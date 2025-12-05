ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ રદ્દ થતાં મુસાફરો અટવાયા, દિલ્હીથી લઈને અમદાવાદ સુધી હોબાળો, એરપોર્ટ પર રેલવે સ્ટેશન જેવી હાલત
દેશની સૌથી મોટી વિમાન કંપની ઈન્ડિગો છેલ્લા ચાર દિવસથી સંકટનો સામનો કરી રહી છે. કંપની દ્વારા હજારો ઉડાનો રદ્દ કરવામાં આવી છે. અચાનક ફ્લાઇટ રદ્દ થવાને કારણે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મુસાફરોમાં ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે.
Indigo Flight Crisis: દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગોના સંચાલનમાં સતત ચોથા દિવસે પણ વિક્ષેપો ચાલુ રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ઇન્ડિગોએ શુક્રવારે દિલ્હી અને દેશભરના અન્ય એરપોર્ટથી ઓછામાં ઓછી 550 ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી, જેના કારણે એરપોર્ટ પર અંધાધૂંધી ફેલાઈ હતી. ઘણા મુસાફરોએ અસુવિધા અને સામાન ગુમ થવાની ફરિયાદ કરી હતી. અગાઉ, ગુરુવારે, 550 થી વધુ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી એરપોર્ટના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 135 પ્રસ્થાન અને 90 આગમન ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. બેંગલુરુ એરપોર્ટથી સંચાલિત ઓછામાં ઓછી 102 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે હૈદરાબાદથી 92 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં, ચાર દિવસમાં 1,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. મુંબઈ એરપોર્ટથી ત્રેપન પ્રસ્થાન અને 51 આગમન ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે મુંબઈ એરપોર્ટથી રદ કરાયેલી ફ્લાઇટ્સની કુલ સંખ્યા 104 થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પણ ફ્લાઇટ કેન્સ થતાં મુસાફરો અટવાયા છે.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મુસાફરોનો હોબાળો
અમદાવાદથી પણ ઈન્ડિગો દ્વારા સંચાલિત ઘણી ફ્લાઇટો રદ્દ કરવામાં આવી છે. અચાનક ફ્લાઇટ રદ્દ થતાં એરપોર્ટ પર હજારો મુસાફરો અટવાયા છે. ઈન્ડિગોની ઘણી ફ્લાઇટો કલાકો મોડી ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે એરપોર્ટ પર મુસાફરોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ સંચાલનમાં આવેલી સમસ્યાને કારણે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લોકોની ભીડ પણ જોવા મળી રહી છે.
Passenger Advisory issued at 11:10 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/dZBdrW5aob
— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 5, 2025
મુસાફરોમાં ભારે ગુસ્સો છે
છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઓપરેશનલ મુશ્કેલીઓ બાદ, મુસાફરો ઇન્ડિગોથી ખૂબ જ નાખુશ છે અને એરપોર્ટ અને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગો, છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગંભીર ઓપરેશનલ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે. ગુરુવારે, તેણે એક જ દિવસમાં રેકોર્ડ 550 ફ્લાઇટ્સ રદ કરી, અને તેનું સમયપાલન પ્રદર્શન ઘટીને 19.7 ટકા થઈ ગયું.
આજે દેશભરમાં 600 ફ્લાઇટ્સ રદ
આજે, 5 ડિસેમ્બરના રોજ, એરલાઇન્સને દેશભરમાં 600 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવી પડી છે. આ સંખ્યા પાછલા દિવસોની તુલનામાં એક નવો રેકોર્ડ છે, જે મુસાફરોની અગવડતાને વધુ વધારી રહી છે.
રદ થવાથી પ્રભાવિત શહેરોમાં, દિલ્હીથી 225, મુંબઈથી 104, બેંગલુરુથી 102, હૈદરાબાદથી 92, ચેન્નાઈથી 31, પુણેથી 22 અને શ્રીનગરથી 10 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવશે. અન્ય એરપોર્ટ પરથી પણ રદ થવાની ફરિયાદો થઈ રહી છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં થોડા દિવસો લાગી શકે છે.
