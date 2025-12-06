અમદાવાદ, વડોદરા, સુરતમાં ઈન્ડિગોની અનેક ફ્લાઈટ રદ્દ, એરપોર્ટ પર મુસાફરોને હાલાકી
Indigo flight crisis: ઈન્ડિગો એરલાઈન્સમાં ચાલી રહેલા સંકટની અસર ગુજરાત પર પડી છે. ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાંથી અનેક ફ્લાઈટ રદ્દ થઈ છે. અચાનક ફ્લાઈટ રદ્દ થતાં એરપોર્ટ પર મુસાફરોના ટોળા જોવા મળ્યાં હતા. લોકો એરલાઈન્સ સામે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.
ઈન્ડિગો એરલાયન્સમાં આવલા અચાનક સ્ટાફ-શોર્ટેજ અને મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાએ દેશભરમાં હજારો યાત્રીકોને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધા છે. દિલ્હી, મુંબઈ, અમદાવાદ સહિત દેશના અનેક શહેરોમાં મોટા પાયા પર ફ્લાઇટો રદ્દ કે મોડી પડી રહી છે. ગુજરાતના ઘણા એરપોર્ટ પર આ સ્થિતિ છે. બીજીતરફ અચાનક ફ્લાઇટ રદ્દ થવાને કારણે લોકોમાં ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 19 ઉડાનો પ્રભાવિત
ઈન્ડિગો સંકટની અસર ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સ્થિતિ ગંભીર છે. સત્તાવાર જાણકારી અનુસાર રાત્રે 12 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા વચ્ચે સાત આવનારી (Arrivals) ઉડાનો રદ્દ રહી છે. આ સાથે 12 અમદાવાદથી ઉપડનારી ફ્લાઈટ રદ્દ થઈ છે. એટલે કે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કુલ 19 વિમાનો પ્રભાવિત રહ્યાં છે. તેનાથી એરપોર્ટ પરિસરમાં યાત્રીકો પરેશાન થયા છે. ઘણા યાત્રીકોએ કહ્યું કે એરલાયન્સ તરફથી સમય પર સાચી જાણકારી આપવામાં આવી નથી.
વડોદરાથી પણ ઘણી ફ્લાઇટ રદ્દ
ગુજરાતમાં અમદાવાદ સિવાય વડોદરા એરપોર્ટ પરથી પણ ઈન્ડિગોની ઘણી ફ્લાઇટ રદ્દ થઈ છે. વડોદરા એરપોર્ટ પરથી હૈદરાબાદ-વડોદરા, વડોદરા-ગોવા, ગોવા-વડોદરા, વડોદરા-હૈદરાબાદ, મુંબઈ-વડોદરા, વડોદરા-મુંબઈની ફ્લાઇટ રદ્દ થઈ છે.
ઈન્ડિગોના CEOએ માગી માફી
સ્ટાફની અછતને કારણે ઈન્ડિગો સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. આજે ઈન્ડિગો સંકટનો ચોથો દિવસ છે. 5 ડિસેમ્બરે ઈન્ડિગો એરલાઈન્સના સીઈઓ પીટર એલ્બર્સે સોશિયલ મીડિયા પર મુસાફરોની માફી માંગી હતી. સીઈઓએ જણાવ્યું કે 15 ડિસેમ્બર સુધી જેનું બુકિંગ છે તેણે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ગઈકાલે અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરા એરપોર્ટ પર 155 ફલાઇટ રદ્દ કરવામાં આવી હતી.
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સ્પેશિયલ ટ્રેનની વ્યવસ્થા
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સ્શેયિલ ટ્રેન નંબર 09497/09498 સાબરમતીથી દિલ્હી જંક્શન વચ્ચે દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ટ્રેન નં. ૦૯૪૯૭ સાબરમતી-દિલ્હી સ્પેશિયલ ૭ અને ૯ ડિસેમ્બરના રોજ સાબરમતીથી ૨૨:૫૫ વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૧૫:૧૫ વાગ્યે દિલ્હી પહોંચશે.
તેવી જ રીતે, ટ્રેન નં. ૦૯૪૯૮ દિલ્હી- સાબરમતી સ્પેશિયલ ૮ અને ૧૦ ડિસેમ્બરના રોજ દિલ્હી જંક્શનથી ૨૧:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૧૨:૨૦ વાગ્યે સાબરમતી પહોંચશે.
રસ્તામાં, બંને દિશામાં આ ટ્રેન મહેસાણા, પાલનપુર, આબુ રોડ, મારવાડ જંક્શન, અજમેર, જયપુર, અલવર, રેવાડી, ગુડગાંવ અને દિલ્હી કેન્ટ સ્ટેશનો પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં એસી ૩-ટાયર ક્લાસ કોચ હશે.
