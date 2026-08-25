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મોંઘવારીનો માર! રસોડાનું બજેટ સંપૂર્ણ ખોરવાયું: આદુ ₹300 તો લસણ ₹240! શાકભાજીથી લઈને તેલ-ખાંડના ભાવ આસમાને

સામાન્ય લોકોની મુશ્કેલી સતત વધી રહી છે. તાજેતરમાં એક બાદ એક જીવન જરૂરી વસ્તુના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. હવે શાકભાજીના ભાવ આસમાને પહોંચ્યાં છે. તેવામાં ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે. સામાન્ય લોકો સતત વધી રહેલાં ભાવથી પરેશાન થઈ ગયા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 25, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:41 PM IST
મોંઘવારીનો માર! રસોડાનું બજેટ સંપૂર્ણ ખોરવાયું: આદુ ₹300 તો લસણ ₹240! શાકભાજીથી લઈને તેલ-ખાંડના ભાવ આસમાને

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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