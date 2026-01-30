અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગો ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ: 180 પેસેન્જરોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા!
Ahmdabad Airport: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગો ફ્લાઇટનું ઇમજન્સી લેન્ડિંગ. ઇન્ડિગો ફ્લાઈટમાં બૉમ્બ હોવાની ધમકી મળી. કુવૈતથી દિલ્હી જતી હતી ફ્લાઇટ. ફ્લાઇટ 180 પેસેન્જર સવાર. ફ્લાઇટ અને લગેજનું ચેકીંગ હાથ ધરાયુ. તમામ પેસેન્જર નું પણ ચેકીંગ
Trending Photos
Ahmdabad Airport: અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર આજે તે સમયે ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ જ્યારે કુવૈતથી દિલ્હી જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી મળી હતી. સુરક્ષાના કારણોસર પાયલોટે તાત્કાલિક એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) નો સંપર્ક સાધ્યો અને ફ્લાઇટનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઘટનાની શું છે વિગત?
ફ્લાઇટના સુરક્ષિત લેન્ડિંગ બાદ વિમાનને રન-વેથી દૂર આઈસોલેશન બે માં લઈ જવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તમામ મુસાફરોને તાત્કાલિક નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. આ ફ્લાઇટ કુવૈતથી ઉપડીને દિલ્હી જઈ રહી હતી. વિમાનમાં કુલ 180 મુસાફરો સવાર હતા. ફ્લાઇટમાં બોમ્બ હોવાનો સંદેશ મળતા જ સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ હતી
પ્રોટોકોલ મુજબ નીચે મુજબની કાર્યવાહી
તમામ 180 મુસાફરોનું પર્સનલ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. વિમાનમાં રહેલા તમામ સામાનને બહાર કાઢીને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા ઝીણવટભર્યું ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું. સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા આખું વિમાન ફંફોસી મારવામાં આવ્યું હતું જેથી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવે તો તેને નિષ્ક્રિય કરી શકાય.
તંત્ર દ્વારા લેવાયેલા પગલાં
એરપોર્ટ પર એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર ફાઈટર અને સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધીની તપાસમાં કોઈ પણ વિસ્ફોટક વસ્તુ મળી આવી નથી, જે રાહતના સમાચાર છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ ધમકી અફવા હોવાનું જણાય છે, પરંતુ એજન્સીઓ કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ લેવા માંગતી નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે