી કે જો તેઓ નહીં ઉભા રહે તો તેના ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે. આખરે ઘૂસણખોરો પાસે કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નહોતો અને તેમણે બોટ રોકવી પડી હતી. ત્યારબાદ ભારતીય જવાનો હથિયારો સાથે બોટમાં કૂદી પડ્યા હતા અને તમામની અટકાયત કરી જડતી લીધી હતી.
તપાસ એજન્સીઓ મકસદની તપાસ કરશે
ઝડપાયેલા 9 પાકિસ્તાનીઓને સુરક્ષિત રીતે પોરબંદર લાવવામાં આવી રહ્યા છે. પોરબંદરમાં સુરક્ષા એજન્સીઓનું મોટું કેન્દ્ર આવેલું છે, જ્યાં દેશની વિવિધ ગુપ્તચર સંસ્થાઓ પહેલેથી જ તૈનાત છે. આ લોકો કયા મકસદથી ભારતમાં ઘૂસી રહ્યા હતા તેની પૂછપરછ કરશે. આ ઘટનામાં કોઈ આતંકી એંગલ કે સ્થાનિક નેટવર્કની સંડોવણી છે કે કેમ તેની તપાસ કરશે. બોટના GPS ડેટાની તપાસ કરીને તેઓ ક્યાંથી આવ્યા હતા અને ક્યાં જવાના હતા તેની વિગતો મેળવશે.
