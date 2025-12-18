આવતીકાલે અમદાવાદમાં ભારત-સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે T-20 મેચ : BRTS અને મેટ્રોમાં કરાઈ ખાસ વ્યવસ્થા
India South Africa T20 Match : આવતીકાલે છેલ્લી T20. ઈન્ડિયા-સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ અમદાવાદ પહોંચી. ITC નર્મદા અને હયાત રેજન્સીમાં ટીમ રોકાશે, મેચના મુસાફરો માટે મેટ્રો રાત્રે 12.30 સુધી દોડશે
Trending Photos
Ahmedabad Narendra Modi Stadium : આવતીકાલે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે T-20 મેચ રમાશે. મેચને લઈને આજે ભારત અને સાઉથ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમ સાંજે અમદાવાદ આવી પહોંચી છે. ક્રિકેટ ટીમ અમદાવાદ આવવાને લઈને એરપોર્ટ ઉપર પોલીસ બંદોબસ્ત સાથેની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી. ભારતની ટીમ આઈટીસી નર્મદામાં રોકાશે, જ્યારે સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ આશ્રમ રોડ પર આવેલી હયાત હોટલમાં રોકાશે. આવતીકાલે બંને ટીમ વચ્ચે t20 નો જંગ જમશે. ત્યારે બી.આર.ટી.એસ. દ્વારા IND v/s SA T-20 ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન મોટેરા સ્ટેડિયમ તરફના મુસાફરો માટે વિશેષ બસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ ખાતે તા. 19/12/2025 (શુક્રવાર)ના રોજ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનાર IND v/s SA T-20 ક્રિકેટ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ જનમાર્ગ લિ. (BRTS) દ્વારા મેચ દર્શકોની સુવિધા માટે વિશેષ પરિવહન વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. મેચ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં દર્શકો સ્ટેડિયમ તરફ આવનજાવન કરશે તેવા અનુમાનને ધ્યાને લઈ, મોટેરા સ્ટેડિયમ નજીકના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી વિશેષ બસ સેવા ઉપલબ્ધ કરાશે.
આ યોજના અંતર્ગત મોટેરા ક્રોસ રોડ, સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન સહિતના સ્થળોથી વધારાની બસ સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવશે. કુલ 36 વધારાની બસો મેચના દિવસ દરમિયાન સંચાલિત કરવામાં આવશે, જેમાં સવારના 6:00 કલાકથી રાત્રિના 11:00 કલાક સુધી સેવા ઉપલબ્ધ રહેશે.
આ ઉપરાંત મેચ પૂર્ણ થયા બાદ દર્શકોને મોટેરા સ્ટેડિયમથી વિવિધ વિસ્તારોમાં પહોંચાડવા માટે વધારાની 10 બસો તૈનાત કરવામાં આવશે. જેમાં ઈસ્કોન–વિસત જંકશન, એલ.ડી./નેહરુનગર–વિસત અને અખબારનગર–વિસત જંકશન જેવા મુખ્ય રૂટનો સમાવેશ થાય છે.
મેચના દિવસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુચારૂ રહે તે માટે ટ્રાફિક પોલીસ, સુરક્ષા અધિકારીઓ તથા સ્વયંસેવકો દ્વારા સંકલિત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. આમ, દર્શકોને સરળ, સલામત અને સુવિધાજનક પરિવહન સેવા મળી રહે તે માટે BRTS દ્વારા તમામ જરૂરી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
શુક્રવારે યોજાનારી મેચને લઈ મેટ્રો મોડી રાત સુધી ચાલુ રહેશે
શુક્રવારે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી પાંચમી ટી-20 મેચને ધ્યાનમાં રાખી મેટ્રોનો સમય રાત્રિના 12.30 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેન સેવાઓની હાલની સમયમર્યાદા સવારે 6:20 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી છે. રાત્રિના 10 વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિના 12:30 વાગ્યા સુધીના લંબાયેલ સમય દરમ્યાન માત્ર મોટેરા સ્ટેડિયમ મેટ્રો સ્ટેશન અને સાબરમતી મેટ્રો સ્ટેશન પરથી મેટ્રોમાં બેસી શકાશે અને ત્યાંથી અમદાવાદ મેટ્રોના બંને કોરિડોર (મોટેરાથી એપીએમસી અને થલતેજ ગામથી વસ્ત્રાલ ગામ)ના કોઈ પણ કાર્યરત મેટ્રો સ્ટેશન પર જઈ શકાશે. ગાંધીનગર જવા માટે, મોટેરા સ્ટેડિયમથી સેક્ટર-1 સુધી રાત્રે બે વધારાની મેટ્રો ટ્રેન મધ્યરાત્રિના 11.40 કલાકે અને મધ્યરાત્રિના 12.10 કલાકે ઉપડશે.
હાર્દિક પટેલ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પહોંચ્યો
મેચને લઈને બન્ને ક્રિકેટ ટિમ એરપોર્ટ પર આવી પહોંચી છે. ત્યારે એરપોર્ટ પર ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો પ્લેયર હાર્દિક પંડ્યા સાથે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સ્પોટ થયો. હાર્દિક પંડ્યા ટીમ સાથે બસમાં સવાર થયો હતો. જ્યારે ગર્લફ્રેન્ડ માટે અલગ ગાડીની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી. તમામ ખેલાડીઓ આજે ITC નર્મદા હોટલ રોકવાના છે. હાર્દિક પંડ્યાની ગર્લફ્રેન્ડ પણ ITC નર્મદા હોટલ પર પહોંચી ગઈ છે. હોટેલ પર તમામ ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત પણ કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે