અમદાવાદ પોલીસે ફરિયાદ દાખલ થતાં પહેલા એક વ્યક્તિને ન્યાય અપાવ્યો, ઊંડી તપાસથી બચી ગયો નિર્દોષ
Ahmedabad News: પોતાના પિતરાઈ ભાઈને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાનું ષડયંત્ર રચનારનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસથી એક નિર્દોષ વ્યક્તિ બચી ગયો છે. તમે પણ જાણો શું છે આ ઘટના...
Trending Photos
ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે કોઈ પણ અપરાધમાં પહેલા ફરિયાદ નોંધાય તપાસ થાય ત્યાર બાદ કોર્ટમાં કેસ ચાલે અને લાંબા સમય બાદ ન્યાય મળતો હોય છે. પણ અમદાવાદ શહેર પોલીસ ફરિયાદ પહેલા જ ન્યાય મળ્યો છે. જેમાં એક વ્યક્તિએ વાડજ પોલીસને દસ માસ પહેલા ફોન કરીને એક ગાડીમાં ડ્રગ્સ હોવાની બાતમી આપી હતી. પોલીસે તપાસ કરતા પડીકીઓ શંકાસ્પદ હોવાથી એફએસએલની મદદ લીધી હતી. કાર માલિકે પણ તેની ગાડીમાં ત્રણ લોકો બેઠા હોવાની માહિતી આપતા પોલીસે બાતમી આપનાર અને પડીકીઓ પ્લાન્ટ કરનારની પૂછપરછ હાથ ધરતા કંઇક રંધાયું હોવાની ગંધ આવી હતી. બે પૈકી એક આરોપીનો લાઇવ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ પણ કરાવાયો હતો. જેમાં મુખ્ય આરોપીએ તેના કૌટુંબિક ભાઇ સાથે ચાલતી તકરારનો બદલો લેવા તેને એનડીપીએસ કેસમાં ફસાવવા માટે એનડીપીએસ એક્ટમાં સમાવેશ થતા અલ્પ્રાઝોલમના પાવડરની પડીકીઓ મૂકીને પોલીસને ફોન કર્યો હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો. આમ, વૈજ્ઞાનિક પુરાવા આધારે દસ માસ બાદ પોલીસે પડીકી મૂકાવનાર અને મૂકનાર એમ બંને આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી બંનેની ધરપકડ કરી છે.
ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતા પ્રદ્યુમન લુહાર નામના શખ્સે વાડજ પોલીસને ગત વર્ષે 4-એપ્રિલ 2025 માં એક ઈકો ગાડીમાં શંકાસ્પદ પડીકી હોવાની બાતમી આપી હતી. જેથી વાડજ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ દુધનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે પહોંચી ગયા હતા. ત્યાં પડેલી ઈકો ગાડીમાં લોક હોવાથી કાર માલિક ગોપાલભાઇ લુહારને પોલીસે બોલાવ્યા હતા. તેમને સાથે રાખીને તપાસ કરતા ગાડીમાંથી કઈ મળી આવ્યું નહોતું. જેથી બાતમી આપનાર પ્રદ્યુમન જ હું તમને કાઢી આપુ તેમ કહીને ડ્રાઇવરની સીટની પાછળની વચ્ચેની સીટના દરવાજાના અંદરના ભાગેથી શંકાસ્પદ 10 અલગ અલગ પડીકીઓ કાઢી આપી હતી. બાદમાં બાતમી આપનાર પ્રદ્યુમન અને કાર માલિક ગોપાલભાઈને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયા હતા. પોલીસે તપાસ કરતા પહેલા આ પડીકીઓ ડ્રગ્સની ન હોવાનું જણાયું હતું. જેથી પોલીસે જાણવા જોગ નોંધી વધુ તપાસ માટે પાવડરનો જથ્થો ગાંધીનગર એફએસએલમાં મોકલ્યો હતો.
