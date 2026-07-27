/દુબઈથી મુંબઈ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું રાજકોટમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, મુસાફરોમાં ડરનો માહોલ

IndiGo Flight Emergency Landing: દુબઈથી મુંબઈ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઈટમાં અચાનક ધુમાડો નીકળતાં રાજકોટ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. ફ્લાઈટમાં ધુમાડો દેખાતાં મુસાફરોમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. જો કે, સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પાયલટે સમયસૂચકતા વાપરી કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરી ફ્લાઈટને રાજકોટ એરપોર્ટ તરફ ડાયવર્ટ કરી હતી, જ્યાં તેનું સફળતાપૂર્વક ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું.
રાજકોટ એરપોર્ટ હાઇ એલર્ટ પર
તાત્કાલિક જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને પાઇલટે નિયમિત રુટ બાયપાસ કરી નજીકના રાજકોટ એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ માટે એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) નો સંપર્ક કર્યો હતો. એરપોર્ટ પર તુરંત જ ઇમરજન્સી પ્રોટોકોલ સક્રિય કરી એરસ્પેસ ખાલી કરાવવામાં આવ્યો. રનવે પર ફાયર ટેન્ડર, એમ્બ્યુલન્સ અને એરપોર્ટ સિક્યુરિટી ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી હતી.
સુરક્ષિત લેન્ડિંગ અને તપાસ
પાઇલટની સૂઝબૂઝને કારણે વિમાનનું રાજકોટ એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત લેન્ડિંગ થયું હતું. વિમાન ઉતર્યા બાદ તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં એવિએશન સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર્સ અને ગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરો દ્વારા વિમાનને આઇસોલેશન બેયમાં રાખીને બારીક નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી સ્મોક એલાર્મ ટ્રિગર થવાનું ચોક્કસ ટેકનિકલ કારણ જાણી શકાય.
મુખ્યમંત્રીએ ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ અંગે માહિતી મેળવી
દુબઈથી મુંબઈ જતી ફ્લાઈટનું રાજકોટમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે માહિતી મેળવી. ભૂપેન્દ્ર પટેલે જિલ્લા કલેકટર પાસેથી માહિતી મેળવી છે. હવામાં ઊડતી ફ્લાઇટમાં પાઇલોટે મેડે... મેડે... મેડે કહેતા જ રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનું ATC હરકતમાં આવ્યું અને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગની પરમિશન આપવામાં આવી હતી.
IGO 1452 દુબઈ-મુંબઈ વચ્ચેની ફલાઇટમાં કાર્ગો કમ્પાર્ટમેન્ટમાં સ્મોક થતા 2:45 વાગ્યે ફુલ ઇમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી હતી. જ્યારબાદ 3:27 વાગ્યે આ ફ્લાઇટનું રાજકોટ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ફ્લાઈટમાં બેસેલા 194 જેટલા મુસાફરો સુરક્ષિત છે.
દુબઈથી મુંબઈ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઈટના કાર્ગો કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી ધુમાડો નીકળતો હોવાને કારણે તેનું રાજકોટ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાની જાણ થતા મહાનગરપાલિકાના 2 ફાયર ફાઇટર અને 2 એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક એરપોર્ટ પર પહોંચી ગઈ હતી. આ સમયે ફાયર બ્રિગેડના જવાનો તેમજ ડોક્ટરોની ટીમ પણ તૈયાર હતી. CISF અને એરપોર્ટ પોલીસ સહિતનો સ્ટાફ પણ ત્યાં પહોંચી ગયો હતો.