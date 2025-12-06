Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઈન્ડિગો ફ્લાઈટના સંકટની અસર : અન્ય એરલાઈન્સે તોતિંગ ભાડા વધાર્યા, અમદાવાદથી દિલ્હીનું ભાડું 80 હજાર

Indigo Flight Crisis : પાઇલટ્સ અને ક્રૂ-મેમ્બર્સની અછતને કારણે દેશની સૌથી મોટી એરલાઇનની કટોકટીનો આજે ચોથો દિવસ છે. સેંકડો ફ્લાઈટ રદ થઈ છે, ઈન્ડિગો સંકટ વચ્ચે અન્ય એરલાઈન્સના ભાડા વધી ગયા 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 06, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

ઈન્ડિગો ફ્લાઈટના સંકટની અસર : અન્ય એરલાઈન્સે તોતિંગ ભાડા વધાર્યા, અમદાવાદથી દિલ્હીનું ભાડું 80 હજાર

Ahmedabad News : ફ્લાઈટ રદ થતાં મુસાફરોને પડેલી મુશ્કેલીને લઈ ઈન્ડિગોએ માફી માંગી છે.  સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે, ટૂંક સમયમાં તમામ સમસ્યાઓ દૂર થશે. જોકે, ઈન્ડિગોમાં ચાલી રહેલા સંકટ વચ્ચે બીજી અન્ય એરલાઈન્સ મોંઘી થઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે નાગરિક ઉડ્ડન મંત્રી રામ મોહન નાયડૂ સાથે વાતચીત કરી અને સમગ્ર હાલત અંગેની જાણકારી મેળવી છે. 

ઈન્ડિગો એરલાઇન્સની ફલાઇટ ડીલે અને રદ થવાનો મામલો હવે મુસાફરો માટે ભારે પડ્યો છે. સતત ફલાઈટ ડીલે અને રદ થતા અન્ય એરલાઈનસે મનમાની શરૂ કરી છે. અન્ય એરલાઈન્સે તેના ભાડામાં અધધ વધારો કર્યો છે. એક તરફ ફલાઈટની અસર, અને બીજી તરફ ભાડું વધતા મુસાફર માટે પડ્યા પર પાટા જેવી સ્થિતિ બની છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 6, 2025

 

ફલાઇટ અસર અને ભાડા વધારા વચ્ચે ટુરિઝમ સોસાયટીના ચેરમેન મનીષ શર્માએ કહ્યું કે, ફલાઈટ કેન્સલ થવાના કારણે અનેક લોકોને તેની અસર પડી છે. ફરવા જનારા, ઈમરજન્સી કામ માટે જનારા, વિઝા પ્રોસેસ કે ઓફિસ કામ માટે જનાર સહિત લોકોના શિડ્યુલ ખોરવાયા છે. અસરને લઈને ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સના ત્યાં ઈન્કવાયરી વધી ગઈ છે. અક્ષર ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સની એક સપ્તાહમાં 400 જેટલી ટુર ફલાઇટ અસરને લઈને કેન્સલ થઈ છે. ફલાઇટ અસરને લઈને ટુરિઝમ ક્ષેત્રે પણ મોટી અસર સર્જાઈ છે. તો ફલાઇટ અસરને લઈને જે ડોમેસ્ટિક ભાડું 5 હજાર આસપાસ રહેતું તે હાલ 70 હજાર ઉપર પહોંચ્યું છે. વિદેશનું ભાડું જ્યાં 30 હજાર આસપાસ ત્યાં ડોમેસ્ટિક સ્થળનું ભાડું 5 હજારથી અધધ વધી 70 હજાર ઉપર પહોંચ્યું છે. 

હાલમાં

  • અમદાવાદ સિંગાપોર 30 હજાર
  • વિયેતનામ 28 હજાર
  • દુબઇ 30 હજાર
  • શ્રીલંકા 25 હજાર
  • બાલી 28 હજાર
  • મલેશિયા 30 હજાર
  • ફુકેટ 32 હજાર

જ્યારે ડોમેસ્ટિક સ્થળમાં....

  • દિલ્હી 80 હજાર ઉપર
  • કલકતા 74 હજાર
  • કોચી 90 હજાર
  • મુંબઇ 30 હજાર
  • હૈદરાબાદ 70 હજાર
  • ચેન્નાઇ 70 હજાર

ભાડા વધતા માત્ર કામ હોય તેવા ન લોકો જતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ટુરિઝમ સોસાયટી દ્વારા dgca અને સરકારને ભાડા વધારા પર કંટ્રોલ લાવવા માંગ કરી છે. ભાડા વધવાથી ગુજરાતને પડેલી મોટી અસર દૂર કરવા રજુઆત કરી છે. 

