સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મોટી સફળતા: 14 રાજ્યોની પોલીસને હંફાવનાર કુખ્યાત ‘રહેમાન ડકૈત’ ઝડપાયો

Rahman Dakait Caught : દેશભરની પોલીસને હંફાવનાર ‘રહેમાન ડકેત’ સુરતથી પકડાયો. દેશી રહેમાન ડકૈત 14 રાજ્યોમાં ગુનાખોરીના નેટવર્કનો સરદાર હતો, જેનો 20 વર્ષનો આતંક હતો
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:47 AM IST

Surat Crime News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : દેશભરની પોલીસ માટે છેલ્લા 20 વર્ષથી માથાનો દુખાવો બનેલા અને ‘ઈરાની ડેરા’ ગેંગના માસ્ટરમાઇન્ડ આબીદ અલી ઉર્ફે રાજુ ઈરાની ઉર્ફે રહેમાન ડકૈતને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે લાલગેટ વિસ્તારમાંથી એક ગુપ્ત ઓપરેશન દ્વારા દબોચી લીધો છે. 14 રાજ્યોમાં ગુનાખોરીનું નેટવર્ક ધરાવતો આ આરોપી નકલી CBI ઓફિસર અને સાધુના વેશમાં લૂંટ ચલાવવા માટે કુખ્યાત છે. 

6 અલગ અલગ ગેંગનો ‘ગેંગ લોર્ડ’ કહેવાતો
આબીદ અલી મૂળ ભોપાલના ‘ઈરાની ડેરા’નો રહેવાસી છે. તે માત્ર એક સામાન્ય ગુનેગાર નહીં, પણ એક ‘ગેંગ લોર્ડ’ છે, જે 6 જેટલી અલગ-અલગ પેટા-ગેંગોનું સંચાલન કરતો હતો. તેની સામે મહારાષ્ટ્રમાં કડક MCOCA (મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એક્ટ) હેઠળ પણ ગુનો નોંધાયેલો છે. 

  • સક્રિય રાજ્યો: ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 14 રાજ્યો
  • કુલ ગુના: 2006 થી અત્યાર સુધી અસંખ્ય ગુના
  • 10 થી વધુ કેસમાં ધરપકડ
  • 6 ગંભીર કેસમાં વોન્ટેડ

સુરત શહેરના ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ભાવેશ રોજિયાએ જણાવ્યું કે, આ ગેંગના સભ્યો સફારી સૂટ પહેરી વૃદ્ધોને CBI કે પોલીસ અધિકારી હોવાનો રૌફ જમાવી, ચેકિંગના બહાને દાગીના ઉતરાવી નજર ચૂકવી લૂંટ કરતા હતા. બેંક કે જ્વેલરી શો-રૂમની બહાર ગ્રાહકો પર ખંજવાળ આવે તેવું કેમિકલ નાખી તેમનું ધ્યાન ભટકાવી કિંમતી સામાનની ચોરી કરતા હતા

પોલીસ આવે તો મહિલા-બાળકોને આગળ કરી ભાગી જતા 
જ્યોતિષ કે વિધિના નામે ઘરોમાં ઘૂસી સોનું શુદ્ધ કરવાના બહાને છેતરપિંડી આચરતા હતા. જ્યારે પણ પોલીસ પકડવા જાય ત્યારે તેઓ ઘરની મહિલાઓ અને બાળકોને આગળ ધરી પથ્થરમારો કરી ભાગી છૂટવામાં માહિર હતા. લૂંટના પૈસાથી રાજુ અને તેનો ભાઈ ઝાકીર અલી અત્યંત વૈભવી જીવન જીવતા હતા. તેમની પાસે લક્ઝરી કારોનો કાફલો, મોંઘી સ્પોર્ટ્સ બાઇક્સ અને અરબી ઘોડાઓ પાળવાનો શોખ છે. ભોપાલના ‘ઈરાની ડેરા’ માં તે એક ડોન જેવો મોભો ધરાવતો હતો. 

કોર્પોરેટ લીડરની જેમ ગેંગ ચલાવતો 
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP ભાવેશ રોઝીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "બાતમીના આધારે આ મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગારને કોઈ પણ જાતના ગોળીબાર વગર પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. તે એક કોર્પોરેટ લીડરની જેમ ગેંગ ચલાવતો હતો. જો કોઈ સભ્ય પકડાય તો તેના જામીન અને પરિવારની જવાબદારી પણ તે જ ઉપાડતો હતો. તેની ધરપકડથી દેશભરમાં વણઉકેલાયેલા અનેક ગુનાઓના રહસ્યો ખુલશે." 

રાજુ ઈરાનીની ક્રૂરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, એકવાર પોલીસને બાતમી આપનાર વ્યક્તિને તેના જ ઘરમાં પૂરીને આખી ગેંગે ઘર સળગાવી દીધું હતું. આ કેસમાં પણ તે લાંબા સમયથી નાસતો-ફરતો હતો
 

