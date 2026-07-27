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દુબઈથી મુંબઈ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું રાજકોટમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, મુસાફરોમાં ડરનો માહોલ

IndiGo Flight Emergency Landing: દુબઈથી મુંબઈ જઈ રહેલી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટે સોમવારે રાજકોટ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. ફ્લાઇટ જ્યારે ગુજરાતના હવાઈ ક્ષેત્રમાંથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે કોકપીટ સાધનો અને કાર્ગો એલાર્મે સામાનના ડબ્બા (Cargo Hold) માં ધુમાડો હોવાનો સંકેત આપ્યો હતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:35 PM IST
દુબઈથી મુંબઈ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું રાજકોટમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, મુસાફરોમાં ડરનો માહોલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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