LPG ગેસ ભરેલું બીજું જહાજ પણ ગુજરાત પહોંચી ગયું, વાડીનાર પોર્ટ પર નંદા દેવીનું આગમન
Indian LPG Carriers Shivalik & Nanda Devi Reach Gujarat : આજે વધુ એક જહાજ ગેસનો જથ્થો લઈને ગુજરાત પહોંચી ગયું છે. નંદા દેવી જહાજ દ્વારકાના વાડીનાર પોર્ટે પર લેન્ડ થયું છે. આ જહાજમાં અંદાજિત 46 હજાર મેટ્રિક ટન એલપીજીનો જથ્થો સમાવાયો છે. ગઈકાલે શિવાલિક જહાજ મુંદ્રા પોર્ટ પર આવી ગયું હતું. ત્યારે આ બે હજારમાં સમાવાયેલા 92700 ટન lpg ગેસના જથ્થાથી દેશનું ગેસ સંકટ ઘણું ઓછું થઈ શકે છે
- હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરીને વધુ એક જહાજ આવ્યું ભારત
- વાડિનાર પોર્ટ પર પહોંચ્યું નંદા દેવી જહાજ
- બે દિવસમાં 92,700 ગેસનો જથ્થો આવ્યો ભારત
- આવતીકાલે તેલનો જથ્થો લઈને આવશે ભારતીય શીપ
LPG Gas Crisis : દેવભૂમિ દ્વારકાના વાડિનાર પોર્ટ પર વિશાળ 'નંદા દેવી' જહાજ પહોંચી ગયું છે. ઈરાનની સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કરીને ભારતનું બીજું જહાજ પણ ગુજરાત પહોંચી ગયું છે. 'નંદા દેવી' (Nanda Devi) આજે સફળતાપૂર્વક વાડિનારના કિનારે લેન્ડ થયું છે. નંદા દેવી જહાજનું વાડિનાર પહોંચવું દેશ માટે અત્યંત મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. પોર્ટ પ્રશાસન અને કોસ્ટ ગાર્ડ (તટરક્ષક દળ)ની દેખરેખ હેઠળ જહાજનું સુરક્ષિત એન્કરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. વાડિનારના ડીપ વોટર ટર્મિનલ પર હવે કાર્ગો અનલોડિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની તૈયારીઓ તેજ કરી દેવામાં આવી છે.
ઈરાન અને ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ભારત માટે સારા સમાચાર
યુદ્ધ વચ્ચે lpg ગેસના જથ્થા સાથે ગઈકાલે એક જહાજ કચ્છના મુન્દ્રા પોર્ટ પર પહોંચ્યું હતું. કચ્છના મુંદ્રા પોર્ટ સાથે આજે વાડીનાર પોર્ટ પર મળી બે મહત્વના ભારતીય જહાજો LPG ગેસનો જથ્થો લઈને આવી ગયા છે. બને જહાજમાં 92700 ટન lpg ગેસ જથ્થો ભારત પહોંચ્યો છે. ગઈકાલે મુન્દ્રા પોર્ટ પર શિવાલીક જહાજમાં 44 હજાર મેટ્રિક ટન lpg ગેસ લવાયો હતો, જેમાં 20 હજાર મેટ્રિક ટન પાઇપ મારફતે પોર્ટ પર ટેન્કમાં રિફિલ કરાયો છે. જ્યારે 24 હજાર મેટ્રિક ટન ગેસ મેંગ્લોર મોકલવામાં આવશે.
ભારતની મહેનત રંગ લાવી
મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને હોર્મુઝ ( Strait of Hormuz ) માં સર્જાયેલી અડચણો વચ્ચે આ ભારત માટે ખૂબ જ રાહતના સમાચાર છે. ગઈકાલે શિવાલિક નામનું જહાજ બપોર બાદ કુલ 3 ટાઈમ લાઈન બદલાતા મુંદ્રા પોર્ટ પર સાંજે 5 વાગે (Mundra Port) પહોંચ્યું હતું. ભારતીય ધ્વજ ધરાવતું LPG કેરિયર ભારતની મહેનતે હોર્મુઝને સુરક્ષિત રીતે પાર કરી મુંદ્રા બંદરે પહોંચ્યું હતું.
આ પણ વાંચો :
નંદા દેવી જહાજમાં કેટલો ગેસ છે?
તો આજે નંદા દેવી જહાજ કંડલા પોર્ટન બદલે વાડીનાર પોર્ટ પર નંદા દેવી જહાજ આવી ગયું છે. નંદા દેવી જહાજમાંથી lpg ગેસ Mtbw બ્રિઝ અને mt જગ પ્રતાપ મીની જહાજમાં ટ્રાન્સફર થશે.
ગણતરી મુજબ, શિવાલિક જહાજ 1 માર્ચે તેની સફર પર નીકળ્યું હતું, જે 8 દિવસમાં ત્યાંથી મુદ્રા પહોંચી શકે છે. પરંતુ યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે જહાજ અટવાઈ રહેતા તેને 15 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. શિવાલીક વેશલ કેપટન સાથે 25 થી વધુ કરુ મેમ્બર સાથે જહાજ મુન્દ્રા પોર્ટ પહોંચ્યું હતું.
શિવાલિક જહાજની ખાસિયત
- શિવાલીક જહાજ 44 હજાર ટન જેટલી ગેસ કેપેસિટી ધરાવે છે
- શવાલીક જહાજ 200 મીટર કરતા પણ વધારે લાબું અને અંદાજે 5 માળ જેટલું ઊંચું હોઈ શકે છે
- શિવાલીકમાં આવતો 44 હજાર ટન ગેસ માંથી 20 હજાર ટન મુન્દ્રામાં રિફિલ થશે બાકી 24 હજાર ટન મેંગ્લોર મોકલવામાં આવશે
- શિવાલીક જહાજ મુન્દ્રા પોર્ટ થી 15 km દરિયામાં દૂર પહોંચતા અંદાજ પોર્ટ પરથી કેપટન જહાજ લેવા રવાના થયા
- શિવાલીક જહાજ ને પોર્ટ સુધી લેવા 2 ટગ બોટ લેવા મોકલવામાં આવી
- ટગ બોટ જહાજ ને 8 km પહેલા બાંધી પોર્ટ સુધી લાવવાનું કામ કર્યું
- શિવાલીક જહાજ મુન્દ્રા પોર્ટ પાસે એન્કરેજ એરિયા જે 3 km નો કહેવાય તેની અંદર આવતા જ દેખાવા લાગ્યું હતું
હાલ આજે અને કાલે મળી બે જહાજ ગેસના ગુજરાત આવી પહોંચ્યા છે. હજી વધુ જહાજ લાવવા સરકારના પ્રયાસ ચાલુ છે. આ પ્રયાસથી ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા માટે લોકોને પડતી હાલાકી દૂર થશે.
આ પણ વાંચો :
