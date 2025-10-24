Prev
આ ગામ ગુજરાતનું જ નહીં, પરંતુ ભારતનું બન્યું પહેલું સ્માર્ટ ગામ; દરેક ઘરમાં Wi-Fi, AC ક્લાસ રૂમ અને CCTV કેમેરા!

India First Smart Village: ગુજરાતનું પુંસરી ગામ હવે માત્ર એક ગામ નથી રહ્યું, પરંતુ ભારત માટે એક "સ્માર્ટ વિલેજ મોડેલ" બની ગયું છે. અહીંનું લેન્ડસ્કેપ સામાન્ય ગામડાઓથી ઘણું અલગ છે: દરેક ઘરમાં શૌચાલય, સીસીટીવી સર્વેલન્સ, આખા ગામમાં મફત વાઇ-ફાઇ અને શાળાઓમાં એર કન્ડીશનીંગ. આ ગામ દર્શાવે છે કે, કેવી રીતે યોગ્ય નેતૃત્વ અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ગ્રામીણ જીવનધોરણને ઉન્નત બનાવી શકે છે, જે સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રેરણા તરીકે સેવા આપે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:31 PM IST

આ ગામ ગુજરાતનું જ નહીં, પરંતુ ભારતનું બન્યું પહેલું સ્માર્ટ ગામ; દરેક ઘરમાં Wi-Fi, AC ક્લાસ રૂમ અને CCTV કેમેરા!

Punsari Village Gujarat: જ્યારે આપણે "ગામ" શબ્દ સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઘણીવાર એવા સ્થળની કલ્પના કરીએ છીએ જ્યાં કાચાં રસ્તા, તૂટેલી ગટર અને મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ હોય છે. પરંતુ ગુજરાતનું એક ગામ આ રૂઢિપ્રયોગને સંપૂર્ણપણે બદલી રહ્યું છે. ભારતનું પ્રથમ સ્માર્ટ ગામ પુંસરી ભારતનું પ્રથમ સ્માર્ટ ગામ બન્યું છે. આ ગામ બતાવે છે કે યોગ્ય માનસિકતા અને સખત મહેનતથી ગ્રામીણ ભારતને પણ આધુનિક બનાવી શકાય છે. પુંસરીમાં દરેક ઘરમાં વાઇ-ફાઇ, સીસીટીવી કેમેરા અને સ્વચ્છ રસ્તાઓ છે, જે તેને દેશના અન્ય ગામો માટે પ્રેરણાદાયક મોડેલ બનાવે છે.

કેમ ખાસ છે પુંસરી?
ગુજરાતનું આ નાનું ગામ આજે આખા દેશ માટે "સ્માર્ટ વિલેજ મોડેલ" છે. થોડા વર્ષો પહેલા તે અન્ય ગામોની જેમ જ સુવિધાઓનો અભાવ ધરાવતું હતું. પરંતુ મજબૂત ગામ નેતૃત્વ અને તેના લોકોની મહેનતે તેને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ સલામત ગામમાં પરિવર્તિત કરી દીધું છે. અહીં પરિવર્તન જોઈને વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે કે આ એક ભારતીય ગામ છે.

માળખાગત સુવિધાઓમાં સુધારો
પુંસરીએ સૌપ્રથમ ગામની માળખાગત સુવિધાઓમાં સુધારો કર્યો છે. હવે દરેક ઘરમાં શૌચાલય છે, જે સ્વચ્છતા સુનિશ્ચિત કરે છે. શેરીઓ સ્વચ્છ, સારી રીતે પ્રકાશિત અને યોગ્ય ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા ધરાવે છે. ગામમાં એક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે, જે ગ્રામજનોને ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્યસંભાળની સેવાઓ સરળ રીતે પૂરી પાડે છે. આ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે, અહીંના લગભગ દરેક પરિવારનો વીમા (Insured) લીધો છે, જેનાથી તેઓ સુરક્ષિત અનુભવે છે.

ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
પુંસરીને સ્માર્ટ બનાવવામાં ટેકનોલોજીએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. આખા ગામમાં Wi-Fi નેટવર્ક છે, જેનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો અને દુકાનદારો મફતમાં કરી શકે છે. આ ડિજિટલ ઍક્સેસ ગ્રામીણ જીવનમાં પરિવર્તન લાવી રહી છે. ગામમાં જાહેર જગ્યાઓ પર CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, જે સમગ્ર ગામમાં સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે. સમગ્ર ગામમાં મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરવા માટે એક જાહેર સંબોધન પ્રણાલી (લાઉડસ્પીકર સિસ્ટમ) સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, જે ગ્રામજનો સુધી તાત્કાલિક માહિતી પહોંચે તેની ખાતરી કરે છે.

શિક્ષણ પર ભાર
પુંસરીની સફળતાનું એક મુખ્ય કારણ શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. ગામનો દરેક બાળક નિયમિતપણે શાળામાં જાય છે, જેનો અર્થ એ થાય કે શાળા છોડી દેવાનો દર શૂન્ય છે. શાળાના વર્ગખંડો એર-કન્ડિશન્ડ છે અને બાળકોને Wi-Fi સાથે કમ્પ્યુટર વર્ગો આપવામાં આવે છે, જે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા શિક્ષણની ખાતરી કરે છે. ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વર્ગખંડોનું પણ CCTV દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.

રોજગાર અને રાષ્ટ્રીય મોડેલ
સ્માર્ટ સુવિધાઓ અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણને કારણે પુંસરીમાં રોજગારની તકોમાં વધારો થયો છે. જે લોકો પહેલા કામની શોધમાં મોટા શહેરોમાં જતા હતા તેઓ હવે ગામમાં જ નોકરીઓ અને વ્યવસાયની તકો શોધી રહ્યા છે. સરકારે પુંસરીની નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓને માન્યતા આપી છે, અને તેને રાષ્ટ્રીય સ્તરે "સ્માર્ટ ગામ મોડેલ" તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે. આ ગામ સાબિત કરે છે કે સ્પષ્ટ વિચારસરણી, ટેકનોલોજીનો યોગ્ય ઉપયોગ અને દરેકની મહેનતથી ભારતીય ગામડાઓ આધુનિક અને સમૃદ્ધ બની શકે છે. આ ગામ સમગ્ર દેશ માટે પ્રેરણારૂપ બન્યું છે.