બીજીતરફ બાતમી આપનાર પ્રદ્યુમનની માહિતી પર પોલીસને શંકા ઉપજતા પોલીસે ગાડીના માલિકની પુછપરછ કરતા તેમણે તેમની ગાડીમાં સવારથી ત્રણ લોકો બેઠા હોવાનું નિવેદન આપ્યુ હતું. જેથી ગાડીમાં બેસેલા લોકોની તપાસ કરતા ગાડીમાં બેસનાર સંજય ઉર્ફે ડીડી લુહારની પણ પોલીસે પૂછપરછ કરી નિવેદન નોંધ્યું હતું. જેમાં સામે આવ્યું હતું કે સંજય ઉર્ફે ડીડીએ આ પડીકીઓ બાતમી આપનાર પ્રદ્યુમનના કહેવાથી મૂકી હતી. આમ, બંનેની ભુમિકા શંકાસ્પદ હોવાથી પોલીસે બંનેના લાઇવ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ કરાવવા તજવિજ હાથ ધરી હતી. પ્રદ્યુમન ટેસ્ટ માટે તૈયાર થયો નહોતો પરંતુ સંજય ઉર્ફે ડીડીનો ટેસ્ટ કરાવતા તેણે જ પ્રદ્યુમનના કહેવાથી ગાડીમાં પડીકીઓ મૂકી હોવાનો ખુલાસો થયો હતો. બીજીતરફ એફએસએલના રિપોર્ટમાં પણ આ પાવડરમાં અલ્પ્રાઝોલમ, કેફીન, પેરાસીટામોલ તથા ઓલાન્ઝાપીનની હાજરી મળી આવી હતી. અલ્પ્રાઝોલમનો એનડીપીએસ એક્ટમાં સમાવેશ થતો હોવાથી ઘટનાની આઠ મહિના લાંબી પ્રક્રિયા બાદ પોલીસે આરોપી આરોપી પ્રદ્યુમન લુહાર અને સંજય ઉર્ફે ડીડી લુહારની સામે ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી છે.
કૌટુંબિક ભાઇ સાથેના ઝગડાની વેરમાં ડ્રગ્સની પડીકીઓ મૂકાવી
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પ્રદ્યુમન અને ગાડી માલિક ગોપાલભાઇ બંને કૌટુંબિક ભાઈઓ છે. પ્રદ્યુમનના ભાઈની પત્ની પિયરમાં જતી રહી હતી અને બાદમાં એક વીડિયો બનાવ્યો હતો. જેથી પ્રદ્યુમનને વીડિયો ડિલીટ કરવા બાબતે ગોપાલને કહેતા બંને વચ્ચે વોટ્સએપ ગૃપમાં બોલાચાલી થઇ હતી. ત્યારથી પ્રદ્યુમન અને ગોપાલ વચ્ચે આંતરિક વિવાદની સાથે અનેક વખત બોલચાલી પણ થઈ હતી. આ બાબતની અદાવત રાખીને ગોપાલને ખોટા એનડીપીએસ કેસમાં ફસાવવા માટે સંજય લુહારની મદદથીપ્રદ્યુમનની ગાડીમાં પડીકી મુકાવી હતી.
મૂકાવેલ ડ્રગ્સ અલ્પ્રાઝોલમ એચ-1 કેટેગરીમાં આવે છે. પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ અલ્પ્રાઝોલમ એક ઉંઘની દવા છે. ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર તે દવા મળતી નથી. આ દવા આપવામાં આવે ત્યારે તેના ત્રણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન બને છે, જે એક દર્દી, એક ડોક્ટર અને એક મેડિકલ સ્ટોર પાસે રહે છે. અલ્પ્રાઝોલમ એચ-1 કેટેગરીમાં આવે છે અને તેનો એનડીપીએસ એક્ટમાં સમાવેશ થાય છે. આરોપીએ મેડિકલ સ્ટોરમાંથી દવા લઇને ભુકી બનાવીને પડીકીઓ ગાડીમાં પ્લાન્ટ કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે