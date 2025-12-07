Prev
ઈન્ડિગો સંકટમાં ભારતીય રેલ્વે બની સહારો, એરપોર્ટ પર આ રીતે કરી મુસાફરોની મદદ

Ahmedabad News: ઈન્ડિગો સંકટથી પ્રભાવિત મુસાફરો માટે ભારતીય રેલ્વેએ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. પશ્ચિમ રેલ્વેએ એક ખાસ કાઉન્ટર બનાવ્યું છે જ્યાં રદ થયેલી ફ્લાઇટ્સના મુસાફરોને ટ્રેન ટિકિટ અને સીટ આપવામાં આવી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:57 PM IST

ઈન્ડિગો સંકટમાં ભારતીય રેલ્વે બની સહારો, એરપોર્ટ પર આ રીતે કરી મુસાફરોની મદદ

Ahmedabad News: ભારતીય રેલ્વે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તમારું સ્વાગત કરે છે. આ વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ તે સાચું છે. ઈન્ડિગો કટોકટીને કારણે જેમની ટિકિટ રદ થઈ રહી છે તેમના માટે ટિકિટની વ્યવસ્થા કરવા માટે પશ્ચિમ રેલ્વેએ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર એક ખાસ કાઉન્ટર બનાવ્યું છે.

અમદાવાદમાં પશ્ચિમ રેલ્વેના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એવા લોકો માટે ખાસ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે જેઓ ઈન્ડિગોને કારણે ફ્લાઇટ ટિકિટ મેળવી શકતા નથી અથવા જેમની ટિકિટ રદ થઈ છે તેમના માટે ખાસ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે.

તેમણે કહ્યું કે તેઓ તેમના હેડ ક્વોટર કોટાના 50 ટકા મુસાફરો માટે અનામત રાખી રહ્યા છે જેમને તાત્કાલિક મુસાફરી કરવાની જરૂર છે. તેમણે ઉમેર્યું કે પશ્ચિમ રેલ્વે ખાસ ટ્રેનો ચલાવી રહી છે અને મુસાફરોને કોઈ અસુવિધા ન થાય તે માટે વિવિધ પગલાં લઈ રહી છે.

હેડ ક્વોટર કોટા શું છે?

રેલવે પાસે ઇમરજન્સી ક્વોટા છે, જેને EQU અથવા હેડ ક્વોટર કોટા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ક્વોટામાં પચાસ ટકા બેઠકો એવા મુસાફરો માટે અનામત છે જેઓ કોઈ કારણોસર ઇન્ડિગોમાં ટિકિટ મેળવી શકતા નથી. આવા મુસાફરો માટે પ્રાથમિકતા પર તમામ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને આ હેતુ માટે એક સમર્પિત હેલ્પ ડેસ્ક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે.

એરપોર્ટ પર જ કોચને જાણ કરવામાં આવી રહી છે.

મુસાફરોને ટિકિટ બુક કરાવતી વખતે તેમના બોગી નંબરની જાણ કરવામાં આવે છે, જોકે ચાર્ટ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે ત્યારે તેઓ તેમના સીટ નંબર પછીથી શીખી શકશે. કોચ નંબર આપવાથી મુસાફરોને ખાતરી મળે છે કે તેમની ટિકિટ ઓછામાં ઓછી કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે.

અમદાવાદથી સૌથી વધુ મુસાફરો દિલ્હી, મુંબઈ, પુણે અને જયપુર મુસાફરી કરે છે. પરિણામે, રવિવારે સવારે 5:30 વાગ્યે દિલ્હી માટે એક ખાસ ટ્રેન રવાના થઈ હતી, અને રવિવારે મોડી રાત્રે બીજી ટ્રેન પણ દિલ્હી માટે રવાના થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત, ઘણી ટ્રેનોમાં કોચ વધારવામાં આવ્યા છે, અને મુસાફરોને પ્રાથમિકતાના ધોરણે વિવિધ ટ્રેનોમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

પશ્ચિમ રેલ્વેએ નવી દિલ્હી માટે બે ખાસ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરી છે. અમદાવાદથી નવી દિલ્હી માટે પહેલી ટ્રેન આજે સવારે 5:30 વાગ્યે રવાના થઈ હતી. બીજી ટ્રેન રાત્રે 10:30 વાગ્યે ઉપડશે.

 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Ahmedabad Airport train ticketsIndigo flight cancellation helpIndian Railways AhmedabadWestern Railway assistanceEmergency train quota IndiaGujarati NewsAhmedabad News