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મુસાફરો અટવાયા 
ઈન્ડિગો એરલાઈન્સના ઓપરેશનલ સંકટને કારણે દેશભરના એરપોર્ટ પર ભારે અફરાતફરની માહોલ છે. ત્યારે અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર પણ તીવ્ર અસર પડી છે. પાછલા 3 દિવસમાં અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવતી જતી સેંકડો ફ્લાઇટ અને હજ્જારો મુસાફરોને અસર થઇ છે. ગત મધરાત 12 વાગ્યાથી આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં કુલ 19 ફ્લાઈટ્સ રદ્દ થઈ ગઈ છે, જેમાં 7 આગમન (એરાઈવલ) અને 12 પ્રસ્થાન (ડિપાર્ચર) ફ્લાઈટ્સનો સમાવેશ થાય છે. નોંધનીય છે કે ઈન્ડિગો એરલાઈનની આ ઓપરેશનલ સમસ્યા હજી કેટલાક દિવસ યથાવત રહી શકે છે, પરિણામે સેંકડો મુસાફોને મોટી મુશ્કેલી પડી રહી છે.

ઈન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઈટ કેન્સલ અને ડીલે થવાનો સિલસિલો હજુ પણ યથાવત છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર સતત ફ્લાઈટ કેન્સલ અને ડીલે જોવા મળી હતી. રાત્રે 12 થી હાલ સુધી 59 ફ્લાઇટ કેન્સલ રહી છે. જ્યારે અન્ય કેટલીક ફ્લાઈટો ડીલે જોવા મળી છે. 59 ફ્લાઈટમાં અમદાવાદથી ઉપડનાર 35 અને આવનાર 24 ફ્લાઇટનો સમાવેશ થાય છે. શુક્રવારે 100 થી વધુ ફ્લાઈટ કેન્સલ રહી હતી. જ્યારે ગુરુવારે 80 થી વધારે ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ હતી. એ પહેલા પણ ફ્લાઈટો કેન્સલ અને ડીલે થવાનો સિલસિલો જોવા મળ્યો હતો. ફલાઇટ કેન્સલ અને ડીલે થતા મુસાફરો માટે મોટી હાલાકી સર્જાઈ છે. 

રાજકોટમાં શું સ્થિતિ છે 
રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ખાતે ઈન્ડિગોની મુંબઈની એક જ ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ છે. રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી આજે દિલ્હીની 4, મુંબઈની 4, ગોવા,હૈદરાબાદ,બેંગ્લોરની એક - એક ફ્લાઈટની ઉડાન ભરી છે. રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ઈન્ડિગો એર લાઇન્સની ખોરવાયેલી હવાઈ સેવા આજથી પૂર્વવત થઈ છે. દિલ્હીની સવારની ફ્લાઈટ તો ઉડાન ભરી ચૂકી છે અને દિવસ દરમિયાન 8 માંથી માત્ર મુંબઈની એક ફ્લાઇટ કેન્સલ જાહેર થઈ છે. 

આ 7 ફ્લાઈટ આજથી ચાલુ 

  • 6E -6557/6558 - રાજકોટ - દિલ્હી- રાજકોટ 
  • 6E - 6132/6133 - રાજકોટ - મુંબઈ- રાજકોટ
  • 6E - 154/155 - રાજકોટ - ગોવા- રાજકોટ
  • 6E -6371/6372 - રાજકોટ - હૈદરાબાદ - રાજકોટ
  • 6E -6507/6508 - રાજકોટ - બેંગ્લોર - રાજકોટ
  • 6E -5025/5009 - રાજકોટ - દિલ્હી - રાજકોટ
  • 6E - 273/274 - રાજકોટ - મુંબઈ- રાજકોટ

6E - 936/937 -રાજકોટ - મુંબઈ ની ફ્લાઈટ આજે કેન્સલ...

મુસાફરો રિફંડ લેવા પહોંચ્યા 
વડોદરા એરપોર્ટ પર ફ્લાઈટ રદ થતા મુસાફરો દોડી આવ્યા. ઈન્ડિગો એરલાઈન્સ કંપનીની ટિકિટ વિન્ડો પર મુસાફરો આવ્યા. ઈન્ડિગાઓ મુસાફરોને રિફંડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. મુસાફરો રિફંડ લેવા એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે. મુસાફરોએ કહ્યું, ઈન્ડિગોની મોનોપોલી તોડવી જરૂરી છે. અમારે હવે કઈ રીતે જવું. અમારે 20 કલાકનું ટ્રાવેલ કરી અમારા ડેસ્ટિનેશન પર પહોચવું પડશે. ટ્રેન ટિકિટ પણ અત્યારે કન્ફોર્મ નહીં મળે.  
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Indigo Flight Crisisindigoઈન્ડિગો

Trending news